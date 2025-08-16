Phước Sang nhập viện cấp cứu, sức khỏe ra sao?

Nhiều đồng nghiệp, khán giả lo lắng cho tình trạng của nghệ sĩ Phước Sang Ảnh: Chụp màn hình

Hôm 15.8, thông tin nghệ sĩ Phước Sang cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người lo lắng cho tình trạng của diễn viên Khi đàn ông mang bầu bởi cách đây 1 năm, ông từng trải qua đột quỵ, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trao đổi với chúng tôi, một nguồn tin cho biết sau khi nhập viện điều trị, nghệ sĩ Phước Sang đã qua cơn nguy kịch, rời khỏi phòng cấp cứu. Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời động viên, mong nam diễn viên sớm hồi phục sức khỏe.

Đáng chú ý, đạo diễn Nhật Trung đăng tải hình ảnh chụp cùng đàn anh kèm dòng nhắn nhủ: “Kỷ niệm với người anh em quý”. Dưới phần bình luận, một tài khoản viết: “Ông trùm điện ảnh một thời, thương cho anh ấy. Tuổi thơ của bao thế hệ”. Một người xem bày tỏ: “Chú Phước Sang là tuổi thơ của con, trong đó có phim Miền đất phúc. Mong cho chú ấy nhiều sức khỏe”.

Hình ảnh Phước Sang khi góp mặt trong dự án phim Làm giàu với ma 2 Ảnh: FBNV

Cuộc đời nhiều thăng trầm của nghệ sĩ Phước Sang

Thời hoàng kim, Phước Sang là nghệ sĩ đình đám khi thực hiện các dự án phim Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Hồn Trương Ba da hàng thịt… Ông từng thành lập nhóm hài Tuổi đôi mươi, quy tụ dàn sao Việt như Hoàng Sơn, Hữu Nghĩa… Song trong cuộc sống riêng, Phước Sang đối diện với nhiều thăng trầm. Ông từng vỡ nợ và trải qua biến cố ly hôn.

Phước Sang cũng từng chia sẻ về việc sức khỏe giảm sút. Ông bị cao huyết áp, đột quỵ nên thể trạng chỉ khoảng 70-80% so với người bình thường. Tháng 3.2024, Phước Sang từng nhập viện vì đột quỵ. Từ đó đến nay, nam nghệ sĩ ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, tập trung nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe.

Cuộc đời thăng trầm của ‘ông vua phim Tết’ Phước Sang

Gần đây, Phước Sang gây chú ý khi xuất hiện trong hậu trường phim Làm giàu với ma 2. Trong clip được đạo diễn Nhật Trung đăng tải, ông dù đi lại khó khăn nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan khi làm việc, trò chuyện với các đồng nghiệp.