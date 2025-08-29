Dùng AI thay Thùy Tiên, 'Chốt đơn' rời rạp với doanh thu 5,1 tỉ đồng

Chốt đơn chính thức rời rời rạp sau khoảng 3 tuần công chiếu Ảnh: ĐPCC

Sau ba tuần công chiếu, bộ phim Chốt đơn của đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito chính thức rời rạp từ ngày 29.8. Theo thống kê từ Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), doanh thu của Chốt đơn là hơn 5,1 tỉ đồng. Đây được xem là con số khá khiêm tốn so với quy mô đầu tư lớn của phim và với mặt bằng chung điện ảnh Việt năm nay.

Doanh thu ảm đạm của 'Chốt đơn'

Chốt đơn chính thức công chiếu từ ngày 8.8, sau khi nhà sản xuất quyết định dùng AI thay thế vai diễn của Hoa hậu Thùy Tiên. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm điện ảnh Việt ứng dụng AI để tạo nên một nhân vật chính. Tuy nhiên, nỗ lực dùng AI thay thế Thùy Tiên của nhà sản xuất vẫn không thể giúp Chốt đơn đạt doanh thu khả quan tại phòng vé.

Ngày công chiếu chính thức, phim chỉ đạt 800 triệu đồng, tính cả suất chiếu sớm mới vượt 1 tỉ đồng. Sau gần một tuần công chiếu, tác phẩm chỉ thu về 4,08 tỉ đồng. Trong những ngày tiếp theo, doanh thu tiếp tục giảm mạnh. Có thời điểm, mỗi ngày phim chỉ bán được vài vé. Trên hệ thống Box Office Vietnam ghi nhận, doanh thu cuối tuần qua của Chốt đơn chỉ được 4,5 triệu đồng, khi bán ra 90 vé/8 suất chiếu.

Bộ phim sử dụng công nghệ AI thay thế nữ chính, nhận về nhiều phản ứng trái chiều Ảnh: ĐPCC

Ngoài doanh thu ảm đạm, Chốt đơn cũng vướng phải những tranh luận xoay quanh chuyện dùng AI thay thế vai diễn của Thùy Tiên sau ồn ào. Nhiều người thông cảm, đánh giá cao sự nỗ lực của nhà sản xuất trong việc "hồi sinh" một tác phẩm đứng trước cảnh "cất kho". Trong khi đó, một bộ phận cư dân mạng nhận xét việc dùng AI khiến cho nhân vật có biểu cảm cứng nhắc, thiếu tự nhiên, giọng nói gượng gạo, không mang lại cảm xúc chân thật khi xem phim.

Nội dung của Chốt đơn kể về Hoàng Linh - một chiến thần livestream. Khi đối diện với những áp lực, cô tìm thấy tình bạn với ông An (Quyền Linh thủ vai). Từ đó, họ cùng khởi tạo nên những nhiệt huyết mới. Ban đầu, vai Hoàng Linh được giao cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Song sau khi nàng hậu vướng ồn ào bị bắt, nhà sản xuất chọn thay thế bằng một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Trước đó, trong sự kiện gặp gỡ báo chí, đạo diễn Bảo Nhân - Namcito thừa nhận đoàn phim từng bị khủng hoảng, mất tinh thần khi biến cố xảy ra bất ngờ. Đạo diễn phim cho biết việc dùng nhân vật bằng AI để thay thế hình ảnh của Thùy Tiên trong phim là trường hợp "cái khó ló cái khôn". Đạo diễn Namcito chia sẻ: "Biến cố đó là cơ hội để chúng tôi có thời gian nhìn nhận lại bộ phim, có thời gian để làm cho dự án hoàn thiện, sâu sắc, nhiều cảm xúc hơn. Tôi và ê kíp đã không bỏ cuộc, làm được điều chúng tôi mong muốn".

Sau khi Chốt đơn rời rạp, các phim Việt đang chiếu đều có doanh thu ấn tượng. Mang mẹ đi bỏ do Hồng Đào, Tuấn Trần đóng chính cán mốc hơn 170 tỉ đồng. Phim Mưa đỏ, khởi chiếu 22.8 hiện vượt 225 tỉ chỉ sau một tuần. Làm giàu với ma ra mắt chính thức hôm nay (29.8) có doanh thu khoảng gần 10 tỉ đồng (bao gồm vé đặt trước).