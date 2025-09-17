Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kỳ thi cấp chứng chỉ bảo hiểm - hậu quả khôn lường!
Video Thời sự
Dai-Ichi Việt Nam bị ‘tố’ giả mạo chữ ký, tạo lập hợp đồng khống - Kỳ 1:

Kỳ thi cấp chứng chỉ bảo hiểm - hậu quả khôn lường!

Thảo Nhân
Thảo Nhân
17/09/2025 12:30 GMT+7

Tham gia kỳ thi bảo hiểm với lời hứa hẹn sẽ nhận được chứng chỉ do Bộ Tài chính cấp để "làm đẹp CV (tức sơ yếu lý lịch cá nhân)" và tiền thưởng 400.000 đồng, 3 sinh viên tại TP.HCM rơi vào hoàn cảnh oái oăm khi bị Công ty TNHH BHNT Dai-Ichi Life Việt Nam sử dụng trái phép thông tin cá nhân, thực hiện hành vi trái pháp luật.

Vào đầu tháng 8.2025, Báo Thanh Niên nhận được 3 đơn phản ánh của bạn đọc về việc Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam (gọi tắt là Công ty Dai-Ichi) tự ý sử dụng thông tin cá nhân, tạo lập hợp đồng khống và kê khai thuế sai sự thật.

Đến nay, sau gần 4 tháng liên hệ với Dai-Ichi, vụ việc vẫn chưa được giải quyết triệt để.

- Ảnh 1.

Anh Lê Hải bày tỏ sự bức xúc khi Công ty Dai-Ichi không có thiện chí phối hợp giải quyết vụ việc

Ảnh: THẢO NHÂN

Theo chia sẻ của đại diện nhóm sinh viên là Lê Hải (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học quốc gia TP.HCM), vào ngày 13.5.2025, ông Lê Giang Sơn (50 tuổi, là ba của Lê Hải) nhận được thông báo từ đơn vị làm việc về việc đã khai báo thông tin sai sự thật về người phụ thuộc. Lý do được đưa ra là do Lê Hải đã có thu nhập chịu thuế tại Công ty Dai-Ichi.

- Ảnh 2.

Theo thông tin trên hệ thống e-Tax, tổ chức chi trả thu nhập cho 3 sinh viên là Công ty TNHH BHNT Dai-Ichi Việt Nam

Ảnh: NVCC

Nhận được thông tin, Lê Hải bất ngờ và hoang mang, phải lần mò từng chút để xác minh.

Kiểm tra thông tin trên ứng dụng e-Tax, Lê Hải phát hiện mình có 1 khoản thu nhập do Công ty TNHH BHNT Dai-Ichi Việt Nam chi trả. Ngay sau đó, Hải đã thông báo với 3 người bạn cùng tham gia kỳ thi bảo hiểm, được tổ chức vào ngày 25.1.2024 tại Viện Phát triển Bảo hiểm Việt Nam - Chi nhánh Miền Nam, trực thuộc Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm- số 264B Lê Văn Sỹ (quận 3 cũ, TP.HCM) và phát hiện cũng có 2 người bạn bị kê khai thu nhập chịu thuế như mình.

Cụ thể, mức thu nhập mà Dai-Ichi kê khai đã trả cho Lê Hải là 37.399.831 đồng, cho Trần Nhật Ly (22 tuổi, là sinh viên ĐH Y Dược TP.HCM) là 38.029.188 đồng, còn Lê Phước Hiếu (22 tuổi, là sinh viên Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM) chỉ có 20.000 đồng.

Sau nhiều lần liên lạc, phía Công ty Dai-Ichi vẫn chưa phản hồi với 3 sinh viên về phương án giải quyết vụ thể.

Về việc phản hồi thông tin của Báo Thanh Niên cung cấp, đại diện Công ty Dai-Ichi đã đề nghị dời thời gian phản hồi vì "cần thêm thời gian để xác minh các thông tin, chứng từ liên quan đến 3 bạn đọc".


