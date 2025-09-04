Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thực hư việc ông Thaksin rời Thái Lan đến Singapore

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
04/09/2025 21:19 GMT+7

Truyền thông Thái Lan tiết lộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra ngày 4.9 đã đến Singapore để kiểm tra sức khỏe, sau khi xuất hiện những tin đồn ông có ý định bỏ trốn.

Bangkok Post ngày 4.9 cho hay cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin đã xuất hiện tại sân bay Don Mueang ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào khoảng 18 giờ ngày 4.9 theo giờ địa phương. Các quan chức phát hiện một máy bay tư nhân chuẩn bị cất cảnh. Nhân viên xuất nhập cảnh đã thấy ông Thaksin trên máy bay cùng một số trợ lý.

Thực hư việc ông Thaksin Shinawatra rời Thái Lan đến Singapore - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại tòa án hôm 22.8

ẢNH: REUTERS

Các quan chức đã xác minh giấy tờ tùy thân của ông. Hộ chiếu của ông Thaksin từng bị tịch thu và ông bị hạn chế xuất cảnh, liên quan các vụ án pháp lý trước đây, đặc biệt là cáo buộc phỉ báng hoàng gia. Tuy nhiên, hôm 22.8, tòa án Thái Lan đã tuyên trắng án cáo buộc trên, do đó ông được nhận lại hộ chiếu và có thể ra nước ngoài.

Ông Thaksin hiện nay vẫn đang đối mặt với vụ kiện khác tại Tòa án Tối cao Thái Lan, liên quan cáo buộc ông né thụ án tù bằng cách nhập viện, sau khi về nước hồi tháng 8.2023. Khi về nước, ông lập tức bị kết án 8 năm tù vì tội tham nhũng, tuy nhiên đã giảm còn 1 năm và ông được chuyển thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ở Bangkok vì lý do sức khỏe.

Suốt 6 tháng, ông Thaksin nằm ở tầng 14 tại bệnh viện, không phải ngồi tù trước khi được ân xá vào tháng 2.2024.

Phiên tòa xét xử vụ kiện nói trên sẽ diễn ra vào ngày 9.9. Về lý thuyết, tòa không ban hành lệnh hạn chế xuất cảnh, song nếu ông Thaksin không xuất hiện thì tòa có thể cân nhắc ban hành lệnh bắt.

Một nguồn tin thân cận với ông Thaksin Shinawatra cho biết cựu thủ tướng đã đến Singapore ngày 4.9 để kiểm tra sức khỏe theo lịch trình, dự kiến kéo dài 2 ngày và sẽ về nước trước phiên xét xử ngày 9.9. Nguồn tin nhấn mạnh lịch trình đến Singapore là vì lý do y tế, bác bỏ tin đồn ông Thaksin có ý định bỏ trốn.

Reuters ngày 4.9 cũng đã dẫn các nguồn thạo tin cho biết máy bay chở cựu Thủ tướng Thaksin đã rời Thái Lan vào tối cùng ngày. Báo The Nation tại Thái Lan đã dẫn trang theo dõi dữ liệu chuyến bay Flightradar24 thông tin máy bay đã cất cánh vào lúc 19 giờ 10 ngày 4.9 và ông Thaksin đã có mặt tại Singapore.

The Nation nêu thêm nhân viên xuất nhập cảnh đã kiểm tra kỹ lưỡng giấy tờ và đảm bảo việc cựu thủ tướng Thaksin xuất cảnh là đúng quy định.

