Tên lửa Mỹ bắn trúng, UFO không hề hấn gì?

Đoạn phim này đã được hé lộ tại một phiên điều trần cấp cao ở quốc hội Mỹ về Hiện tượng Dị thường Không xác định (UAP), diễn ra vào ngày 9.9.

Đoạn phim ghi lại cảnh một máy bay không người lái MQ-9 theo dõi một vật thể UAP trong khi một chiếc MQ-9 khác bắn tên lửa Hellfire vào nó. Tên lửa đã bắn trúng vật thể, nhưng dường như lại "nảy ra" khỏi bề mặt chứ không thể phá hủy vật thể, và quả cầu tiếp tục di chuyển. Những vật thể dị thường trên không như vậy thường được nhắc đến với tên gọi vật thể bay không xác định, hay UFO.

Đoạn video quay được cho là quay vào ngày 30.10.2024 ở ngoài khơi Yemen được đã được một người tố giác ẩn danh chia sẻ với nghị sĩ Eric Burlison. Ông đã công bố nó trong phiên điều trần.

Các nghị sĩ và nhân chứng nhấn mạnh rằng không có công nghệ nào của Mỹ có thể chịu được một đòn tấn công của tên lửa Hellfire.

Có mặt tại sự kiện này, các cựu chiến binh không quân Mỹ Jeffrey Nuccetelli và Dylan Borland, cũng như cựu binh hải quân Alexandro Wiggins, và nhà báo chuyên về UFO George Knapp đã làm chứng rằng mình đã thấy UFO, và cáo buộc chính phủ che đậy việc này.

Ông Knapp cáo buộc rằng còn nhiều video tương tự mà quốc hội Mỹ hiện không được phép xem.

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhóm công tác đặc biệt tổ chức phiên điều trần này cho biết mục đích chính là mang lại sự minh bạch cho chính phủ trước công chúng Mỹ.

Các cuộc chạm trán khác

Ngoài video Hellfire, các nhân chứng cũng chia sẻ những cuộc chạm trán UAP khác. Ông Nuccetelli kể về "Quảng trường Đỏ Vandenberg", một sự kiện diễn ra năm 2003 tại nơi ngày nay được gọi là Căn cứ Không quân Vandenberg ở California. Ông nhớ rằng mình đã nghe thấy sự hỗn loạn đang diễn ra trên radio. Một người hét lên: "Nó đang lao thẳng về phía chúng ta! Nó đang lao thẳng về phía chúng ta!". Chỉ vài giây sau, anh cho biết một báo cáo được gửi đến nói rằng vật thể "bắn ra và biến mất".

Ông Wiggins cũng nói về cuộc chạm trán "Tic Tac", trong đó UAP không hề có "dấu hiệu đẩy thông thường" khi tăng tốc. .

Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA cho đến nay vẫn khẳng định "không tìm thấy bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào về sự sống ngoài trái đất và không có bằng chứng nào cho thấy UAP là vật thể ngoài trái đất". Phiên điều trần này sẽ giải quyết các rủi ro an ninh quốc gia và những lo ngại tiềm ẩn về tính minh bạch liên quan đến các báo cáo về UAP.