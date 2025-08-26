Đạo diễn Trung Lùn tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Phước Sang

Ngoài dàn diễn viên chính gồm NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, La Thành… nhiều người còn quan tâm đến sự xuất hiện của Phước Sang trong Làm giàu với ma 2. Ở tác phẩm mới của đạo diễn Trung Lùn, nam nghệ sĩ đóng vai khách mời, là một chủ tiệm máy ảnh. Biến cố đột quỵ cách đây một năm ảnh hưởng đến việc thoại của nam nghệ sĩ.

Đạo diễn Trung Lùn thừa nhận áp lực sau thành tích của Làm giàu với ma 1 ẢNH: T.A

Tại sự kiện ra mắt phim hôm 25.8, Trung Lùn nói bản thân mang ơn nghệ sĩ Phước Sang. Theo lời nam đạo diễn, từ khi anh ra trường đã được đàn anh tạo điều kiện để thực hiện phim truyền hình đầu tay. Thời gian gần đây, Trung Lùn dành thời gian ghé thăm nam diễn viên Khi đàn ông mang bầu. Trước tình hình sức khỏe sa sút của đàn anh, đạo diễn Làm giàu với ma 2 không khỏi buồn lòng.

“Trước khi làm phim điện ảnh, tôi có làm một bộ phim truyền hình và có nghĩ đến anh. Có lẽ tôi là mẫu người sống tình cảm, thích chọn những người từng là anh em, từng làm việc với nhau. 4 năm trước, lúc sức khỏe anh Sang còn ổn, tôi có mời anh vào vai chính một bộ phim. Khi đó, tôi thấy trí nhớ của anh cũng đã giảm. Gần đây, khi mời anh tham gia phim, tôi hơi bất ngờ vì trí nhớ của anh khá kém”, Trung Lùn bộc bạch.

Đạo diễn Làm giàu với ma chia sẻ thêm trong phim mới, Phước Sang quay chung với NSƯT Hoài Linh. Các đồng nghiệp luôn nỗ lực phối hợp để mang đến không khí vui vẻ, thoải mái cho diễn viên Khi đàn ông mang bầu trong quá trình quay hình. “Lâu rồi anh ấy không đến phim trường hay đứng trên sân khấu, nên tôi muốn anh trở lại niềm hạnh phúc trước đây của anh”, đạo diễn phim bộc bạch lý do mời Phước Sang tham gia phim.

Trong Làm giàu với ma 2, Trung Lùn không ngại đặt các diễn viên vào dạng nhân vật trái với sở trường ẢNH: T.A

Cách đây vài ngày, thông tin nghệ sĩ Phước Sang nhập viện khiến nhiều bạn bè, khán giả lo lắng. Nói về tình hình sức khỏe hiện tại của đàn anh, Trung Lùn cho hay: “Cuối cùng anh ấy đã vượt qua được. Khi tỉnh dậy, anh biết mọi người xung quanh nhưng nói chưa được”.

Trung Lùn kỳ vọng gì ở ‘Làm giàu với ma 2'?

Ngoài Phước Sang, phim Làm giàu với ma 2 còn có sự góp mặt của dàn khách mời như nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng, nghệ sĩ Trung Dân, NSƯT Công Ninh… Đạo diễn cho biết khi theo dõi chặng đường làm nghề sẽ biết anh từng làm việc với nhiều diễn viên khác nhau. “Người ta đã hiểu tôi làm việc thế nào nên đây cũng là lợi thế để tôi mời được dàn khách mời này. Nói thật không phải có tiền mới mời được, bởi đôi lúc họ chỉ đóng vài phân đoạn”, Trung Lùn chia sẻ.

Nam đạo diễn chia sẻ thêm trong Làm giàu với ma 2, anh mạo hiểm khi đặt các diễn viên vào những nhân vật không đúng với sở trường của họ. Với Trung Lùn, đây là cách anh mang đến sự mới mẻ cho người xem. “Đến bây giờ, tôi cảm thấy hài lòng với điều đó. Khi tôi làm như vậy, nghĩa là tôi đang đưa diễn viên vào thế khó”, anh bộc bạch.

Theo Trung Lùn, bất kỳ đạo diễn nào khi thực hiện một tác phẩm phim thương mại đều áp lực về doanh thu. Bên cạnh đó, anh còn đặt áp lực về việc làm mới mình thay vì quan niệm chỉ làm đúng sở trường, khiến khán giả nhàm chán. Nói về việc cạnh tranh với các tác phẩm ra mắt cùng thời điểm, Trung Lùn bày tỏ: “Trong ngày lễ có nhiều phim cạnh tranh là tín hiệu vui cho thấy phim Việt của mình ngày càng phát triển. Từ đó, các nhà đầu tư sẽ tính toán về chi phí, còn đạo diễn sẽ chú trọng hơn vào kịch bản, diễn viên…”.