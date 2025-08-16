Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Vượt mốc 150 tỉ, 'Mang mẹ đi bỏ' chính thức xuất ngoại

Thành Long
Thành Long
16/08/2025 07:51 GMT+7

Mang mẹ đi bỏ - bộ phim hợp tác Việt - Hàn chính thức cán mốc 150 tỉ đồng chỉ sau 2 tuần công chiếu.

Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, từ khi ra rạp, tác phẩm có sự tham gia của Hồng Đào - Tuấn Trần liên tục nằm trong top dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt.

Vượt mốc 150 tỉ, 'Mang mẹ đi bỏ' chính thức xuất ngoại - Ảnh 1.

Hồng Đào - Tuấn Trần gặt hái thành công trong Mang mẹ đi bỏ

Ảnh: NSX

Mang mẹ đi bỏ kể câu chuyện về hành trình của con trai chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Dự án do đạo diễn Mo Hong-jin cùng nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh thực hiện, có sự tham gia của dàn diễn viên Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc, Jung Il-woo, Quốc Khánh, Hải Triều… Theo nhà sản xuất, thông qua những lát cắt ký ức của nhân vật và câu chuyện tình mẫu tử đầy day dứt, bộ phim hy vọng khơi gợi những suy ngẫm về sự gắn bó, trách nhiệm và tình yêu thương - những giá trị đôi khi bị bỏ quên trong nhịp sống hiện đại.

Hồng Đào chia sẻ khi nhận kịch bản phim, cô nhận ra Lê Thị Hạnh là vai diễn mang màu sắc khác với các dự án trước mình từng tham gia. Đó là lý do nữ nghệ sĩ hào hứng góp mặt. "Rất ít khi có một vai diễn khiến mình vừa ý, có tất cả những cung bậc cảm xúc để mình được thể hiện", cô nói.

Trong khi đó, Tuấn Trần cho rằng trước đây khán giả quen với anh ở những vai diễn ngổ ngáo. Riêng Hoan trong Mang mẹ đi bỏ mang màu sắc khác biệt vì "là nhân vật ít nói nhất, chịu đựng nhiều nhất và thương mẹ nhiều nhất".

Tiếp nối thành công tại phòng vé trong nước, Mang mẹ đi bỏ chính thức xuất ngoại, đưa câu chuyện xúc động về tình mẫu tử đến với khán giả quốc tế. Dự kiến, phim sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ từ ngày 28.8 và tại Úc, New Zealand từ ngày 11.9. Riêng tại Hàn Quốc, tác phẩm dự kiến phát hành vào nửa cuối năm nay, theo thông tin từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC).

