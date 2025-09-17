Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên thăm và làm việc tại Bắc Kinh

Ngọc Mai
Ngọc Mai
(từ Bắc Kinh)
17/09/2025 06:00 GMT+7

Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên do Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Bí thư Đảng ủy - Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn dẫn đầu hiện có chuyến thăm và làm việc tại Bắc Kinh theo lời mời của Báo Thanh Niên Trung Quốc.

Ngay khi đến thủ đô Bắc Kinh vào chiều 15.9, đoàn đại biểu Báo Thanh Niên đã đến thăm và làm việc tại T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc. Tại buổi tiếp, bà Đổng Hà - Trưởng ban Quốc tế Đoàn TNCS Trung Quốc, nhấn mạnh từ nhiều thập niên qua công tác hợp tác thanh niên đã rất quan trọng với quan hệ hai nước và trong những năm gần đây, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc cũng như VN càng dành sự coi trọng và quan tâm đặc biệt. Bà Đổng Hà gợi ý một số phương hướng hợp tác, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu đẩy mạnh truyền thông sâu sắc và thiết thực về chương trình "Hành trình Đỏ: nghiên cứu, học tập của thanh niên".

Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên thăm và làm việc tại Bắc Kinh- Ảnh 1.

Bà Đổng Hà - Trưởng ban Quốc tế Đoàn TNCS Trung Quốc tiếp Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn tại trụ sở T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc

Ảnh: Nhật Thịnh

Về phần mình, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho hay lãnh đạo Đảng, Nhà nước và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hết sức quan tâm các chương trình giao lưu, hợp tác hữu nghị hai nước và chuyến công tác lần này của đoàn đại biểu Báo Thanh Niên cũng nhằm hiện thực hóa các cơ hội đó. Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh việc truyền thông cho chương trình Hành trình Đỏ cũng chính là một trong những ưu tiên hợp tác của Báo Thanh Niên với Báo Thanh Niên Trung Quốc. Cũng tại cuộc gặp, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn đã trao đổi với ông Tăng Nhuệ, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Báo Thanh Niên Trung Quốc, về các vấn đề cả hai báo cùng quan tâm.

Sáng 16.9, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Trung Quốc Đổng Thời đã tiếp đón và dẫn đoàn tham quan tòa soạn và giới thiệu về sự ra đời, phát triển của tờ báo 74 năm tuổi tại Trung Quốc. Hai Tổng biên tập đánh giá chuyến thăm của đoàn đại biểu Báo Thanh Niên rất quan trọng, mở ra cơ hội để hai bên giao lưu, học hỏi lẫn nhau và đưa quan hệ đi vào chiều sâu, với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của T.Ư Đoàn hai nước. Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng hai tờ báo có nhiều nét tương đồng và đều chung mong muốn thúc đẩy công tác thanh niên, đóng góp vào việc phát triển quan hệ gần gũi giữa thanh niên hai nước nói riêng và quan hệ hữu nghị bền chặt hai nước nói chung.

Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên thăm và làm việc tại Bắc Kinh- Ảnh 2.

Hai Tổng biên tập ký bản ghi nhớ hợp tác

Ảnh: Nhật Thịnh

Với tư cách là diễn đàn của thanh niên, Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc có thể giúp người trẻ tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cũng như phát huy những thế mạnh của mỗi bên. Hai Tổng biên tập đã ký bản ghi nhớ để hiện thực hóa chỉ đạo của lãnh đạo hai Đảng, hai nước Trung Quốc và VN về việc tăng cường giao lưu thanh niên, và làm sâu sắc hơn sự hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực truyền thông dành cho thanh niên. Cụ thể, hai bên nhất trí tìm hiểu hợp tác để chia sẻ các bài viết và video chất lượng cao về các chủ đề như đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, văn hóa thanh niên, xu hướng khoa học công nghệ…; tăng cường giao lưu giữa hai bên để học hỏi lẫn nhau; quảng bá các chương trình lớn của thanh niên do lãnh đạo hai Đảng, hai nước công bố như chương trình "Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập"; tổ chức chung các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa và du lịch, hội thảo thanh niên, liên hoan thanh niên…

Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên thăm và làm việc tại Bắc Kinh- Ảnh 3.

Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên cùng các lãnh đạo, cán bộ Báo Thanh Niên Trung Quốc

Ảnh: Nhật Thịnh

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu Báo Thanh Niên cũng thăm trụ sở Kuaishou, Nhà máy IP Khởi nghiệp Thanh niên, Bảo tàng ô tô năng lượng mới của BAIC, Di tích và nhà tưởng niệm Đại hội lần thứ nhất ĐCS Trung Quốc, tới "khởi điểm đỏ" của phong trào thanh niên Trung Quốc cũng như Trung tâm Đảng - quần chúng Thượng Hải và chào xã giao Thành đoàn Thượng Hải…

Chương trình "Hành trình Đỏ: nghiên cứu, học tập của thanh niên" được Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ khởi động ngày 15.4, trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới VN. Tại cuộc hội đàm ngày 14.4, hai Tổng Bí thư đã nhất trí để hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hữu nghị tốt đẹp Việt - Trung. Trong 3 năm tới, Trung Quốc mời thanh niên VN tham gia Hành trình Đỏ nghiên cứu về lịch sử cách mạng hai nước.

Xem thêm bình luận