Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM sẽ quy định không tan học trước 16 giờ 30 phút

Trước nhiều ý kiến phản ánh của phụ huynh học sinh về việc vào năm học mới, một số trường học quy định giờ tan học sớm, ảnh hưởng đến việc đưa đón của phụ huynh, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin, đang xin ý kiến giám đốc sở ban hành văn bản quy định giờ vào học và tan học của học sinh các cấp năm học 2025 -2026.

TP.HCM sẽ quy định không tan học trước 16 giờ 30 phút

Theo ông Minh, Văn phòng Sở GD-ĐT dự kiến đề xuất giờ vào học buổi sáng của học sinh không bắt đầu trước 7 giờ và sau 8 giờ. Thời gian kết thúc giờ học buổi sáng không trước 10 giờ 30. Thời gian kết thúc giờ học buổi chiều không trước 16 giờ 30.

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT nhìn nhận, hiện nay nhiều trường tiểu học, THCS, THPT quy định thời gian biểu ngày học của học sinh chưa phù hợp. Trong đó, có trường cho học sinh tan học vào lúc 15 giờ hoặc 15 giờ 30, gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa đón con em.

Bác sĩ nha khoa Tuyết Chinh đánh khách đến niềng răng khai gì?

Liên quan vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách hàng lan truyền trên mạng xã hội, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ở phường An Phú Đông, là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH nha khoa Tuyết Chinh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xem nhanh 20h ngày 11.9: Học sinh TP.HCM sẽ không tan học trước 16 giờ 30 | Bác sĩ nha khoa đánh khách khai gì?

Tại cơ quan điều tra, bà Chinh khai nhận những hình ảnh trong clip lan truyền trên mạng xã hội là đúng với diễn biến vụ việc xảy ra tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh.

Bà Chinh thừa nhận đã có hành vi xua đuổi khách, nhưng vì "nóng giận, không kiểm soát được hành vi" nên đã hành hung chị T. Cụ thể, bà Chinh đã dùng tay đánh, cầm thanh sắt đe dọa và làm hư hỏng điện thoại, mắt kính của chị T.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.