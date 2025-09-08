Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Rộ tin máy bay của ông Thaksin từ Dubai đã đáp xuống Singapore

Vi Trân
Vi Trân
08/09/2025 11:22 GMT+7

Một chiếc máy bay tương tự máy bay của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã bay từ Dubai đến Singapore vào sáng 8.9, một ngày trước phiên tuyên án đối với ông Thaksin tại Bangkok.

Báo Bangkok Post ngày 8.9 dẫn dữ liệu từ trang web chuyên theo dõi chuyến bay Flightradar24.com cho biết một chiếc máy bay Bombardier Global 7500, tương tự máy bay của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã cất cánh từ sân bay quốc tế Al Maktoum ở Dubai (UAE) vào tối 7.9 (giờ địa phương) và đáp xuống Singapore vào sáng 8.9.

Rộ tin máy bay của ông Thaksin từ Dubai đã đáp xuống Singapore- Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra rời trụ sở đảng Pheu Thai ở Bangkok hôm 29.8

ẢNH: AFP

Trước đó, ông Thaksin rời Thái Lan để sang Singapore khám bệnh vào tối 4.9. Tuy nhiên, ông cho rằng thủ tục xuất nhập cảnh bị trì hoãn tại Bangkok đã khiến ông bị trễ giờ, không thể hạ cánh xuống sân bay Seletar dành cho máy bay riêng tại Singapore. Do đó, ông phải bay sang Dubai, nơi ông sống lưu vong trong nhiều năm từ khi bị phế truất vào năm 2006.

Vị cựu thủ tướng nói sẽ trở về Thái Lan vào ngày 8.9 và sẽ có mặt tại Tòa án Tối cao vào ngày 9.9 để nghe phán quyết về vụ kiện cáo buộc ông cố tình tránh né ngồi tù.

Ông Thaksin trở về nước sau nhiều năm lưu vong vào tháng 8.2023. Ông lập tức bị tuyên án 8 năm tù trong 3 vụ án về tội lạm quyền và xung đột lợi ích thời còn làm thủ tướng.

Tân Thủ tướng Thái Lan nhậm chức, hứa đưa đất nước vượt khủng hoảng

Ông được đưa đến nhà tù ở Bangkok ngay khi về nước nhưng sau đó được chuyển vào tầng 14 của bệnh viện cảnh sát trong cùng đêm. Ông ở trong bệnh viện cho đến khi được ân xá vào đầu năm 2024, làm dấy lên nghi ngờ ông đã được đối đãi đặc biệt để tránh phải ngồi tù.

Tòa án đã ra lệnh cho ông Thaksin phải xuất hiện để nghe bản án vào ngày 9.9. Theo báo The Nation, tòa án vẫn có thể tuyên án nếu ông Thaksin vắng mặt.

Tin liên quan

Ông Thaksin giải thích lý do ban đầu định sang Singapore cuối cùng đến Dubai

Ông Thaksin giải thích lý do ban đầu định sang Singapore cuối cùng đến Dubai

Hôm nay (5.9), cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho biết bị chậm trễ tại cửa khẩu hải quan ở sân bay Bangkok vào tối 4.9 buộc ông phải chuyển hướng đến Dubai (UAE) thay vì Singapore như thông báo trước đó.

Khám phá thêm chủ đề

Thaksin cựu thủ tướng Thái Lan chuyên cơ Thaksin Shinawatra Dubai Bombardier Global 7500
