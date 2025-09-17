Xem nhanh 20h ngày 17.9: Tâm sự của ông 'Minh Cô đơn' trong bạo bệnh | Quán cơm thả dây nuôi 3 cháu mồ côi

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

'Minh cô đơn' và chuyến nhập viện đầy bất an: 'Tôi sợ họ lợi dụng sinh viên'

Trong căn phòng nhỏ của khoa Nội tim mạch Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Minh (được biết đến nhiều với tên gọi “Minh cô đơn”) vẫn giữ nụ cười hiền, dù bệnh tật liên tiếp tìm đến, ông vẫn mong ước sớm khỏe bệnh để mọi người không phải lo lắng thêm.

Ông Minh được nhiều sinh viên tại khu đô thị ĐHQG TP.HCM trìu mến gọi là “hiệp sĩ”, nhiều năm qua đã không ngại khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ các bạn trẻ. Vì vậy, khi hay tin ông phải nhập viện, hàng trăm sinh viên và người dân từng được ông cưu mang đã bày tỏ sự lo lắng, liên tục gọi điện và gửi lời thăm hỏi, động viên, mong ông sớm bình phục.

Theo ông Lê Đình Hạnh, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khuyến cáo: người dân nên liên hệ và phối hợp cùng phòng công tác xã hội tại bệnh viện để có thể nắm rõ nhất thông tin bệnh nhân và tránh những trường hợp rủi ro khác có thể xảy ra.

Đồng thời, ông Hạnh chia sẻ bệnh viện luôn sẵn sàng hỗ trợ và tặng thẻ bảo hiểm cho bệnh nhân điều trị, tuy nhiên do ông Minh không có giấy tờ tùy thân khiến cho việc này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Độc đáo quán cơm 'thả dây' giúp bà chủ nuôi 3 cháu mồ côi ăn học

Quán cơm gà da giòn bình dân nằm ở phường Khánh Hội, TP.HCM (Q.4 cũ) của bà Nga (64 tuổi) là "quán ruột" của nhiều thực khách mười mấy năm nay. Thời gian qua, quán nổi tiếng trên mạng xã hội với cách bán cơm gà "thả dây" độc lạ.

Một người nhận đơn, thông báo qua bộ đàm… Người kia rốp rẻng làm món giao xuống cho khách bằng hình thức thả dây vừa lạ vừa hay ho như thế này.

"Đường dây" chạy mượt chỉ vỏn vẹn vài ba người già lẫn trẻ, nhanh chân nhanh tay, miễn không trễ nải đơn của khách hàng.

12 giờ trưa là giờ cao điểm của quán cơm - xôi gà da giòn Nga, nằm ngay cạnh chung cư H1, trên đường Hoàng Diệu (phường Khánh Hội, TP.HCM), nên shipper và người mua lui tới liên tục.

Trưa trưa, quán cơm của bà Nga nhộn nhịp khách tới mua. Trước đó, nhân lúc khách còn chưa đông, bà Nga dẫn chúng tôi lên thăm căn nhà nơi bà chuẩn bị món ăn cho khách. Căn nhà không rộng, nhưng rất sạch sẽ. Quán nằm đối diện trường học, cũng nằm cạnh chung cư nên nhiều khách là học sinh, người trẻ tuổi. Chính quán cơm này, với sự ủng hộ của thực khách, đã nuôi sống gia đình bà Nga bao năm qua, giúp chủ quán nuôi cháu mồ côi học đại học.

