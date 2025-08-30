Vừa ra rạp, phim có Hoài Linh liệu đủ sức vượt qua 'Mưa đỏ'?

Trong ngày đầu công chiếu chính thức, phim điện ảnh Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn thu về hơn 4,9 tỉ đồng, tương đương hơn 56.000 vé bán ra. Con số này giúp doanh thu của tác phẩm do Trung Lùn làm đạo diễn chạm mốc 13,7 tỉ đồng, bao gồm cả suất chiếu sớm. Hiện tại, phim có sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần đang đứng thứ 2 tại phòng vé Việt, dựa trên số liệu thống kê của Box Office Vietnam. Trong khi đó, Mưa đỏ vẫn chứng tỏ sức hút tại phòng vé Việt sau một tuần công chiếu.

Phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn có sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh thu hơn 13,7 tỉ đồng sau ngày đầu công chiếu ẢNH: ĐPCC

Chỉ riêng ngày 29.8, phim Mưa đỏ thu về hơn 30,5 tỉ đồng, tương đương 319.000 vé bán ra. Tính đến hiện tại, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền “bỏ túi” hơn 249 tỉ đồng, trở thành phim Việt về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất và được dự đoán sẽ tăng nhanh trong những ngày tới.

Vì sao 'Mưa đỏ' gây sốt?

Theo ông Nguyễn Khánh Dương - đại diện Box Office Vietnam, từ những buổi công chiếu đầu tiên, dự án của đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận được nhiều phản hồi tích cực. “Mưa đỏ mang lại trải nghiệm ấn tượng cho khán giả, từ đó mọi người truyền tai nhau và tạo hiệu ứng tốt cho phim. Trong những ngày sau đó, số lượng khán giả ra rạp không hề giảm”, ông Nguyễn Khánh Dương nói.

Phía Box Office Vietnam cho biết thêm thời điểm ra mắt của Mưa đỏ tạo nhiều cảm xúc cho khán giả, đặc biệt là khi cả nước đang hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Bối cảnh xã hội đó là một trong những yếu tố giúp dự án điện ảnh này thắng lớn tại phòng vé Việt sau tuần đầu ra rạp.

Phim điện ảnh Mưa đỏ vẫn giữ sức hút sau một tuần ra rạp ẢNH: ĐPCC

Khi được hỏi về khả năng Mưa đỏ vượt qua kỷ lục về doanh thu của các dự án trước, ông Nguyễn Khánh Dương dự đoán rằng với tốc độ tăng trưởng hiện tại, “việc bộ phim này nhắm đến kỷ lục của Lật mặt 7: Một điều ước hay của Mai là hoàn toàn khả thi”. Người sáng lập Box Office Vietnam chia sẻ: “Đến bây giờ, sức hút của phim chưa thuyên giảm. Trong giai đoạn này, có nhiều cơn sốt theo dạng cả công ty cùng rủ nhau đi xem. Tôi rất hy vọng tác phẩm này có thể hướng đến mục tiêu nằm trong top 1 hoặc top 2 phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam”.

Theo ông Nguyễn Khánh Dương, sự xuất hiện của Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn tương tự như việc phim tết của Trấn Thành phải “đối đầu” với các dự án ra mắt cùng thời điểm. “Cuối cùng những tác phẩm tốt sẽ được khán giả yêu quý sẽ chiếm tỷ trọng lớn. Làm giàu với ma 2 cũng được đánh giá có bước tiến nhất định so với phần 1. Nhưng thời điểm ra mắt sẽ khó cho họ tạo nên bứt phá lớn. Với quan sát hiện tại, bộ phim này có thể vẫn ổn định, vẫn có thị trường để những khán giả yêu thích Hoài Linh, Tuấn Trần đến ủng hộ tác phẩm”, ông Nguyễn Khánh Dương nhận định.

Trước đó, tại sự kiện ra mắt phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, khi nói về việc cạnh tranh với những dự án khác, đạo diễn Trung Lùn bày tỏ: “Trong ngày lễ có nhiều phim cạnh tranh là tín hiệu vui cho thấy phim Việt của mình ngày càng phát triển. Từ đó, các nhà đầu tư sẽ tính toán về chi phí, còn đạo diễn sẽ chú trọng hơn vào kịch bản, diễn viên…”.