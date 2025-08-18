Phim trăm tỉ có Hồng Đào - Tuấn Trần bị ‘vượt mặt’ ở phòng vé

Sau quãng thời gian thống trị phòng vé Việt, phim điện ảnh Mang mẹ đi bỏ bất ngờ bị Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành soán ngôi. Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, riêng ngày 18.8, tác phẩm có sự góp mặt của Hồng Đào - Tuấn Trần chỉ thu về gần 1 tỉ đồng (tính đến hiện tại), bị đối thủ bỏ xa với doanh thu 6,7 tỉ đồng.

Cảnh trong phim Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành - tác phẩm dẫn đầu phòng vé hiện tại Ảnh: Galaxy

Doanh thu trong 3 ngày cuối tuần của 2 phim cũng có sự cách biệt rõ rệt. Nếu như Mang mẹ đi bỏ có thêm 10,8 tỉ đồng với hơn 107.000 số vé bán ra thì Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đã đạt hơn 61 tỉ đồng, tương đương hơn 621.000 lượng vé bán ra. Xếp thứ 3 về mặt doanh thu là phim Dính lẹo với hơn 3,5 tỉ đồng, do gặp “đối thủ” mạnh tại phòng vé. Vị trí còn lại trong top 5 thuộc về Conan Movie 28: Dư ảnh của độc nhãn và Shin - cậu bé bút chì: Nóng bỏng tay! Những vũ công kasukabe.

Số liệu này phần nào cho thấy sự bứt phá đầy ấn tượng của Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành sau vài ngày ra rạp. Theo ghi nhận, tính đến hiện tại, tác phẩm đến từ Nhật Bản đã thu về hơn 89 tỉ đồng, dù giới hạn độ tuổi 16+. Theo đánh giá của Box Office Vietnam, phim đã lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” khi thu về 74 tỉ đồng trong tuần đầu ra rạp. Tác phẩm này công phá mạnh mẽ phòng vé và lập nên những kỷ lục khó có thể xô đổ.

“Đây là phim hoạt hình mở màn cao nhất Việt Nam. Với hiệu ứng tốt như vậy, bộ phim có cơ sở để hướng tới mục tiêu lớn hơn, vượt qua con số 199 tỉ do Minions: Sự trỗi dậy của Gru nắm giữ để trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất thị trường Việt. Không chỉ tại quê nhà Nhật Bản, sức hút của phim còn lan rộng ra toàn thế giới - lọt top các tác phẩm movie anime thành công nhất mọi thời đại”, phía Box Office Vietnam chia sẻ.

Mang mẹ đi bỏ hiện thu về hơn 161 tỉ đồng ẢNH: ĐPCC

'Mang mẹ đi bỏ' ra sao ở phòng vé?

Trong khi đó, Box Office Vietnam cho rằng Mang mẹ đi bỏ vẫn giữ được phong độ ổn định khi bước sang tuần thứ 3 công chiếu đang xếp ở vị trí thứ 2. Phim đánh dấu màn tái hợp của Hồng Đào - Tuấn Trần sau dự án điện ảnh Mai, kể về hành trình của người con trai chăm sóc mẹ mắc bệnh Alzheimer, do đạo diễn Mo Hong Jin cùng nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh thực hiện. Thông qua đó, tác phẩm khơi gợi những suy ngẫm về sự gắn bó, trách nhiệm và tình yêu thương - những giá trị đôi khi bị bỏ quên trong nhịp sống hiện đại.

Tác phẩm đánh dấu sự hợp tác Việt - Hàn hiện có tổng doanh thu 161 tỉ đồng. Theo dự kiến, Mang mẹ đi bỏ sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ (Mỹ, Canada) từ ngày 28.8 và tại Úc - New Zealand từ ngày 11.9. Riêng tại Hàn Quốc, tác phẩm dự kiến phát hành vào nửa cuối năm nay, theo thông tin từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC).

Theo Box Office Vietnam, ngày 22.8, phim điện ảnh Mưa đỏ sẽ ra rạp, hứa hẹn “gây sốt” tại phòng vé dịp Quốc khánh. Đây là dự án do Đặng Thái Huyền làm đạo diễn, được lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta đã chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên như Hứa Vĩ Văn, Hiếu Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy...