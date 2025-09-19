Xem nhanh 20h ngày 19.9: Truy tố Thùy Tiên tội lừa dối khách hàng | Diễn biến mới vụ đại lý bảo hiểm bị tố giả chữ ký

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về tội lừa dối khách hàng, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

5 người này gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng "du mục"), Chủ tịch HĐQT; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), thành viên HĐQT; Lê Thành Công, thành viên HĐQT; và Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

Thùy Tiên bị truy tố tội 'lừa dối khách hàng'

Vụ sinh viên tố bị đại lý bảo hiểm giả chữ ký: Dai-Ichi chuyển hồ sơ tới công an

Chiều 19.9, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam (gọi tắt là Công ty Dai-Ichi) đã có văn bản phản hồi Báo Thanh Niên về phóng sự "Dai-Ichi Việt Nam bị 'tố' giả mạo chữ ký, tạo lập hợp đồng khống: Kỳ thi cấp chứng chỉ bảo hiểm - hậu quả khôn lường!".

