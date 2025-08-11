Thiên thạch già hơn trái đất xuyên thủng nhà ở Mỹ

Theo đó, một quả cầu lửa bí ẩn xé toạc bầu trời vào ngày 26.6 đã dẫn đến hàng trăm thông tin trình báo ở bang Georgia và Nam Carolina. Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), quả cầu lửa này đến từ một thiên thạch nổ tung trên bầu trời Georgia, tạo nên những tiếng nổ vang khắp khu vực.

Nhà địa chất học hành tinh Scott Harris của Đại học Georgia cho hay các nhà khoa học của Đại học Georgia và những đồng nghiệp ở Đại học bang Arizona có kế hoạch nộp báo cáo về phát hiện mới cho Ủy ban đặt tên của Hiệp hội Thiên thạch quốc tế. Họ đề nghị gọi thiên thạch là McDonough, cũng là tên thành phố của bang Georgia nơi nó lao xuống.

Theo trường đại học, đây là thiên thạch thứ 27 được tìm thấy ở bang Georgia và là thiên thạch thứ sáu được chứng kiến rơi xuống.