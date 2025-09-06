Gia Lai: Nước thải sinh hoạt chưa xử lý chảy thẳng ra biển

Nước thải sinh hoạt xả thẳng ra biển

Thời gian gần đây, nhiều du khách phản ánh tình trạng nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý chảy thẳng ra biển tại thôn Lý Chánh (P.Quy Nhơn Đông). Dòng nước đen, bốc mùi hôi thối không chỉ gây ô nhiễm mà còn làm mất mỹ quan, khiến hình ảnh du lịch biển Nhơn Lý trở nên xấu xí trong mắt du khách.

Cống nước thải sinh hoạt ở thôn Lý Chánh được đấu nối trực tiếp ra biển ẢNH: ĐỨC NHẬT

Anh Trần Văn Hướng, du khách từ Quảng Ngãi, kể lại chuyến đi nghỉ lễ 2.9 vừa qua: "Biển Nhơn Lý đẹp, hoang sơ đúng như mọi người giới thiệu. Nhưng khi vừa đến gần khu vực cảng cá, chúng tôi thấy cống nước thải đen ngòm chảy thẳng ra biển, mùi hôi nồng nặc đến mức không chịu nổi. Cả nhóm đành bỏ đi tìm chỗ khác".

Ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên, ngay sát cảng cá Nhơn Lý có một cống nước thải sinh hoạt xả liên tục ra biển. Nước đen đặc, sủi bọt, tạo thành một vũng lớn ngay trên bãi cát. Khi thủy triều dâng, dòng nước loang ra khắp bãi biển, để lại mùi hôi khó chịu.

Nước thải sinh hoạt có màu đen, mùi hôi nồng được xả ra biển ẢNH: ĐỨC NHẬT

Không chỉ ở Lý Chánh, tình trạng này còn xảy ra tại thôn Lý Lương (P.Quy Nhơn Đông), nơi mỗi ngày hàng trăm mét khối nước thải từ các hộ dân chảy thẳng ra biển. Đáng chú ý, hệ thống này vốn được kết nối với Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý, công trình đã hoàn thành từ năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa thể vận hành.

Nhà máy xử lý nước thải đóng cửa

Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt Nhơn Lý được khởi công năm 2022, với tổng vốn đầu tư gần 17,4 tỉ đồng, công suất thiết kế 100 m³/ngày đêm. Đây là hạng mục quan trọng trong dự án mở rộng tuyến đường bờ kè Lý Hưng - Lý Lương, nhằm giải quyết bài toán ô nhiễm và tạo nền tảng phát triển du lịch bền vững.

Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý đóng cửa im ỉm, không có nhân viên vận hành, máy móc ngừng hoạt động. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đến năm 2024, công trình hoàn thành xây dựng. Tuy nhiên, hiện tại nhà máy trị giá hàng chục tỉ đồng này vẫn "cửa đóng then cài". Bên trong không có công nhân, không có kỹ thuật viên vận hành, máy móc nằm im lìm.

Mặc dù ngừng hoạt động, nhà máy vẫn gom nước thải sinh hoạt từ các thôn Lý Lương, Lý Hưng. Tại cống xả của nhà máy, một lượng lớn nước thải chảy thẳng ra biển.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dòng nước đen đặc, sủi bọt, kèm theo rác thải sinh hoạt như túi nilon, chai nhựa, bùn thải vương vãi khắp nơi. Sau những trận mưa lớn, tình trạng càng thêm nghiêm trọng khi toàn bộ rác và bùn đất bị cuốn thẳng ra biển.

Nước thải từ cống xả của nhà máy chảy thẳng ra biển ẢNH: ĐỨC NHẬT

Vùng biển Nhơn Lý vốn nổi tiếng với cảnh quan hoang sơ, làng chài yên bình và là điểm dừng chân yêu thích của du khách khi ghé thăm Eo Gió, Kỳ Co hay sân golf FLC Quy Nhơn. Thế nhưng, những dòng nước thải đen ngòm đang biến nơi đây trở nên ô nhiễm.

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Đông, cho biết trước đây nước thải của người dân Lý Hưng và Lý Lương được xả trực tiếp ra biển. Để khắc phục, TP.Quy Nhơn đã đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải từ năm 2022. Công trình đặt gần núi, xa khu dân cư, đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Nước thải sinh hoạt có màu đen đặc, bốc mùi hôi nồng nặc, rác thải vương vãi khắp nơi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuy nhiên, nhà máy chưa bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành nên nhà thầu vẫn đang trực tiếp quản lý. Từ ngày 9.8, dự án mới được chuyển giao cho UBND phường tiếp tục làm chủ đầu tư. Hiện phường đang lập dự toán, thuê đơn vị vận hành tạm thời để xử lý nước thải trong khi chờ bàn giao chính thức.

Theo ông Quang, nguyên nhân khiến nhà máy "đắp chiếu" là do gói thầu trước không bố trí kinh phí cho giai đoạn vận hành chờ bàn giao. Nhà thầu chỉ duy trì ở mức tối thiểu nhằm "nuôi vi sinh", không đủ để xử lý lượng nước thải lớn mỗi ngày.

Nước thải đổ trực tiếp ra biển khiến môi trường và cảnh quan du lịch bị ảnh hưởng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngoài khu vực Lý Lương và Lý Hưng, hiện tại hai thôn Lý Chánh và Lý Hòa vẫn chưa có nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt. Mặc dù đã được đưa vào quy hoạch, song phương án này chưa khả thi, nên nước thải tại hai thôn này vẫn đang chảy trực tiếp ra biển.