Thế giới

Ông Thaksin giải thích lý do ban đầu định sang Singapore cuối cùng đến Dubai

Thụy Miên
Thụy Miên
05/09/2025 10:28 GMT+7

Hôm nay (5.9), cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho biết bị chậm trễ tại cửa khẩu hải quan ở sân bay Bangkok vào tối 4.9 buộc ông phải chuyển hướng đến Dubai (UAE) thay vì Singapore như thông báo trước đó.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra

Đăng trên X (tên cũ Twitter) vào 2 giờ 7 sáng 5.9, ông Thaksin cho biết ban đầu ông định đến Singapore để kiểm tra sức khỏe với bác sĩ từng điều trị cho ông trước đó, theo tờ Bangkok Post hôm 5.9.

Tuy nhiên, kế hoạch trên buộc phải thay đổi vào giờ chót sau khi phía cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan gây trễ chuyến bay của ông gần hai giờ từ sân bay Bangkok. Ông Thaksin than phiền về sự chậm trễ này, và cho rằng ông hoàn toàn có quyền xuất cảnh.

Trong chuyến bay đến Singapore, cơ trưởng thông báo rằng máy bay không thể kịp hạ cánh xuống phi trường Seletar vốn dành cho các máy bay tư nhân, do sân bay này đóng cửa lúc 22 giờ theo giờ Singapore), và giờ Singapore sớm hơn giờ Thái Lan 1 tiếng, theo ông Thaksin.

Vì vậy, ông đề nghị phi công chuyển hướng sang Dubai (UAE – Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), nơi có các bác sĩ chuyên chăm sóc tình trạng xương, phổi cho cựu Thủ tướng Thái Lan nhiều năm qua. Đến Dubai, ông cũng có dịp thăm viếng bạn bè chưa có dịp gặp gỡ trong 2 năm qua.

Ông Thaksin cho biết thêm chiếc máy bay Bombardier Global 7500 chở ông đã phải bay vòng trên không một thời gian dài trước khi được phép hạ cánh xuống sân bay Dubai. Khi được cấp phép, máy bay mới chuyển hướng đến Dubai.

Vị tỉ phú 76 tuổi và có ảnh hưởng lớn đến đảng cầm quyền Pheu Thai hứa quay về Thái Lan ngày 8.9 và đến Tòa án Tối cao ngày 9.9 để nghe phán quyết.

Tòa án Tối cao yêu cầu ông Thaksin phải ra hầu tòa về vụ ông được điều trị tại Bệnh viện Cảnh sát trung ương từ giữa năm 2022 đến đầu năm 2023, thay vì chấp hành án tù theo quy định.

