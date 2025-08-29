'Làm giàu với ma 2': Khi dàn diễn viên không ngại 'lầy lội' để tạo tiếng cười

Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn tiếp tục do Trung Lùn đạo diễn, với kịch bản độc lập so với phần 1 ra mắt năm 2024. Chuyện phim xoay quanh nhóm nhân vật gồm ông thợ chụp hình Nháy (NSƯT Hoài Linh), cậu con trai Minh Gọn (Tuấn Trần), tay thanh niên bí ẩn Giang (Võ Tấn Phát), cặp vợ chồng sắp cưới Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Đáng (La Thành). Họ cùng nhau tìm cách đưa xác của nữ minh tinh Anh Thư về quê, để đổi lấy chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỉ đồng. Trừ Gọn, mỗi người trong nhóm đều có dã tâm riêng, do đó tạo nên hàng loạt tình huống oái oăm xuyên suốt chuyến hành trình.

Xuyên suốt chuyến đi, nhóm nhân vật bày đủ cách hại nhau, khiến quãng đường những tưởng bằng phẳng gặp biết bao trắc trở ẢNH: GALAXY STUDIO

Tiếng cười đến từ độ 'lầy' của dàn diễn viên

Điểm sáng lớn nhất của Làm giàu với ma 2 nằm ở việc dàn kép chính không ai ngại hy sinh hình ảnh để phục vụ cho tiếng cười của khán giả. Từng diễn viên đều khiến người xem bất ngờ vì độ lột xác, thoát khỏi hình tượng quen thuộc mà họ từng thể hiện trước đây.

Võ Tấn Phát, vốn được khán giả nhớ tới qua những vai hài duyên dáng, nay bất ngờ vào vai tâm lý nặng. Anh nhập vai một kẻ mưu mô, manh động và có phần điên loạn, khác hẳn sự nhẹ nhàng, hài hước trong các chương trình truyền hình. Đây là cú chuyển mình táo bạo, chứng minh khả năng biến hóa của một diễn viên trẻ không muốn bị đóng khung.

Tuấn Trần cũng mang đến một màn trình diễn khiến khán giả bàn tán nhiều. Anh nhận vai Minh Gọn - chàng trai chậm phát triển, với mái tóc “úp tô” và ánh nhìn lúc nào cũng lạc lõng. Đây là hình ảnh hoàn toàn đối lập với dáng vẻ điển trai, bóng bẩy mà Tuấn Trần thường mang lên màn ảnh. Nhưng chính sự vụng về, ngây ngô đó lại giúp nhân vật tạo được thiện cảm, đồng thời mang đến nhiều khoảnh khắc cảm động khi phim khai thác những khía cạnh nhân văn ẩn sau lớp vỏ ngốc nghếch.

Võ Tấn Phát, Tuấn Trần mang đến nhiều bất ngờ ẢNH: GALAXY STUDIO

Diệp Bảo Ngọc và La Thành trong vai đôi vợ chồng bất lương. Bảo Ngọc bỏ qua vẻ đẹp chỉn chu thường thấy để hóa thân thành một cô gái vừa thực dụng vừa tâm cơ. La Thành lại khắc họa một gã đàn ông toan tính, có khi hèn nhát, có khi hung hãn. Họ cùng nhau tạo thành một cặp nhân vật vừa buồn cười, vừa khiến khán giả khó đoán định.

Một trường hợp gây bất ngờ khác chính là Ngọc Xuân - nữ diễn viên nhận vai xác chết của minh tinh Anh Thư. Cô gần như không có thoại, chấp nhận để cơ thể trở thành đạo cụ cho bạn diễn khi bị kéo lê, giấu giếm trong suốt hành trình. Hình ảnh "nàng Miền" của Ngày xưa có một chuyện tình giờ đây vừa gây sốc, vừa tạo điểm nhấn độc đáo cho bộ phim.

Dĩ nhiên, không thể bỏ qua NSƯT Hoài Linh. Ở tuổi đã trải nghiệm đủ vai hài, nghệ sĩ gạo cội vẫn không ngại xấu xí khi nhập vai ông Nháy - người cha nghèo khổ nhưng đầy tham vọng. Hoài Linh để khuôn mặt nhăn nheo, lối ăn mặc tuềnh toàng và những cử chỉ vụng về để khắc họa nhân vật. Ông không chỉ làm khán giả bật cười vì sự duyên dáng quen thuộc, mà còn đem lại cảm giác chua chát khi nhân vật dần để lộ lòng tham.

NSƯT Hoài Linh vào vai người cha lợi dụng con trai để trục lợi, khác với những hình tượng màn ảnh trước đây ẢNH: GALAXY STUDIO

Có thể nói, sức hút của Làm giàu với ma 2 nằm ở chỗ tất cả diễn viên đều đồng lòng “tự hạ” bản thân, không sợ xấu. Chính sự đồng bộ ấy mang đến những tràng cười tự nhiên, chân thành nhất từ hàng ghế khán giả.

Phong cách hài hành trình độc đáo

Nếu phần đầu của Làm giàu với ma sử dụng nhiều mảng miếng hài khác nhau, phần 2 lại tập trung phong cách hài hành trình, giúp các pha gây cười trật tự và liền mạch hơn.

Cụ thể, khi phải giấu xác trên đường đi, các nhân vật liên tục đối mặt với những tình huống oái oăm. Tiếng cười bật ra vì sự vụng về, rối rắm của cả nhóm, nhưng sau đó lại lắng xuống khi khán giả nhận ra lòng tham và sự ích kỷ đang dần biến những con người bình thường thành kẻ mù quáng.

Một điểm khác biệt quan trọng là phần 2 thêm thắt yếu tố hành động. Các pha rượt đuổi, đánh nhau, thậm chí hỗn chiến đều được dàn dựng chỉn chu, mang lại cảm giác căng thẳng. Thế nhưng thay vì làm mất chất hài, các cảnh này lại tăng thêm kịch tính, khiến tiếng cười có thêm gia vị bất ngờ. Khán giả vừa lo lắng cho nhân vật, vừa không nhịn được cười khi họ liên tục rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”.

Điều đáng ghi nhận là đạo diễn Trung Lùn biết tiết chế để phim không rơi vào sự lố bịch. Hành trình về miền Tây được khắc họa vừa đủ để thấy đời sống sông nước tươi sáng, bình dị, nhưng cũng chất chứa hiểm nguy. Từng khúc cua trên con đường chở xác không chỉ là điểm chuyển cảnh, mà còn là bài kiểm tra lòng người.

Ở một tầng ý nghĩa sâu hơn, Làm giàu với ma 2 cho thấy tham vọng và đồng tiền có thể làm biến dạng con người ra sao. Chiếc nhẫn kim cương 9 tỉ đồng như một phép thử, đẩy nhân vật vào những lựa chọn đạo đức khó xử. Khi khán giả bật cười trước sự hám lợi của ông Nháy hay sự ngây thơ bị lợi dụng của Minh Gọn, họ cũng đồng thời soi chiếu lại chính mình: Liệu đứng trước cơ hội đổi đời bằng cách đi ngược chuẩn mực, ta có giữ nổi sự tử tế?

Không chỉ mang đến tiếng cười, phim cài cắm thông điệp về lòng tham khiến con người mờ mắt ẢNH: GALAXY STUDIO

Dù ghi nhận nhiều nỗ lực, Làm giàu với ma 2 vẫn tồn tại những hạn chế. Trước hết là độ dài hơn hai tiếng khiến nhịp phim có lúc bị chùng xuống. Một số phân cảnh lan man, lặp lại miếng hài cũ khiến mạch truyện thiếu gọn gàng.

Đồng thời, tính logic trong kịch bản chưa thật sự chặt chẽ. Việc vận chuyển xác chết qua nhiều chặng đường đôi khi được xử lý quá dễ dàng, giảm tính căng thẳng cần thiết. Người xem dễ cảm thấy biên kịch đang cố tình nới rộng tình tiết để kéo dài thời lượng.

Cuối cùng, phần kỹ xảo và dựng cảnh hành động vẫn còn hạn chế so với kỳ vọng. Một vài pha rượt đuổi chưa đủ độ kịch tính, cảnh quay đêm đôi khi bị thiếu sáng, khiến trải nghiệm thị giác chưa thật sự trọn vẹn.

Tóm lại, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn không chỉ đơn thuần là phần tiếp theo của một bộ phim ăn khách. Tác phẩm đánh dấu nỗ lực nâng tầm của dòng phim hài Việt Nam - nơi các diễn viên sẵn sàng hy sinh hình ảnh để tạo tiếng cười, và nơi tiếng cười không còn chỉ là “gia vị” giải trí, mà trở thành lăng kính soi chiếu lòng người.

Với thời lượng hơn hai tiếng, phim đôi chỗ còn rườm rà, một số chi tiết phi lý có thể làm khán giả khó tính lăn tăn. Nhưng nhìn chung, đây vẫn là tác phẩm đáng xem trong dịp lễ.