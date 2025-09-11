Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 20h ngày 11.9: Học sinh TP.HCM sẽ không tan học trước 16 giờ 30 | Bác sĩ nha khoa đánh khách khai gì?
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 11.9: Học sinh TP.HCM sẽ không tan học trước 16 giờ 30 | Bác sĩ nha khoa đánh khách khai gì?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
11/09/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 11.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: TP.HCM sẽ quy định không tan học trước 16 giờ 30 phút; Bác sĩ nha khoa Tuyết Chinh đánh khách đến niềng răng khai gì?;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM sẽ quy định không tan học trước 16 giờ 30 phút

Trước nhiều ý kiến phản ánh của phụ huynh học sinh về việc vào năm học mới, một số trường học quy định giờ tan học sớm, ảnh hưởng đến việc đưa đón của phụ huynh, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, thông tin, đang xin ý kiến giám đốc sở ban hành văn bản quy định giờ vào học và tan học của học sinh các cấp năm học 2025 -2026.

TP.HCM sẽ quy định không tan học trước 16 giờ 30 phút

Theo ông Minh, Văn phòng Sở GD-ĐT dự kiến đề xuất giờ vào học buổi sáng của học sinh không bắt đầu trước 7 giờ và sau 8 giờ. Thời gian kết thúc giờ học buổi sáng không trước 10 giờ 30. Thời gian kết thúc giờ học buổi chiều không trước 16 giờ 30.

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT nhìn nhận, hiện nay nhiều trường tiểu học, THCS, THPT quy định thời gian biểu ngày học của học sinh chưa phù hợp. Trong đó, có trường cho học sinh tan học vào lúc 15 giờ hoặc 15 giờ 30, gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa đón con em.

Bác sĩ nha khoa Tuyết Chinh đánh khách đến niềng răng khai gì?

Liên quan vụ bác sĩ nha khoa hành hung khách hàng lan truyền trên mạng xã hội, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ở phường An Phú Đông, là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH nha khoa Tuyết Chinh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xem nhanh 20h ngày 11.9: Học sinh TP.HCM sẽ không tan học trước 16 giờ 30 | Bác sĩ nha khoa đánh khách khai gì?

Tại cơ quan điều tra, bà Chinh khai nhận những hình ảnh trong clip lan truyền trên mạng xã hội là đúng với diễn biến vụ việc xảy ra tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh.

Bà Chinh thừa nhận đã có hành vi xua đuổi khách, nhưng vì "nóng giận, không kiểm soát được hành vi" nên đã hành hung chị T. Cụ thể, bà Chinh đã dùng tay đánh, cầm thanh sắt đe dọa và làm hư hỏng điện thoại, mắt kính của chị T.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 9.9: Có gì đáng mong chờ từ iPhone 17 | Ông Thaksin phải ngồi tù 1 năm

Xem nhanh 20h ngày 9.9: Có gì đáng mong chờ từ iPhone 17 | Ông Thaksin phải ngồi tù 1 năm

‘Xem nhanh 20h’ ngày 9.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: iPhone 17 sắp ra mắt – Có gì mới đáng chờ đợi?; Tòa tuyên án ông Thaksin phải ngồi tù 1 năm;...

Xem nhanh 20h ngày 10.9: Vì sao YouTuber 'chủ tịch giả nghèo' bị khởi tố | Bé trai vặn ga xe máy gây tai nạn thương tâm

Khám phá thêm chủ đề

xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ bác sĩ nha khoa Bác sĩ nha khoa Tuyết Chinh giờ tan học Sở GD-ĐT TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận