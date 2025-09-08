Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Sở Y tế TP.HCM thông tin bác sĩ chủ nha khoa Tuyết Chinh hành hung bệnh nhân

Chiều 8.9, Sở Y tế TP.HCM thông tin về việc kiểm tra đột xuất Phòng khám nha khoa Tuyết Chinh (49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP.HCM) sau khi mạng xã hội xuất hiện hình ảnh phản cảm - người mặc áo blouse trắng nhưng lại có hành vi hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản của người bệnh xảy ra tại địa chỉ này.

Xem nhanh 20h ngày 8.9: Diễn biến mới vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách | Tiệm vàng người Việt ở Mỹ bị cướp táo tợn

Theo Sở Y tế TP.HCM, qua kiểm tra, đoàn ghi nhận nhiều sai phạm tại phòng khám:

Thứ nhất, phòng khám không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Thứ hai, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Thứ ba, không lập hồ sơ, bệnh án theo mẫu quy định của pháp luật.

Thứ tư, quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh chưa đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động.

Bên cạnh đó, tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận 3 nhân viên hành nghề khám chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa cung cấp được chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vàng từ ngày 9.9

Ngày 8.9.2025, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 8390 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình về tình hình thị trường vàng thời gian qua.

Thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vàng từ ngày 9.9

Theo đó, văn bản 8390 nêu rõ: Trước những biến động phức tạp của thị trường vàng thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thành lập Đoàn thanh tra trong ngày 9.9.2025, tiến hành kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, hóa đơn – chứng từ và các vấn đề liên quan. Nếu phát hiện vi phạm, hồ sơ sẽ được chuyển ngay sang cơ quan Công an để xử lý. Kết quả thanh tra sẽ báo cáo Thủ tướng trong tháng 9.2025.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.



