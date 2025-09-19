Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Báo Thanh Niên trao đổi cơ hội hợp tác với cơ quan báo chí Thượng Hải
Video Thời sự

Báo Thanh Niên trao đổi cơ hội hợp tác với cơ quan báo chí Thượng Hải

Nhật Thịnh - Ngọc Mai
19/09/2025 19:00 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, đoàn đại biểu Báo Thanh Niên tiếp tục đến thăm, làm việc với Tập đoàn báo chí thống nhất Thượng Hải (SUMG) và tham quan các di tích lịch sử tại Trung Quốc.

Chiều 18.9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, đoàn đại biểu Báo Thanh Niên do Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn làm trưởng đoàn tiếp tục đến thăm và làm việc với Tập đoàn báo chí thống nhất Thượng Hải (SUMG).

Báo Thanh Niên trao đổi cơ hội hợp tác với cơ quan báo chí Thượng Hải - Ảnh 1.

Tại đây, ông Lý Tương - Phó tổng giám đốc SUMG, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch báo điện tử Đông Phương; ông Hạ Tuấn - Giám đốc đối ngoại SUMG; ông Cao Hưng - Phó tổng biên tập Nhật báo Thượng Hải (Shanghai Daily); ông Vương Tử Đoạn – Chủ nhiệm Trung tâm kỹ thuật SUMG; bà Lý Di Thanh - Phó giám đốc kiêm Trưởng ban biên tập Phòng tin quốc tế tờ The Paper; bà Tào Gia Vỹ -Chủ nhiệm Phòng sự vụ, bộ phận đối ngoại của SUMG đón tiếp đoàn.

Lãnh đạo tập đoàn và các thành viên cho biết đây là lần đầu tiên SUMG đón tiếp đoàn đại biểu thuộc cơ quan báo chí Việt Nam đến thăm.

Báo Thanh Niên trao đổi cơ hội hợp tác với cơ quan báo chí Thượng Hải

Mặc dù mới thành lập 12 năm nhưng SUMG sở hữu 3 ấn phẩm quan trọng hàng đầu của Trung Quốc với lịch sử 70, 80 và 90 năm. Với hơn 10 đầu báo và nhiều sản phẩm trên nền tảng internet, SUMG được xem là một trong những tập đoàn báo chí lớn nhất tại Trung Quốc.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh mong muốn giao lưu, hợp tác và học hỏi kinh nghiệm từ SUMG về phát triển truyền thông đa phương tiện, ứng dụng công nghệ cũng như kinh tế báo chí.

Báo Thanh Niên trao đổi cơ hội hợp tác với cơ quan báo chí Thượng Hải - Ảnh 2.

Phó tổng giám đốc tập đoàn Lý Tương cho rằng Báo Thanh Niên có nhiều điểm tương đồng về con đường phát triển cũng như những thách thức trong quá trình thích ứng với nhu cầu mới của ngành báo chí truyền thông, đặc biệt khi cả hai đều chú trọng thúc đẩy nội dung số.

Ông Lý hy vọng SUMG và Báo Thanh Niên có thể phát triển mối quan hệ hợp tác trong tương lai với những chương trình cụ thể, phát huy thế mạnh của mỗi bên, đồng thời tin tưởng Báo Thanh Niên sẽ có những bước tiến và thành quả phát triển to lớn.

Tin liên quan

Báo Thanh Niên đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc

Báo Thanh Niên đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc

Chiều 16.4.2025, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc do đồng chí A Đông, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc dẫn đầu đã đến thăm Báo Thanh Niên.

Báo Thanh Niên thăm và làm việc tại thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc

Khám phá thêm chủ đề

Báo Thanh Niên Trung Quốc Báo chí Trung Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận