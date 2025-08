Phim có Hồng Đào - Tuấn Trần đón tin vui

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, trong ngày khởi chiếu chính thức đầu tiên (1.8) phim điện ảnh Mang mẹ đi bỏ đã thu về hơn 10,3 tỉ đồng. Hiện tại, tác phẩm hợp tác Việt - Hàn chạm mốc 32 tỉ đồng, bao gồm cả suất chiếu sớm. Với thành tích này, nhiều người kỳ vọng dự án có sự tham gia của Hồng Đào - Tuấn Trần sẽ sớm chạm mốc trăm tỉ trong vài ngày tới.

Tuấn Trần và Hồng Đào có dịp hội ngộ trong Mang mẹ đi bỏ sau thành công của Mai Ảnh: ĐPCC

Mang mẹ đi bỏ cho thấy sức hút ngay trong những ngày chiếu sớm khi liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé. Dự án có sự tham gia của Hồng Đào - Tuấn Trần bỏ xa loạt đối thủ, trong đó có Conan Movie 28: Dư ảnh của độc nhãn vốn đang thống trị phòng vé những ngày trước đó.

Trước đó, ê kíp Mang mẹ đi bỏ đón tin vui vì sau khi ra mắt tác phẩm trở thành chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội trong 24 giờ. Bên cạnh đó, dàn ê kíp còn bật mí phim mang về hơn 12 tỉ đồng doanh thu sau ngày khởi chiếu đầu tiên. “Nhưng điều khiến đoàn phim vui hơn hết là sự yêu thương và đón nhận của khán giả. Cảm ơn vì đã trở thành một phần của hành trình này”, fanpage phim đăng tải.

Tuấn Trần nói gì về vai diễn trong 'Mang mẹ đi bỏ'

Tuấn Trần cho biết những tổn thương mà nhân vật Hoan phải chịu đựng chính là điều chạm đến chiều sâu của anh. Trước khi đưa ra quyết định “mang mẹ đi bỏ”, nhân vật phải đối mặt với nhiều giằng xé tâm lý, chất chứa cả nỗi đau, dằn vặt và bất lực.

Tạo hình người mẹ mắc bệnh của Hồng Đào trong phim khiến khán giả ấn tượng Ảnh: ĐPCC

“Ở ngoài, tôi may mắn hơn nhân vật Hoan ở trong phim. Nếu tôi ở ngoài, tôi cũng chọn cách như nhân vật. Giờ ba mất rồi, tôi cần một chỗ dựa vững chắc là mẹ. Một nhân vật phải chịu đựng nhiều tổn thương, khổ sở như Hoan, mà còn có quyết định ở bên mẹ, thì với trường hợp của tôi đã may mắn hơn nhiều nên không có lý do gì để mình chọn rời xa mẹ. Tôi không phải là một người dễ mở lòng, tôi đã học hỏi được cách mở lòng như nhân vật Hoan trong phim”, Tuấn Trần chia sẻ.

Mang mẹ đi bỏ là dự án hợp tác Việt - Hàn, do đạo diễn Mo Hong Jin cùng nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh thực hiện. Phim có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Đào, diễn viên Tuấn Trần, diễn viên Juliet Bảo Ngọc, Jung Il Woo, Quốc Khánh, Hải Triều…, kể về hành trình của người con trai chăm sóc mẹ mắc bệnh Alzheimer.

Đạo diễn Mo Hong Jin cho biết ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Việt Nam, có một hình ảnh rất giản dị nhưng đã in sâu trong tâm trí ông: người đi trước giữ cửa cho người đi sau. Cử chỉ ấy khiến anh cảm nhận được sự thân thiện, tốt bụng trong cách người Việt đối đãi với nhau.

“Nhìn vào điều này khiến tôi tưởng tượng đến sự yêu thương họ dành cho gia đình và tự hỏi họ có thể đánh đổi tới đâu để bảo vệ tình yêu thương dành cho gia đình, dù cho có hoàn cảnh khó khăn, áp lực dồn lên mình. Tôi quan sát trong suốt quá trình viết kịch bản và nhận ra, dù có khó như thế nào, họ vẫn sẽ chọn ở bên gia đình và cùng nhau vượt qua”, anh cho hay.