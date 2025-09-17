Báo Thanh Niên thăm và làm việc tại thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc

Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên đã đến thăm và làm việc tại T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc. Tại buổi tiếp, bà Đổng Hà - Trưởng ban Quốc tế Đoàn TNCS Trung Quốc, nhấn mạnh từ nhiều thập niên qua công tác hợp tác thanh niên đã rất quan trọng với quan hệ hai nước và trong những năm gần đây, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc cũng như Việt Nam càng dành sự coi trọng và quan tâm đặc biệt.

Bà Đổng Hà - Trưởng ban Quốc tế Đoàn TNCS Trung Quốc tiếp Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn tại trụ sở T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc ẢNH: NHẬT THỊNH

Trưởng ban Quốc tế Đoàn TNCS Trung Quốc gợi ý một số phương hướng hợp tác, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu đẩy mạnh truyền thông sâu sắc và thiết thực về chương trình "Hành trình Đỏ: nghiên cứu, học tập của thanh niên.

Về phần mình, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho hay lãnh đạo Đảng, Nhà nước và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hết sức quan tâm các chương trình giao lưu, hợp tác hữu nghị hai nước và chuyến công tác lần này của đoàn đại biểu Báo Thanh Niên cũng nhằm hiện thực hóa các cơ hội đó.

Tiếp đó, vào sáng 16.9, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Trung Quốc Đổng Thời đã tiếp đón và dẫn đoàn tham quan tòa soạn và giới thiệu về sự ra đời, phát triển của tờ báo 74 năm tuổi tại Trung Quốc.

Hai Tổng biên tập đánh giá chuyến thăm của đoàn đại biểu Báo Thanh Niên rất quan trọng, mở ra cơ hội để hai bên giao lưu, học hỏi lẫn nhau và đưa quan hệ đi vào chiều sâu, với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của T.Ư Đoàn hai nước.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho rằng hai tờ báo có nhiều nét tương đồng và đều chung mong muốn thúc đẩy công tác thanh niên, đóng góp vào việc phát triển quan hệ gần gũi giữa thanh niên hai nước nói riêng và quan hệ hữu nghị bền chặt hai nước nói chung.

Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên cùng các lãnh đạo, cán bộ Báo Thanh Niên Trung Quốc ẢNH: NHẬT THỊNH

Hai Tổng biên tập đã ký bản ghi nhớ để hiện thực hóa chỉ đạo của lãnh đạo hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam về việc tăng cường giao lưu thanh niên, và làm sâu sắc hơn sự hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực truyền thông dành cho thanh niên.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu Báo Thanh Niên đã đến thăm trụ sở Kuaishou, Nhà máy IP Khởi nghiệp Thanh niên, Bảo tàng ô tô năng lượng mới của BAIC, Di tích và nhà tưởng niệm Đại hội lần thứ nhất ĐCS Trung Quốc, tới "khởi điểm đỏ" của phong trào thanh niên Trung Quốc cũng như Trung tâm Đảng – quần chúng Thượng Hải và chào xã giao Thành Đoàn Thượng Hải…