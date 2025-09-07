Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

'Dành tặng kẹo Kera cho Thùy Tiên' vì hoa hậu này không thích ăn rau

Từ một viên kẹo bằng một đĩa rau cho đến chỉ cần hai viên là đủ chất xơ cho cả ngày, những lời quảng cáo ngọt ngào ấy đã từng khiến không ít người tiêu dùng tin rằng họ có thể thay thế rau xanh bằng vài viên kẹo. Nhưng phía sau lớp vỏ bóng bẩy của kẹo rau củ Kera lại là một câu chuyện khác – câu chuyện của những gương mặt nổi tiếng, những lời quảng bá thổi phồng và một vụ án lừa dối khách hàng được cơ quan điều tra phanh phui.

Xem nhanh 20h ngày 7.9: Thùy Tiên và vai trò thực sự trong vụ kẹo Kera | Mưa Đỏ là phim ăn khách nhất lịch sử Việt Nam

Những gương mặt từng nổi đình nổi đám dính líu vào vụ án này có thể kể đến Quang Linh Vlogs, Hằng du mục và nổi tiếng nhất là Nguyễn Thúc Thùy Tiên - hoa hậu hòa bình quốc tế 2021. Kết luận điều tra thể hiện, nhóm cổ đông của Tập đoàn Chị Em Rọt thống nhất dành tặng sản phẩm kẹo Kera cho hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, vì hoa hậu này không thích ăn rau và muốn đồng hành cùng sản phẩm này.

Các bị can đã bán ra thị trường 129.617 hộp kẹo Kera, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng. Khi mạng xã hội bùng nổ việc tác dụng kẹo Kera không đúng như sự thật, các bị can đã tổ chức họp báo xin lỗi người tiêu dùng nhằm đối phó dư luận.

Riêng hoa hậu Thùy Tiên đề nghị ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo để loại bỏ vai trò của mình với tư cách là cổ đông. Thùy Tiên được hưởng 30% lợi nhuận, tương ứng 30% cổ phần vốn góp. Khi sản phẩm bán ra thị trường, thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng, thì Thùy Tiên được chia hoa hồng bằng phương thức tiếp thị liên kết qua nền tảng mạng xã hội TikTok, hơn 6,8 tỉ đồng.

Gia đình trẻ làm công ăn lương mong sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

Anh Nguyễn Duy Huân (30 tuổi) và chị Nguyễn Minh Hiếu (29 tuổi) là một gia đình trẻ điển hình ở TP.HCM.

Anh Huân làm công việc văn phòng, còn chị Hiếu làm nghề tự do. Hai vợ chồng đang lên kế hoạch có con trong năm nay và vì thế họ đặc biệt quan tâm đến những quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, trong đó mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) là vấn đề then chốt.

Gia đình trẻ làm công ăn lương mong sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN

Anh Nguyễn Duy Huân chia sẻ: "Vợ chồng mình dự định đón thêm thành viên nên chắc chắn chi tiêu gia đình sẽ tăng lên nhiều. Với mức giảm trừ gia cảnh hiện tại, mình mong được nâng cao để có thể dành dụm thêm cho việc chăm sóc con nhỏ và lo toan cuộc sống".

Theo anh, nuôi một đứa bé ở TP.HCM rất tốn kém, từ tiền tã, sữa đến chi phí thuê người trông trẻ, nên khoản 4,4 triệu đồng giảm trừ cho một người phụ thuộc rõ ràng là chưa đủ đáp ứng.

Mỗi tháng, chi tiêu của gia đình chủ yếu dồn vào tiền thuê nhà và ăn uống. Khi có thêm con nhỏ, khoản dành cho em bé – từ tã sữa, chăm sóc y tế cho đến giáo dục – chắc chắn sẽ chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng thu nhập. Anh Huân băn khoăn: mức GTGC hiện nay là 11 triệu đồng cho bản thân và 4,4 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc đã áp dụng từ năm 2020, đến nay là năm 2025, rõ ràng không còn phù hợp trong bối cảnh chi phí ở đô thị liên tục tăng.

“Mưa đỏ” trở thành phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam

Thống kê của Box Office Việt Nam đến hơn 16 giờ ngày hôm nay 7.9, doanh thu phòng vé của bộ phim này là hơn 551 tỉ 333 triệu đồng; vượt qua bộ phim xác lập kỷ lục trước đó là "Mai" với 551 tỉ 218 triệu đồng. Kỷ lục này đạt được dù "Mưa đỏ" mới công chiếu chỉ chưa đầy 1 tháng. Từ khi ra rạp, "Mưa đỏ"đã tạo cơn sốt khi liên tục dẫn đầu phòng vé.

"Mưa đỏ" lấy cảm hứng từ cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, là tác phẩm do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, thuộc dòng phim về đề tài chiến tranh - cách mạng. Tác phẩm có sự tham gia của dàn diễn viên gồm: Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lê Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã,… Theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, Mưa đỏ như một nén tâm nhang thành kính, góp một lời tri ân gửi đến thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.