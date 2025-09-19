Chiều 18.9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, đoàn đại biểu Báo Thanh Niên do Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn làm trưởng đoàn tiếp tục đến thăm và làm việc với Tập đoàn báo chí thống nhất Thượng Hải (SUMG).

Tại đây, ông Lý Tương - Phó tổng giám đốc SUMG, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch báo điện tử Đông Phương; ông Hạ Tuấn - Giám đốc đối ngoại SUMG; ông Cao Hưng - Phó tổng biên tập Nhật báo Thượng Hải (Shanghai Daily); ông Vương Tử Đoạn – Chủ nhiệm Trung tâm kỹ thuật SUMG; bà Lý Di Thanh - Phó giám đốc kiêm Trưởng ban biên tập Phòng tin quốc tế tờ The Paper; bà Tào Gia Vỹ -Chủ nhiệm Phòng sự vụ, bộ phận đối ngoại của SUMG đón tiếp đoàn.

Lãnh đạo tập đoàn và các thành viên cho biết đây là lần đầu tiên SUMG đón tiếp đoàn đại biểu thuộc cơ quan báo chí Việt Nam đến thăm.

Báo Thanh Niên trao đổi cơ hội hợp tác với cơ quan báo chí Thượng Hải

Mặc dù mới thành lập 12 năm nhưng SUMG sở hữu 3 ấn phẩm quan trọng hàng đầu của Trung Quốc với lịch sử 70, 80 và 90 năm. Với hơn 10 đầu báo và nhiều sản phẩm trên nền tảng internet, SUMG được xem là một trong những tập đoàn báo chí lớn nhất tại Trung Quốc.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh mong muốn giao lưu, hợp tác và học hỏi kinh nghiệm từ SUMG về phát triển truyền thông đa phương tiện, ứng dụng công nghệ cũng như kinh tế báo chí.

Phó tổng giám đốc tập đoàn Lý Tương cho rằng Báo Thanh Niên có nhiều điểm tương đồng về con đường phát triển cũng như những thách thức trong quá trình thích ứng với nhu cầu mới của ngành báo chí truyền thông, đặc biệt khi cả hai đều chú trọng thúc đẩy nội dung số.

Ông Lý hy vọng SUMG và Báo Thanh Niên có thể phát triển mối quan hệ hợp tác trong tương lai với những chương trình cụ thể, phát huy thế mạnh của mỗi bên, đồng thời tin tưởng Báo Thanh Niên sẽ có những bước tiến và thành quả phát triển to lớn.