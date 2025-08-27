Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
NSƯT Hoài Linh: Tôi 'xót' khi gặp lại Phước Sang
Video Giải trí

NSƯT Hoài Linh: Tôi ‘xót’ khi gặp lại Phước Sang

Hải Duy - Hữu Tín
27/08/2025 11:02 GMT+7

NSƯT Hoài Linh chia sẻ khi tham gia phim điện ảnh 'Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn', ông có dịp hội ngộ nghệ sĩ Phước Sang. Bên cạnh niềm vui khi chứng kiến đồng nghiệp trở lại với nghề, Hoài Linh cũng không khỏi xót xa trước tình hình sức khỏe của người anh thân thiết.

Sau thành công của phần 1, NSƯT Hoài Linh trở lại với vai diễn Ba Nháy trong phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn. Nam diễn viên thủ vai một nhiếp ảnh gia - người đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến giành chiếc nhẫn 9 tỉ. Ngoài việc kết hợp cùng với những gương mặt quen thuộc như Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc… Hoài Linh cho biết điều khiến ông bất ngờ khi tham gia dự án này là việc được gặp lại người đồng nghiệp thân thiết là nghệ sĩ Phước Sang.

NSƯT Hoài Linh: Tôi ‘xót’ khi gặp lại Phước Sang - Ảnh 1.

NSƯT Hoài Linh tại sự kiện ra mắt phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn

Ảnh: NSX

Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn là tác phẩm hài giả tưởng của đạo diễn Trung Lùn. Phim xoay quanh Anh Thư, một cô gái qua đời sau tai nạn, hứa sẽ tặng chiếc nhẫn kim cương cho người đưa xác cô về nhà để hoàn thành tâm nguyện được gặp con. Trong hành trình đó ông Ba Nháy do Hoài Linh thủ vai cùng với Giang (Võ Tấn Phát), Tiền (Diệp Bảo Ngọc), Đáng (La Thành) tìm cách hạ gục nhau để giành trọn món trang sức đắt tiền này.

Nói riêng về vai diễn của NSƯT Hoài Linh, đạo diễn cho biết đây là một lựa chọn táo bạo. Không chỉ đơn thuần gây cười, nhân vật này còn mang nhiều sắc thái nội tâm, ẩn chứa tham vọng. Đây là vai diễn giúp NSƯT Hoài Linh thể hiện một hình ảnh khác biệt, khi một người cha luôn miệng lo cho con trai nhưng lại sẵn sàng đưa cậu vào hiểm nguy.

NSƯT Hoài Linh: Tôi ‘xót’ khi gặp lại Phước Sang

Phim Làm giàu với ma dự kiến ra rạp vào ngày 29.8. Nói về việc "đối đầu" với Mưa đỏ, đạo diễn cho rằng "trong ngày lễ có nhiều phim cạnh tranh là tín hiệu vui cho thấy phim Việt của mình ngày càng phát triển". 

