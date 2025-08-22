Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được tuyên trắng án cáo buộc phỉ báng hoàng gia

Vi Trân
22/08/2025 11:33 GMT+7

Luật sư của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho biết thân chủ đã được tuyên trắng án liên quan cáo buộc phỉ báng hoàng gia.

Ngày 22.8, tòa án hình sự tại thủ đô Bangkok của Thái Lan mở phiên tòa tuyên án cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (76 tuổi) về cáo buộc phỉ báng hoàng gia.

Thaksin Shinawatra được tuyên trắng án trong vụ phỉ báng hoàng gia tại Thái Lan - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đến tòa án tại Bangkok sáng 22.8

Vụ án bắt nguồn từ một cuộc phỏng vấn của ông Thaksin hồi năm 2015 khi ông đang ở nước ngoài. Quân đội trung thành với hoàng gia đã khiếu nại, tố cáo ông Thaksin vi phạm luật chống phỉ báng hoàng gia.

Vị cựu thủ tướng đã bác bỏ các cáo buộc và nhiều lần tuyên bố trung thành với nhà vua. Tội vi phạm nghiêm trọng luật chống phỉ báng hoàng gia có thể lãnh hình phạt đến 15 năm tù.

Ông Thaksin bị truy tố vào năm 2024 và đã nộp 500.000 baht (404 triệu đồng) để tại ngoại, với điều kiện không được ra nước ngoài trừ khi được tòa án chấp thuận. Hộ chiếu của ông cũng bị tịch thu, theo AP.

Với nụ cười khi rời khỏi tòa án, ông Thaksin phát biểu trước báo giới rằng "vụ án đã bị bãi bỏ". 

Trong khi đó, AFP dẫn lời luật sư Winyat Chatmontree của ông Thaksin cho biết tòa án bãi bỏ các cáo buộc và tuyên bố không đủ bằng chứng.

Thaksin Shinawatra được tuyên trắng án trong vụ phỉ báng hoàng gia tại Thái Lan - Ảnh 2.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra rời khỏi tòa án tại Bangkok ngày 22.8

Vụ của ông Thaksin là vụ án nổi bật nhất trong số hơn 280 vụ truy tố trong những năm gần đây theo luật nói trên. Cơ quan công tố có quyền kháng nghị bản án này.

Tại một sự kiện hồi tháng 7, khi được hỏi về phiên tòa, ông Thaksin nói "không lo lắng". 

Ông Thaksin cũng đối diện một phiên tòa khác vào tháng 9, khi Tòa án Tối cao ra quyết định liên quan thời gian thụ án của ông trong một vụ việc khác.

Ông Thaksin trở về Thái Lan vào năm 2023 sau 15 năm lưu vong. Ông lãnh án tù vì tội lạm quyền và xung đột lợi ích nhưng đã được đưa vào bệnh viện trong 6 tháng trước khi được thả nhờ lệnh ân xá vào năm 2024. Tòa án sẽ quyết định liệu thời gian nằm viện có được tính là thời gian thụ án, hay ông Thaksin sẽ phải quay lại nhà giam để hoàn thành bản án.

Trong một diễn biến khác, tòa án dự kiến ngày 29.8 sẽ ra phán quyết đối với con gái ông Thaksin là bà Paetongtarn Shinawatra (39 tuổi) với cáo buộc vi phạm đạo đức liên quan cuộc điện đàm bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Bà Paetongtarn nhậm chức thủ tướng vào tháng 8.2024 nhưng đang bị tạm đình chỉ chức vụ. 

