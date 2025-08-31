Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Mưa đỏ' vượt mốc 300 tỉ

Thạch Anh
Thạch Anh
31/08/2025 06:59 GMT+7

Rạng sáng 31.8, phim 'Mưa đỏ' có thêm cột mốc mới về doanh thu. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền vượt ngưỡng 300 tỉ đồng sau hơn một tuần ra rạp.

Mưa đỏ tạo sức hút lớn từ khi ra rạp, liên tục gặt hái được những thành tích đáng nể. Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, trong rạng sáng 31.8, bộ phim đã thu hơn 24 tỉ đồng, với hơn 253.000 vé bán ra.

'Mưa đỏ' vượt mốc 300 tỉ - Ảnh 1.

Mưa đỏ được kỳ vọng sẽ tăng nhanh về doanh thu trong đợt lễ 2.9

Ảnh: NVCC

Mưa đỏ có sự tham gia của Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Hoàng Long, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà… Dự án này do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, được thực hiện dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu của nhân dân, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Giữ vững phong độ, dự án của đạo diễn Đặng Thái Huyền liên tục dẫn đầu phòng vé Việt từ khi ra rạp, bỏ xa các đối thủ như Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành…

Kỳ vọng gì ở 'Mưa đỏ'?

'Mưa đỏ' vượt mốc 300 tỉ - Ảnh 2.

Dàn diễn viên Mưa đỏ hào hứng khi đón nhận tình cảm của khán giả dành cho tác phẩm

Ảnh: ĐPCC

Chưa đầy 3 ngày kể từ khi vượt mốc 200 tỉ đồng, phim Mưa đỏ đã tăng thêm 100 tỉ đồng, từ đó giúp tác phẩm gặt hái thành tích mới. Theo lý giải của ông Nguyễn Khánh Dương - đại diện Box Office Vietnam, sức hút của dự án đến từ chất lượng của phim. Bởi từ thời điểm ra mắt, phim đã nhận về những phản hồi tích cực từ phía khán giả. Chưa kể, thời điểm tác phẩm ra mắt là lúc người dân cả nước hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tạo cảm xúc cho khán giả khi ra rạp.

Sức hút của Mưa đỏ khiến nhiều người kỳ vọng tác phẩm sẽ tiếp tục “làm mưa làm gió” trên thị trường và vượt qua các dự án khác của Trấn Thành, Lý Hải về mặt doanh thu. Nói về điều này, ông Nguyễn Khánh Dương cho hay: “Đến bây giờ, sức hút của phim chưa thuyên giảm. Trong giai đoạn này, có nhiều cơn sốt theo dạng cả công ty cùng rủ nhau đi xem. Tôi rất hy vọng tác phẩm này có thể hướng đến mục tiêu nằm trong top 1 hoặc top 2 phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam”.

