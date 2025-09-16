Phát huy thế mạnh truyền thông thúc đẩy quan hệ hữu nghị thanh niên Việt - Trung

Sáng 16.9, đoàn đại biểu Báo Thanh Niên do Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy – Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến công tác từ ngày 15-19.9, theo lời mời của Báo Thanh Niên Trung Quốc.

Tại trụ sở Báo Thanh Niên Trung Quốc, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Đổng Thời vui mừng chào đón và dẫn đoàn tham quan tòa soạn cũng như giới thiệu những nét chính về sự ra đời và phát triển của tờ báo 74 năm tuổi tại Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên thăm và làm việc tại trụ sở Báo Thanh Niên Trung Quốc Ảnh: Nhật Thịnh

Sau đó, hai Tổng biên tập đã thảo luận các cơ hội hợp tác nhằm gắn kết mối quan hệ giữa hai tờ báo. Tổng biên tập Đổng Thời đánh giá chuyến thăm của đoàn đại biểu Báo Thanh Niên rất quan trọng, mở ra cơ hội để hai bên thiết lập quan hệ nhằm giao lưu, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau phát triển.

Trong lần trở lại Báo Thanh Niên Trung Quốc sau 20 năm, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của tờ báo, chia sẻ vui mừng khi mong muốn hợp tác với Báo Thanh Niên Trung Quốc nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đoàn hai nước sau chuyến thăm của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc A Đông hồi tháng 4.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn và Tổng biên tập Đổng Thời ký kết biên bản hợp tác giữa hai báo ảnh: Nhật Thịnh

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng hai bên có nhiều nét tương đồng và đều chung mong muốn thúc đẩy công tác thanh niên, đóng góp vào việc phát triển quan hệ gần gũi giữa thanh niên hai nước nói riêng và quan hệ hữu nghị bền chặt của hai nước nói chung. Theo Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn, chuyến thăm lần này sẽ là mở đầu cho hai báo đưa quan hệ vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Là diễn đàn của thanh niên, Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc có thể giúp người trẻ tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cũng như phát huy những thế mạnh của mỗi bên. Với tinh thần "muốn đi xa phải đi cùng nhau", hai Tổng biên tập đã ký kết bản ghi nhớ để hiện thực hóa chỉ đạo của lãnh đạo hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam về việc tăng cường giao lưu thanh niên, và để làm sâu sắc hơn sự hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực truyền thông dành cho thanh niên.

Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc nhất trí kết nối và đưa quan hệ đi vào chiều sâu Ảnh: Nhật Thịnh

Cụ thể, hai bên nhất trí tìm hiểu hợp tác để chia sẻ các bài viết và video chất lượng cao về các chủ đề như đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, văn hóa thanh niên, xu hướng khoa học công nghệ…; tăng cường giao lưu giữa hai bên để học hỏi lẫn nhau; quảng bá các chương trình lớn của thanh niên do lãnh đạo hai Đảng, hai nước công bố như chương trình "Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập" của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc, Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Trung – Việt; tổ chức chung các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa và du lịch, hội thảo thanh niên, liên hoan thanh niên…

Chương trình "Hành trình Đỏ: nghiên cứu, học tập của thanh niên" Lễ khởi động chương trình có sự tham dự của Tổng bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 15.4, trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Việt Nam. Tại cuộc hội đàm ngày 14.4, hai Tổng bí thư đã nhất trí để hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt – Trung. Trong 3 năm tới, Trung Quốc mời thanh niên Việt Nam tham gia Hành trình Đỏ nghiên cứu về lịch sử cách mạng hai nước.

Trước đó vào chiều 15.9, ngay sau khi đến thủ đô Bắc Kinh, đoàn đại biểu Báo Thanh Niên đã đến thăm và làm việc tại Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc. Tiếp đoàn có bà Đổng Hà - Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc, ông Tăng Nhuệ - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Báo Thanh Niên Trung Quốc cùng các cán bộ của Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, bà Đổng Hà nhấn mạnh từ nhiều thập niên qua công tác hợp tác thanh niên đã rất quan trọng với quan hệ hai nước và trong những năm gần đây, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc cũng như Việt Nam càng dành sự coi trọng và quan tâm đặc biệt.

Bà Đổng Hà - Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc trao đổi với Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy – Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn tại buổi tiếp ngày 15.9 ảnh: Nhật Thịnh

Bà Đổng Hà cũng gợi ý một số phương hướng hợp tác như đẩy mạnh truyền thông sâu sắc và thiết thực về chương trình Hành trình đỏ. Chương trình được lãnh đạo hai nước khởi động, với các chủ đề ý nghĩa để thanh thiếu niên Việt Nam tham quan, tìm hiểu các địa danh mà các vị lão thành cách mạng hai nước từng hoạt động, trong đó có nhiều nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ghé thăm, làm việc; đồng thời tạo cơ hội cho thế hệ trẻ hai nước tìm hiểu con đường hiện đại hóa đất nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa.

Bà Đổng Hà, ông Tăng Nhuệ cùng các cán bộ Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc và Báo Thanh Niên Trung Quốc chào đón đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Ảnh: Nhật Thịnh

Về phần mình, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho hay lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hết sức quan tâm các chương trình giao lưu, hợp tác hữu nghị hai nước. Chuyến thăm và làm việc của ông A Đông, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc vào tháng 4 năm nay đã mở ra nhiều dư địa, và chuyến công tác lần này của Báo Thanh Niên cũng nhằm hiện thức hóa cơ hội hợp tác đó.