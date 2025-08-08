Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phước Sang lần hiếm hoi lộ diện sau biến cố sức khỏe

Thạch Anh
Thạch Anh
08/08/2025 06:10 GMT+7

Một năm sau biến cố đột quỵ, Phước Sang gây chú ý khi xuất hiện tại phim trường 'Làm giàu với ma 2'. Tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ được nhiều người quan tâm.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Trung Lùn gây chú ý khi đăng tải clip ngắn ghi lại cuộc hội ngộ diễn viên Phước Sang tại buổi quay hình một dự án. Đây là lần hiếm hoi sao phim Khi đàn ông mang bầu xuất hiện sau biến cố sức khỏe hồi tháng 3.2024. Nhiều người cho rằng Phước Sang sẽ góp mặt một vai nhỏ trong phim Làm giàu với ma 2, dự kiến ra rạp vào 29.8.

Phước Sang lần hiếm hoi lộ diện sau biến cố sức khỏe- Ảnh 1.

Diễn viên Phước Sang tại buổi quay hình phim Làm giàu với ma 2

Ảnh: Chụp màn hình

Trong đoạn clip được Trung Lùn đăng tải, nghệ sĩ Phước Sang đi lại còn khó khăn. Ông được một thành viên trong ê kíp hỗ trợ di chuyển đến bối cảnh quay. Dù sức khỏe không còn như trước song nam nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan khi trò chuyện cùng mọi người. Ông thoải mái bàn bạc, trao đổi với đạo diễn và NSƯT Hoài Linh trong quá trình quay phim.

Sau khi hoàn thành xong cảnh quay, Phước Sang ngồi nghỉ ngơi ở một góc nhỏ. Đạo diễn Trung Lùn sau đó đến gửi lời cảm ơn đàn anh, đồng thời động viên nam diễn viên giữ gìn sức khỏe. Theo dõi đoạn clip, nhiều người xót xa cho hoàn cảnh hiện tại của sao phim Khi đàn ông mang bầu. Một số khán giả gửi lời động viên, mong Phước Sang sớm phục hồi sức khỏe để trở lại với các dự án nghệ thuật.

Phước Sang lần hiếm hoi lộ diện sau biến cố sức khỏe- Ảnh 2.

Nhiều khán giả động viên Phước Sang trước biến cố sức khỏe

Ảnh: Chụp màn hình


Phước Sang trước biến cố sức khỏe

Phước Sang sinh năm 1969, nổi tiếng ở vai trò diễn viên, nhà sản xuất. Ông từng thành lập nhóm hài Tuổi đôi mươi, quy tụ nhiều tên tuổi trong showbiz như Hoàng Sơn, Hữu Nghĩa, Nhật Cường… Nam nghệ sĩ từng thực hiện nhiều dự án phim, trong đó có Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Hồn Trương Ba da hàng thịt…

Phước Sang từng vỡ nợ hồi năm 2012. Sau đó, ông dần trở lại với các dự án nghệ thuật ở vai trò diễn viên, đồng thời chấm thi nhan sắc. Tháng 3.2024, thông tin nam nghệ sĩ nhập viện vì đột quỵ khiến nhiều đồng nghiệp như Quyền Linh, Lý Hùng… và khán giả không khỏi xót xa. Trước đó, Phước Sang cũng từng chia sẻ về việc sức khỏe giảm sút nhiều sau biến cố nợ nần. Ông bị cao huyết áp, đột quỵ nên thể trạng chỉ khoảng 70-80% so với người bình thường.

Xem thêm bình luận