TP.HCM: 40% chuyên viên văn hóa, xã hội chưa có trải nghiệm với ngành được giao

Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thế Thuận phát biểu khai mạc hội nghị Ảnh: L.X

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao 2025 diễn ra trong ngày 7 và 8.8 tại Học viện Cán bộ TP.HCM, với gần 200 chuyên viên phụ trách lĩnh vực văn hóa, thể thao thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội phường, xã, đặc khu.

Đây là hội nghị tập huấn đầu tiên sau sáp nhập, nhằm trao đổi, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác văn hóa, thể thao tại UBND xã, phường, đặc khu. Hội nghị cũng là dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay phục vụ hiệu quả công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại các địa phương.

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo - cho biết hội nghị giúp các cán bộ, chuyên viên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao bước đầu hình dung được khái niệm công việc, lao động của mình là gì. "Theo thống kê của ngành văn hóa, thể thao TP.HCM, hiện có trên 40% chuyên viên được điều động về giữ nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa, xã hội nói chung chưa có trải nghiệm thực tế đối với ngành đang được giao nhiệm vụ", ông Thuận cho hay.

Gần 200 chuyên viên phụ trách lĩnh vực văn hóa, thể thao tham dự hội nghị sáng 7.8 Ảnh: L.X

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao 2025 xoay quanh các chuyên đề: Công tác quản lý nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Công tác quản lý nhà nước về lễ hội, karaoke, vũ trường, quảng cáo, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, kỹ năng xây dựng, quản lý và điều hành hoạt động của câu lạc bộ, đội, nhóm; Công tác quản lý nhà nước về báo chí - xuất bản; Công tác quản lý nhà nước về thông tin điện tử; Công tác quản lý nhà nước về nghệ thuật...

Liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong khu vực để phát huy thế mạnh văn hóa, thể thao

Theo giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, hiệu quả, yêu cầu, mục tiêu cần đạt được của công tác văn hóa, thể thao không nằm ở số lượng chương trình, hoạt động hay thành tích đạt được, mà ở sự chuyển biến nền tảng văn hóa, thể thao từ cơ sở.

Ông Trần Thế Thuận cho rằng: "Không gian văn hóa, giá trị văn hóa của người Việt Nam, chuẩn mực đạo đức phải lan tỏa từ cơ sở thì mới tạo ra sự bền vững. Văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa cộng đồng, văn hóa trong ứng xử, văn hóa trong gia đình… là những thành tố tạo nên văn hóa cho sự phát triển của văn hóa TP.HCM. Chúng tôi mong muốn qua hội nghị, các bạn làm công tác văn hóa phải hiểu khái niệm, công việc mình đang làm, tránh lối mòn cách hiểu giản đơn văn hóa chỉ là hoạt động văn hóa, mang lại thành tích, kiểm đếm bằng số lượng các đợt hoạt động. Điều đó chỉ mới là một phần về hình thức. Hiệu quả, kết quả mang lại mới có ý nghĩa sâu sắc hơn. Trong từng hoạt động, các bạn phải hiểu mục tiêu cuối cùng, chứ không phải phương thức, hình thức tổ chức".

Ông Trần Thanh Vương - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (thuộc Sở VH-TT TP.HCM) chia sẻ về chuyên đề Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở Ảnh: L.X

Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cũng khẳng định, không địa phương nào có đủ sức làm nên hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng cho cộng đồng vì văn hóa, thể thao không có biên giới, địa giới hành chính. TP.HCM là trung tâm văn hóa lớn của cả nước, quy tụ đội ngũ văn nghệ sĩ, lực lượng thể thao thành tích cao từ mọi miền. Những nhân tố này sau trưởng thành lại lan tỏa, đóng góp cho các địa phương.

"Hiện nay nếu không có sự liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong khu vực, giữa những địa phương có thế mạnh thì rất khó để tổ chức, duy trì và phát huy được hoạt động văn hóa thể thao cơ sở. Đây cũng là cơ hội để các cán bộ, chuyên viên tìm kiếm, liên kết và cùng nhau để làm văn hóa, thể thao. Nếu ta biết cách liên kết với nhau thì sẽ có thể tổ chức được những hoạt động lớn", ông Thuận nói thêm.