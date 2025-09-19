Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 20h ngày 19.9: Truy tố Thùy Tiên tội lừa dối khách hàng | Diễn biến mới vụ đại lý bảo hiểm bị tố giả chữ ký
Xem nhanh 20h ngày 19.9: Truy tố Thùy Tiên tội lừa dối khách hàng | Diễn biến mới vụ đại lý bảo hiểm bị tố giả chữ ký

19/09/2025 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 19.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs; Vụ sinh viên tố bị đại lý bảo hiểm giả chữ ký: Dai-Ichi chuyển hồ sơ tới công an;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về tội lừa dối khách hàng, trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

5 người này gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng "du mục"), Chủ tịch HĐQT; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), thành viên HĐQT; Lê Thành Công, thành viên HĐQT; và Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

Vụ sinh viên tố bị đại lý bảo hiểm giả chữ ký: Dai-Ichi chuyển hồ sơ tới công an

Chiều 19.9, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam (gọi tắt là Công ty Dai-Ichi) đã có văn bản phản hồi Báo Thanh Niên về phóng sự "Dai-Ichi Việt Nam bị 'tố' giả mạo chữ ký, tạo lập hợp đồng khống: Kỳ thi cấp chứng chỉ bảo hiểm - hậu quả khôn lường!".

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.



Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại phường Khánh Hội, TP.HCM) cùng 4 bị can khác thuộc Công ty Chị Em Rọt về tội "Lừa dối khách hàng".

