Báo Thanh Niên trao đổi hợp tác công nghệ truyền thông số với báo chí Thượng Hải

Chiều 18.9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, đoàn đại biểu Báo Thanh Niên do Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với Tập đoàn báo chí thống nhất Thượng Hải (SUMG).

Đoàn Báo Thanh Niên trải nghiệm công nghệ truyền thông số của SUMG, trong đó có dẫn chương trình AI ảnh: Nhật Thịnh

Tiếp đoàn có ông Lý Tương - Phó tổng giám đốc SUMG, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch báo điện tử Đông Phương; ông Hạ Tuấn - Giám đốc đối ngoại SUMG; ông Cao Hưng - Phó tổng biên tập Nhật báo Thượng Hải (Shanghai Daily); ông Vương Tử Đoạn – Chủ nhiệm Trung tâm kỹ thuật SUMG; bà Lý Di Thanh - Phó giám đốc kiêm Trưởng ban biên tập Phòng tin quốc tế tờ The Paper; bà Tào Gia Vỹ -Chủ nhiệm Phòng sự vụ, bộ phận đối ngoại của SUMG.

Mặc dù mới thành lập 12 năm nhưng SUMG sở hữu 3 ấn phẩm quan trọng hàng đầu của Trung Quốc với lịch sử 70, 80 và 90 năm. Với hơn 10 đầu báo và nhiều sản phẩm trên nền tảng internet, SUMG được xem là một trong những tập đoàn báo chí lớn nhất tại Trung Quốc.

Lãnh đạo tập đoàn và các thành viên cho biết đây là lần đầu tiên SUMG đón tiếp đoàn đại biểu từ cơ quan báo chí Việt Nam.

Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn làm việc với lãnh đạo Tập đoàn báo chí thống nhất Thượng Hải ngày 18.9 ảnh: Nhật Thịnh

Trong cuộc làm việc tại trụ sở tập đoàn ở thành phố Thượng Hải, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ về Báo Thanh Niên cùng những định hướng phát triển và khó khăn gặp phải trong quá trình cải tiến tờ báo. Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh mong muốn giao lưu, hợp tác và học hỏi kinh nghiệm từ SUMG về phát triển truyền thông đa phương tiện, ứng dụng công nghệ cũng như kinh tế báo chí.

Phó tổng giám đốc tập đoàn Lý Tương cho rằng Báo Thanh Niên có nhiều điểm tương đồng về con đường phát triển cũng như những thách thức trong quá trình thích ứng với nhu cầu mới của ngành báo chí truyền thông, đặc biệt khi cả hai đều chú trọng thúc đẩy nội dung số.

Ông Lý Tương - Phó tổng giám đốc SUMG, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch báo điện tử Đông Phương tin tưởng Báo Thanh Niên sẽ có những bước tiến và thành quả phát triển to lớn Ảnh: Nhật Thịnh

Ông Lý cho hay một trong những cải tiến quan trọng nhất của tập đoàn là phát triển nội dung trên internet và truyền thông đa phương tiện với nhiều hình thức khác nhau. Thực tế, hiệu quả truyền thông, kinh tế đều phát triển nhanh. Ông Lý hy vọng SUMG và Báo Thanh Niên có thể phát triển mối quan hệ hợp tác trong tương lai với những chương trình cụ thể, phát huy thế mạnh của mỗi bên, đồng thời tin tưởng Báo Thanh Niên sẽ có những bước tiến và thành quả phát triển to lớn.

Hai bên đã nhất trí tiếp tục liên lạc để thảo luận các cơ hội hợp tác cụ thể trong thời gian tới Ảnh: Nhật Thịnh

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng hai bên có nhiều dư địa để kết nối. Bên cạnh việc để các phóng viên, biên tập viên của hai bên được trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau hay chia sẻ về các công nghệ làm truyền thông hiện đại, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn gợi ý hai bên có thể cùng nhau kết nối tổ chức các sự kiện, hội thảo, tọa đàm nhằm tạo điều kiện thuận lợi và phù hợp cho các doanh nghiệp Thượng Hải nói riêng và Trung Quốc nói chung đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đây cũng là một thế mạnh đã được Báo Thanh Niên phát huy rất thành công. Hai bên đã nhất trí tiếp tục liên lạc để thảo luận các cơ hội hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Giám đốc đối ngoại tập đoàn Hạ Tuấn trực tiếp giới thiệu về SUMG và dẫn đoàn tham quan, trải nghiệm các dịch vụ cũng như môi trường làm báo hiện đại của báo điện tử The Paper, một ấn phẩm thành viên của SUMG. Với mô hình hội tụ truyền thông đa phương tiện, The Paper hiện ứng dụng nhiều công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo để tạo ra những sản phẩm truyền thông chất lượng cao, phù hợp với thị hiếu của người đọc. Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên trải nghiệm tại tòa soạn báo The People ảnh: Nhật Thịnh

Trước đó vào sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Báo Thanh Niên đã tới tham quan và tìm hiểu một số di tích lịch sử gắn liền với sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tại thành phố Thượng Hải.

Đoàn tham quan di tích lịch sử gắn liền với sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tại thành phố Thượng Hải. ảnh: Nhật Thịnh

Cũng trong chương trình công tác tại Trung Quốc theo lời mời của Báo Thanh Niên Trung Quốc, vào ngày 19.9, đoàn sẽ tới thăm Trung tâm Đảng – quần chúng Thượng Hải, Thư viện Duoyun, Trung tâm Thanh niên Tiền Đàm, thăm Thư viện Xujiahui, tìm hiểu các mô hình văn hóa thanh niên mới của Thượng Hải.

Đoàn cũng sẽ có cuộc làm việc với Thành Đoàn Thượng Hải, thăm Vườn ươm khởi nghiệp của Trường Đại học Giao thông Thượng Hải để tìm hiểu về những nỗ lực thúc đẩy các ngành công nghiệp chiến lược mới nổi và ươm tạo các ngành tương lai của Thượng Hải.

Một số hình ảnh trong chuyến công tác của đoàn tại Bắc Kinh Ảnh: Nhật Thịnh

Trước khi tới Thượng Hải, chiều ngày 16.9, đoàn đã tham quan và tìm hiểu hoạt động tại trụ sở chính ở Bắc Kinh của Kuaishou– công ty phát triển nền tảng nội dung video ngắn đầu tiên tại Trung Quốc và hiện có hơn 400 triệu người dùng mỗi ngày. Sáng 17.9, đoàn cũng có chuyến thăm, tìm hiểu tại Bảo tàng ô tô năng lượng mới của tập đoàn BAIC.