Mỹ - Trung gia hạn 'đình chiến' thuế

Trên tài khoản mạng xã hội Truth Social sáng qua (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã ký sắc lệnh hành pháp tiếp tục hoãn tăng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc. Cùng lúc, Bắc Kinh cũng ra thông báo tương tự với nội dung tạm ngừng tăng thuế cho hàng hóa Mỹ, theo Tân Hoa xã.

Hoãn đến ngày 10.11

Trước khi mức thuế quan mới có hiệu lực vào 0 giờ 01 hôm 12.8 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp để hoãn lại thời gian thi hành. Thời hạn mới sẽ là ngày 10.11, theo Đài CNN. Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc cũng xác nhận việc gia hạn thời gian áp thuế thêm 90 ngày nữa.

Các container ở cảng Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) Ảnh: AP

Theo Reuters, việc gia hạn đến đầu tháng 11 giúp các nhà nhập khẩu Mỹ có thêm thời gian đẩy mạnh việc nhập hàng cho hoạt động mua sắm chuẩn bị mùa lễ Giáng sinh, chủ yếu là các mặt hàng điện tử, quần áo và đồ chơi. Nếu không kịp thời hành động, thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng lên 145%, còn mức thuế của Trung Quốc cho hàng hóa Mỹ sẽ là 125%.

Động thái trên cũng cho phép hai nước có thêm thời gian dàn xếp một số bất đồng, mà nếu diễn tiến khả quan có thể mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, theo AFP dẫn lời bà Wendy Cutler, Phó chủ tịch Viện Chính sách xã hội châu Á (trụ sở Washington D.C).

Về phần mình, ông Sean Stein, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung Quốc, cho biết việc hoãn lại thời hạn áp thuế vô cùng quan trọng để hai chính phủ tiếp tục đàm phán thương mại, AP đưa tin. Hiện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ kỳ vọng hai bên đạt được thỏa thuận giúp họ cải thiện khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc, đồng thời mang lại sự ổn định cần thiết để các công ty có thể xây dựng kế hoạch trung và dài hạn.

Trung Quốc lên tiếng về chip NVIDIA

Trong một diễn biến khác, hôm qua Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này hy vọng Mỹ sẽ có hành động thiết thực để duy trì sự ổn định và vận hành thông suốt của chuỗi cung ứng chip toàn cầu. Đây là câu trả lời của bộ trước câu hỏi của báo chí sau khi Tổng thống Trump cho hay có thể cho phép NVIDIA bán dòng chip thế hệ mới nhưng giảm hiệu năng cho Trung Quốc.

Chính quyền Washington hồi tuần trước đã xác nhận thỏa thuận chưa từng có với NVIDIA và AMD, theo đó hai nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ đồng ý chia sẻ với chính quyền một khoản tương đương 15% doanh thu từ việc bán một số mặt hàng chip cho Trung Quốc. Dòng chip hiện đại nhất mà NVIDIA hiện được phép bán cho Trung Quốc là H20, còn AMD là MI308, theo báo Financial Times.

Tuy nhiên, Bloomberg News hôm qua dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ giới chức Trung Quốc yêu cầu các công ty trong nước tránh sử dụng chip H20 của NVIDIA, đặc biệt cho những mục đích liên quan đến chính phủ. Trước thông tin này, NVIDIA khẳng định chip H20 "không phải là sản phẩm dành cho quân đội hoặc cho cơ sở hạ tầng của chính phủ". Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.