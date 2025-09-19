Tổng thống Donald Trump vừa điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng thống Trump gặp Chủ tịch Tập (phải) bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka (Nhật Bản) hồi năm 2019 ẢNH: REUTERS

Tân Hoa xã tối 19.9 đưa tin Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo đó, hai bên đã trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về quan hệ Trung - Mỹ hiện nay và các vấn đề cùng quan tâm, đồng thời đưa ra định hướng chiến lược cho sự phát triển ổn định của quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo. Cuộc điện đàm mang tính thực tiễn, tích cực và mang tính xây dựng.

Nhà lãnh đạo cho biết mối quan hệ Trung - Mỹ rất quan trọng và quan điểm của Trung Quốc về vấn đề TikTok là rõ ràng, chính phủ Trung Quốc tôn trọng mong muốn của các công ty. Nhà lãnh đạo Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ kiềm chế không áp đặt các hạn chế thương mại đơn phương, đồng thời hy vọng Mỹ cung cấp môi trường cởi mở và công bằng cho các công ty Mỹ. Theo ông, Mỹ nên ngăn chặn việc đơn phương gây áp lực.

Bên cạnh đó, ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ không quên sự hỗ trợ của Mỹ trong Thế chiến 2, đồng thời cho rằng 2 bên nên trân trọng hòa bình và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn dựa trên việc tưởng nhớ các liệt sĩ và ghi nhớ lịch sử.

Theo Chủ tịch Tập, Trung Quốc và Mỹ có thể đạt được thành công chung và thịnh vượng chung, mang lại lợi ích cho cả 2 nước và thế giới. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, cả 2 bên phải cùng nhau nỗ lực đạt được sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết lễ duyệt binh của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới đã được tổ chức hoành tráng. Theo ông, quan hệ Mỹ - Trung là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới và sự hợp tác giữa 2 nước có thể đạt được nhiều thành tựu to lớn, đóng góp cho hòa bình và ổn định thế giới.

Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng Mỹ duy trì mối quan hệ lâu dài, lành mạnh và tốt đẹp với Trung Quốc. "Mỹ hy vọng thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa 2 nước và sẽ ủng hộ các cuộc tham vấn giữa 2 bên để giải quyết thỏa đáng vấn đề TikTok. Mỹ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để duy trì hòa bình thế giới", theo Tân Hoa xã dẫn lời ông Trump.

Trước đó, ông Trump hôm 18.9 hé lộ nội dung cuộc trao đổi, khi nói với Đài Fox News rằng ông sẽ bàn về "TikTok và cả thương mại".

"Và chúng tôi đã rất gần với các thỏa thuận về tất cả những vấn đề đó. Quan hệ của tôi với Trung Quốc rất tốt", ông nói.

Đây là lần thứ 2 ông Trump điện đàm với ông Tập, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 vào tháng 1.

Tổng thống Trump đã gia hạn nhiều lần đối với TikTok. Nhà Trắng hôm 17.6 cho biết Tổng thống Trump quyết định gia hạn thêm 90 ngày cho TikTok để tìm một bên mua không phải Trung Quốc.

Trước lễ nhậm chức của ông Trump hồi tháng 1, một luật liên bang yêu cầu ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok hoặc ứng dụng này sẽ bị cấm tại Mỹ vì lý do an ninh quốc gia.

TikTok lẽ ra bị cấm tại Mỹ vào ngày 19.1, nhưng được gia hạn 75 ngày vào lần 1 và 90 ngày vào lần 2. Thời hạn áp dụng lần 3 là từ ngày 19.6.

Nỗ lực của ông Trump và ông Tập nhằm ổn định quan hệ diễn ra trong bối cảnh 2 bên đã thảo luận về khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc từ ngày 30.10 - 1.11, theo Reuters.