Xem nhanh 20h ngày 13.9: Khởi tố bị can vụ thảm án ở Đắk Lắk | Chân dung nam sinh nổ súng vào tỉ phú Charlie Kirk

Khởi tố bị can sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Ngày 13.9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ở P.Ea Kao, thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Thuận là bị can sát hại 3 người, khiến 1 người bị thương.

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận có một con gái chung (3 tuổi) với chị N.T.K.H (32 tuổi, ở P.Thành Nhất). Tuy nhiên, gia đình chị H. muốn chị H. cắt đứt quan hệ với Thuận nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đêm 12.9, Thuận mang theo 1 chiếc búa đóng đinh, 1 con dao bầu và 1 con dao đến nhà chị H.. Thuận dùng búa và dao đánh, đâm chém khiến 3 người trong một gia đình chị H. tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Sau khi gây án, Thuận cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động của người dân để tẩu thoát. Khoảng 8 giờ 30 phút (ngày 13.9), lực lượng chức năng đã bắt giữ Thuận.

Tạm hoãn xuất cảnh nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Ngày 13.9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo về quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Phó ban Tổ chức T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, để phục vụ công tác điều tra do có liên quan đến một vụ án mà Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý giải quyết.

Ông Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 11.9 cho đến ngày 6.1.2026. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể ông Hưng bị điều tra về hành vi gì, liên quan đến vụ án nào.

