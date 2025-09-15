Xử lý tình trạng nước thải chảy ra biển sau phản ánh của Báo Thanh Niên

Ngày 15.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với P.Quy Nhơn Đông và các cơ quan chức năng tìm giải pháp xử lý tình trạng xả thải tại các bãi biển du lịch trên địa bàn theo phản ánh của Báo Thanh Niên.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý tình trạng nước thải sinh hoạt chảy thẳng ra biển ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thời gian qua, nhiều du khách phản ánh nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý chảy thẳng ra biển tại thôn Lý Chánh (P.Quy Nhơn Đông). Dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối, không chỉ gây ô nhiễm mà còn làm mất mỹ quan, khiến hình ảnh du lịch biển Nhơn Lý trở nên xấu xí trong mắt du khách.

Ghi nhận của phóng viên, tại thôn Lý Lương (P.Quy Nhơn Đông) mỗi ngày cũng có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt từ các hộ dân chảy thẳng ra biển. Đáng chú ý, hệ thống này vốn được đấu nối với Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý - công trình đã hoàn thành từ năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa thể vận hành.

Tại cống thải, một dòng nước đen đặc, sủi bọt, kèm theo rác thải sinh hoạt như túi ni lông, chai nhựa, bùn thải vương vãi khắp nơi. Sau những trận mưa lớn, tình trạng càng thêm nghiêm trọng khi toàn bộ rác và bùn đất bị cuốn thẳng ra biển.

Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý chảy thẳng ra biển không chỉ gây ô nhiễm mà còn ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại thôn Lý Lương, ngay sát cảng cá Nhơn Lý có một cống nước thải xả liên tục ra biển. Nước thải đen đặc, sủi bọt, tạo thành vũng lớn trên bãi cát. Khi thủy triều lên, dòng nước loang khắp bãi biển, để lại mùi hôi khó chịu.

Ngay sau khi Thanh Niên phản ánh, UBND phường đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường. Trước mắt, địa phương đã liên hệ Công ty CP Môi trường Bình Định vận hành tạm thời trong 6 tháng để xử lý cơ bản lượng nước thải phát sinh hằng ngày, đồng thời đánh giá chính xác phần vượt công suất thiết kế.

UBND phường cũng yêu cầu Ban Quản lý phường rà soát hiện trạng, xây dựng phương án kỹ thuật và tài chính để giải quyết tình trạng nước thải vượt công suất.

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Đông, cho biết nguồn nước thải chủ yếu từ sinh hoạt, do thói quen người dân còn xả trực tiếp ra biển. Dù đã có nhà máy xử lý nước thải, nhưng công suất hạn chế và vướng thủ tục bàn giao do phường mới thành lập.

Nước thải chảy đen đặc, sủi bọt tạo thành vũng trên bãi biển ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước mắt, địa phương đã mời Công ty CP Môi trường Bình Định vận hành nhà máy 6 tháng để đánh giá, đề xuất giải pháp, đồng thời kiến nghị tỉnh bổ sung hơn 3 tỉ đồng để đấu nối, mở rộng hệ thống, bảo đảm môi trường sạch cho các bãi biển du lịch Nhơn Lý.