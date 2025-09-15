Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 15.9: CSGT thông tin vụ cụ ông bị hành hung giữa đường | Các nước tính thuế TNCN thế nào?
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 15.9: CSGT thông tin vụ cụ ông bị hành hung giữa đường | Các nước tính thuế TNCN thế nào?

15/09/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 15.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Cụ ông bị người đi ô tô đánh tới tấp ở phường Sài Gòn: CSGT lên tiếng; các nước trong khu vực đang tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?;..

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

 Cụ ông bị người đi ô tô đánh tới tấp ở phường Sài Gòn: CSGT lên tiếng

Chiều 15.9, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) thông tin về đoạn clip ghi cảnh cụ ông bị người đi ô tô đánh tới tấp ở phường Sài Gòn. Hình ảnh người đàn ông đi ô tô đánh tới tấp cụ ông tóc bạc trắng đi xe máy nhận nhiều ý kiến bức xúc trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Đội CSGT Bến Thành đã phối hợp Công an phường Sài Gòn để xác định danh tính 2 người đàn ông nêu trên và mời đến trụ sở công an phường để làm rõ.

Xem nhanh 20h ngày 15.9: CSGT thông tin vụ cụ ông bị hành hung giữa đường | Các nước tính thuế TNCN thế nào?

Các nước trong khu vực đang tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Dự thảo luật Thuế TNCN (sửa đổi) mới nhất do Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp lấy ý kiến thẩm định đã thay đổi một số quy định nhưng có 2 điểm chính mà người nộp thuế và nhiều chuyên gia cho rằng vẫn chưa phù hợp với tình hình thực tế: một là mức giảm trừ gia cảnh chưa tương xứng với mức sống và hai là vẫn giữ nguyên thuế suất cao nhất 35% đối với người làm công ăn lương.

Theo dự thảo mới, số bậc thuế lũy tiến sẽ giảm từ 7 bậc xuống 5 bậc đồng thời giảm nhẹ gánh nặng thuế nhưng bậc cao nhất vẫn đánh thuế 35% như cũ. Ngoài ra, mức nhảy bậc thuế suất theo biểu thuế mới cũng cao hơn so với biểu thuế cũ. Từ bậc 1 lên bậc 1 nhảy hẳn 10% và tương tự từ bậc 2 lên bậc 3 cũng là 10%. Mức thu nhập trên 1,2 tỉ đồng/năm theo dự thảo này là sẽ phải đóng thuế 35% Nhiều chuyên gia đánh giá đây là mức quá cao.

Các nước trong khu vực đang tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Còn về giảm trừ gia cảnh, dự thảo mới đưa ra mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng, còn người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng. Con số này cũng đang bị đánh giá là lỗi thời, không tương xứng với mức tiêu, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Cũng theo dự thảo, khi luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) được ban hành và có hiệu lực, người nộp thuế sẽ được khấu trừ chi phí y tế, giáo dục - đào tạo cho bản thân mình và người phụ thuộc. Trên thế giới, mà đặc biệt là các nước cùng khu vực Đông Nam Á - những quốc gia có nhiều điểm tương đồng về quy mô kinh tế và mức sống với Việt Nam, đang áp dụng cách tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

