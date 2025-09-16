Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thiên thạch hay đánh chặn UFO? Bí ẩn vụ nổ trên bầu trời Trung Quốc
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
16/09/2025 20:15 GMT+7

Một đoạn video ghi lại cảnh một quả cầu lửa lao vút qua bầu trời Trung Quốc trước khi bị va chạm giữa không trung và phát nổ đã lan truyền nhanh chóng, làm dấy lên nhiều giả thuyết về nó.

Người dùng trên mạng xã hội cho biết họ nhìn thấy vật thể sáng bay qua phía trên bầu trời tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) ngày 12.9, trước khi một vật thể sáng khác bay đến, và có một tia chớp lóe lên.

Các đoạn clip ghi lại sự kiện từ nhiều góc độ khác nhau đã được chia sẻ, làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân. Khá nhiều người dùng mạng xã hội Weibo tin rằng đó là vụ nổ khi một thiên thạch hoặc UFO đã bị “bắn hạ”.

Tuy nhiên, theo bình luận của báo Metro của Anh, đó là một khả năng khó xảy ra. Lý do là vì thiên thạch lao vào khí quyển với tốc độ cực nhanh, khoảng 25.000-40.000 km/giờ, thường không có dấu hiệu báo trước, nên rất khó lòng ngăn chặn.

Trung Quốc ‘chặn được thiên thạch hoặc UFO’ trong video viral - Ảnh 1.

Khoảnh khắc hai vật thể chuẩn bị va chạm trên bầu trời ở Sơn Đông (Trung Quốc)

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Báo Metro dẫn lời tiến sĩ Alfredo Carpineti, một nhà vật lý thiên văn, cho rằng sẽ rất khó trả lời chuyện gì đã xảy ra, và ông vẫn chưa biết chắc đó là gì dù có những hình ảnh giống một thiên thạch.

Ông cũng chỉ ra rằng: “Tên lửa bội siêu thanh nhanh nhất hiện nay vẫn còn chậm hơn tiểu hành tinh chậm nhất, và không có hệ thống phòng thủ hành tinh nào sử dụng tên lửa”.

Một lời giải thích khả dĩ khác được lan truyền trực tuyến là một cuộc thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa. Giới chức chính quyền đã phủ nhận các đồn đoán và cho biết chưa nhận được thông tin gì liên quan đến một vụ đánh chặn tên lửa.

Cho đến nay, có rất ít thông tin cụ thể để giải thích những gì đã xảy ra, chỉ có rất nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Trang tin Sohu cho biết thời tiết đêm đó có mưa phùn, vì vậy một số người ban đầu nghĩ rằng có giông bão khi họ nghe thấy tiếng động và cảm thấy cửa sổ rung nhẹ.

Nhiều người cũng phỏng đoán tiếng động có thể là một vụ nổ nhà máy, hoặc có liên quan đến một cuộc huấn luyện bắn đạn thật đang diễn ra gần cảng Duy Phường. Tuy nhiên, Cục Quản lý Khẩn cấp Duy Phường cho biết chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về cháy nổ trong khu vực và không có thêm thông tin.

