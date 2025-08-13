Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

'Hồi sinh' hồ điều hòa Bàu Cả ở Quảng Ngãi, xử lý ô nhiễm kéo dài

Hải Phong
Hải Phong
13/08/2025 15:13 GMT+7

Hồ điều hòa Bàu Cả (Quảng Ngãi) bị bồi lấp, ô nhiễm kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh, chính quyền địa phương đã chi 8 tỉ đồng để nạo vét, cải tạo.

Ngày 13.8, ông Bùi Đức Thuận, Trưởng phòng Quản lý dự án và phát triển quỹ đất (thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi), cho hay hồ điều hòa Bàu Cả nhiều năm qua bị bồi lấp, nước ô nhiễm nặng, tảo và vi sinh có hại phát triển mạnh. Bên cạnh đó, đoạn kênh Sông Đào dẫn nước thải từ hồ điều hòa Bàu Cả (cùng ở P.Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) cũng thường xuyên ứ nước do cao trình đáy không đồng bộ.

Trước tình hình trên, ngày 23.6, tỉnh Quảng Ngãi đã khởi công dự án nạo vét, cải tạo hồ Bàu Cả và kênh Sông Đào với tổng mức đầu tư gần 8 tỉ đồng, nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và khôi phục công năng điều hòa vốn có của công trình.

Quảng Ngãi 'hồi sinh' hồ điều hòa Bàu Cả, xử lý ô nhiễm kéo dài - Ảnh 1.

Thi công nạo vét, cải tạo hồ điều hòa Bàu Cả (Quảng Ngãi)

ẢNH: CẨM ÁI

Dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, Công ty CP môi trường đô thị Quảng Ngãi thi công, dự kiến hoàn thành sau 180 ngày.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày này tại hồ điều hòa Bàu Cả như một "đại công trường". Nhà thầu huy động 4 xe đào, 1 xe ủi cùng nhiều xe tải lớn để thu gom bèo, cỏ; nạo vét bùn (dày 35 - 55 cm), đảm bảo hồ đạt sức chứa 142.000 m³ nước. Bùn, rác thải được vận chuyển về bãi Nghĩa Kỳ (xã Nghĩa Giang). Kênh Sông Đào cũng được phát quang, nâng đáy kênh bằng bê tông dày 30 cm, dài 375 m, tạo độ dốc để nước thoát ra sông Trà Khúc, tránh ứ đọng mùa nắng.

Quảng Ngãi 'hồi sinh' hồ điều hòa Bàu Cả, xử lý ô nhiễm kéo dài - Ảnh 2.

Máy móc thi công hết công suất để sớm đưa dự án về đích

ẢNH: CÂM ÁI

Ông Phan Xuân Đính, cán bộ kỹ thuật Công ty CP môi trường đô thị Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, thi công cả ngày lẫn đêm, phấn đấu trong tháng 8 sẽ cơ bản hoàn tất khối lượng nạo vét.

"Sau nạo vét, hồ sẽ được xử lý mùi hôi, cung cấp vi sinh diệt tảo, làm trong nước trong 30 ngày và duy trì 5 tháng", ông Đính nói.

Quảng Ngãi 'hồi sinh' hồ điều hòa Bàu Cả, xử lý ô nhiễm kéo dài - Ảnh 3.

Kênh Sông Đào cũng được phát quang, nâng đáy kênh tạo độ dốc để nước thoát ra sông Trà Khúc, tránh ứ đọng mùa nắng

ẢNH: CẨM ÁI

Mong dự án sớm hoàn thành, thoát cảnh "sống dở, chết dở"

Nhiều năm qua, hồ điều hòa Bàu Cả là nơi chứa nước thải sinh hoạt của nhiều phường ở trung tâm tỉnh Quảng Ngãi. Do nhiều năm không được nạo vét, hồ bị bồi lắng, làm hạn chế khả năng chứa nước, ảnh hưởng đến việc thoát nước của đô thị, là một phần nguyên nhân dẫn đến ngập úng cục bộ vào mùa mưa lũ.

Quảng Ngãi 'hồi sinh' hồ điều hòa Bàu Cả, xử lý ô nhiễm kéo dài - Ảnh 4.

Nước thải ứ đọng bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến người dân

ẢNH: CẨM ÁI

Nước thải sinh hoạt từ hồ và tuyến kênh Sông Đào dẫn nước thải từ hồ điều hòa Bàu Cả đều lộ thiên, chạy dọc qua khu dân cư trước khi xả thẳng ra sông Trà Khúc, bốc mùi hôi thối. Vì vậy, việc nạo vét, xử lý mùi hôi ở hồ điều hòa Bàu Cả là rất cấp thiết, được người dân nhiệt tình ủng hộ.

Người dân quanh khu vực kỳ vọng dự án sớm hoàn thành. Bà Phạm Thị Như Hoa (ở P.Nghĩa Lộ) cho biết, trước đây khi vào mùa mưa, nước hồ dâng cao, rắn rết bò vào tận nhà. Mùa nắng, nước thải bốc mùi hôi thối nồng nặc, xộc thẳng vào mũi rất khó chịu. Người dân rất bất an.

"Khi hay tin dự án được triển khai, ai nấy đều tỏ ra rất vui mừng, phấn khởi. Rất mong dự án sớm hoàn thành để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và giúp người dân định cư quanh khu vực hồ điều hòa Bàu Cả thoát cảnh 'sống dở, chết dở'. Đây là điều mà mọi người mong muốn bấy lâu", bà Hoa bày tỏ.

Quảng Ngãi 'hồi sinh' hồ điều hòa Bàu Cả, xử lý ô nhiễm kéo dài - Ảnh 5.

Người dân mong dự án sớm hoàn thành

ẢNH: CẨM ÁI

Liên quan đến vấn đề trên, ông Bùi Đức Thuận, Trưởng phòng Quản lý dự án và phát triển quỹ đất (thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi), cho biết: "Dự án nạo vét sẽ trả lại khả năng thoát nước cho hồ điều hòa Bàu Cả, giảm nguy cơ ứ đọng vào mùa mưa bão".

Trước đó vào tháng 7.2023, Báo Thanh Niên có bài phản ánh về tình trạng hôi thối, gây ô nhiễm kéo dài tại hồ điều hòa Bàu Cả và Nghĩa Chánh ở tỉnh Quảng Ngãi, khiến người dân bức xúc nhưng chưa được giải quyết triệt để.

Theo ghi nhận thực tế lúc đó, nước hồ điều hòa Bàu Cả có màu đen, bốc mùi hôi. Cỏ cây mọc um tùm, ngay cống thoát nước rác thải ùn ứ. Dọc hai bên mương thoát nước mùi hôi bốc lên. Nước thải sinh hoạt tập trung về đây nhưng không qua xử lý, lại chảy thẳng ra sông Trà, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.


