Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung nói gì trong lần đầu điện đàm?

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/09/2025 07:35 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có cuộc gọi video trực tuyến đầu tiên với người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân vào ngày 9.9.

Trong cuộc điện đàm Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh rằng Mỹ không muốn xung đột với Trung Quốc, nhưng sẽ kiên quyết bảo vệ các lợi ích quan trọng của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo Reuters dẫn tuyên bố của Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung nói gì trong lần đầu điện đàm? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (phải) và người đồng cấp Trung Quốc Đổng quân

ẢNH: KYODO

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell ngày 9.9 cho biết ông Hegseth và ông Đổng Quân đã có cuộc điện đàm "thẳng thắn và mang tính xây dựng".

Ông Parnell cho biết: "Bộ trưởng Hegseth đã nói rõ rằng Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc cũng như không theo đuổi mục tiêu thay đổi chế độ hay bóp nghẹt Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".

"Tuy nhiên, Mỹ có lợi ích quan trọng ở châu Á - Thái Bình Dương, chiến trường ưu tiên, và sẽ kiên quyết bảo vệ những lợi ích đó", theo ông Parnell. Vị quan chức Mỹ cho biết 2 bên nhất trí sẽ tiến hành thêm các cuộc thảo luận.

Về phần mình, Bộ trưởng Đổng Quân kêu gọi ông Hegseth duy trì liên lạc và thái độ cởi mở, đồng thời thúc đẩy quan hệ quân sự ổn định và tích cực dựa trên "sự tôn trọng bình đẳng, chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau".

Tân Hoa Xã cho hay cuộc gọi video trực tuyến vừa qua được tổ chức theo yêu cầu của ông Hegseth.

Tân Hoa Xã cũng trích dẫn lời ông Đổng nói rằng Trung Quốc cam kết hợp tác với các nước trong khu vực để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, đồng thời phản đối "sự xâm phạm và khiêu khích của một số quốc gia và sự kích động cố ý của các quốc gia không nằm trong khu vực".

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã có cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 10.9. Trong cuộc họp, ông Rubio "nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp cởi mở và mang tính xây dựng về nhiều vấn đề song phương".

