Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Mỹ - Trung gia hạn 'đình chiến' thuế

Thụy Miên
Thụy Miên
13/08/2025 05:11 GMT+7

Hôm qua, Mỹ và Trung Quốc thông báo gia hạn thời gian ngừng tăng thuế lẫn nhau thêm 90 ngày, trong khi có thông tin trái chiều về chip H20 của NVIDIA bán cho Trung Quốc.

Trên tài khoản mạng xã hội Truth Social sáng qua (giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã ký sắc lệnh hành pháp tiếp tục hoãn tăng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc. Cùng lúc, Bắc Kinh cũng ra thông báo tương tự với nội dung tạm ngừng tăng thuế cho hàng hóa Mỹ, theo Tân Hoa xã.

Hoãn đến ngày 10.11

Trước khi mức thuế quan mới có hiệu lực vào 0 giờ 01 hôm 12.8 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp để hoãn lại thời gian thi hành. Thời hạn mới sẽ là ngày 10.11, theo Đài CNN. Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc cũng xác nhận việc gia hạn thời gian áp thuế thêm 90 ngày nữa.

Mỹ - Trung gia hạn 'đình chiến' thuế - Ảnh 1.

Các container ở cảng Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc)

Ảnh: AP

Theo Reuters, việc gia hạn đến đầu tháng 11 giúp các nhà nhập khẩu Mỹ có thêm thời gian đẩy mạnh việc nhập hàng cho hoạt động mua sắm chuẩn bị mùa lễ Giáng sinh, chủ yếu là các mặt hàng điện tử, quần áo và đồ chơi. Nếu không kịp thời hành động, thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng lên 145%, còn mức thuế của Trung Quốc cho hàng hóa Mỹ sẽ là 125%.

Động thái trên cũng cho phép hai nước có thêm thời gian dàn xếp một số bất đồng, mà nếu diễn tiến khả quan có thể mở đường cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, theo AFP dẫn lời bà Wendy Cutler, Phó chủ tịch Viện Chính sách xã hội châu Á (trụ sở Washington D.C).

Về phần mình, ông Sean Stein, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung Quốc, cho biết việc hoãn lại thời hạn áp thuế vô cùng quan trọng để hai chính phủ tiếp tục đàm phán thương mại, AP đưa tin. Hiện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ kỳ vọng hai bên đạt được thỏa thuận giúp họ cải thiện khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc, đồng thời mang lại sự ổn định cần thiết để các công ty có thể xây dựng kế hoạch trung và dài hạn.

Trung Quốc lên tiếng về chip NVIDIA

Trong một diễn biến khác, hôm qua Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này hy vọng Mỹ sẽ có hành động thiết thực để duy trì sự ổn định và vận hành thông suốt của chuỗi cung ứng chip toàn cầu. Đây là câu trả lời của bộ trước câu hỏi của báo chí sau khi Tổng thống Trump cho hay có thể cho phép NVIDIA bán dòng chip thế hệ mới nhưng giảm hiệu năng cho Trung Quốc.

Chính quyền Washington hồi tuần trước đã xác nhận thỏa thuận chưa từng có với NVIDIA và AMD, theo đó hai nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ đồng ý chia sẻ với chính quyền một khoản tương đương 15% doanh thu từ việc bán một số mặt hàng chip cho Trung Quốc. Dòng chip hiện đại nhất mà NVIDIA hiện được phép bán cho Trung Quốc là H20, còn AMD là MI308, theo báo Financial Times.

Tuy nhiên, Bloomberg News hôm qua dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ giới chức Trung Quốc yêu cầu các công ty trong nước tránh sử dụng chip H20 của NVIDIA, đặc biệt cho những mục đích liên quan đến chính phủ. Trước thông tin này, NVIDIA khẳng định chip H20 "không phải là sản phẩm dành cho quân đội hoặc cho cơ sở hạ tầng của chính phủ". Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên. 

Mỹ không áp thuế đối ứng cho vàng thỏi

Ngày 11.8 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận trên mạng xã hội Truth Social rằng vàng thỏi nhập khẩu Mỹ sẽ không chịu thuế đối ứng. Trước đó, Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ ra văn bản nêu rõ vàng thỏi trọng lượng 1 kg và 2,8 kg từ Thụy Sĩ sẽ bị đưa vào danh sách chịu thuế đối ứng 39%. Theo Đài CNBC, vàng thỏi 1 kg là mặt hàng thường xuyên được giao dịch trên sàn COMEX, tức thị trường tương lai về vàng, bạc và kim loại.

Tin liên quan

Mỹ - Trung trên 'mặt trận tư tưởng' về Biển Đông

Mỹ - Trung trên 'mặt trận tư tưởng' về Biển Đông

Trong lúc Mỹ cắt giảm ngân sách dẫn đến việc giảm bớt số chuyên gia về Biển Đông, thì Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở nghiên cứu chuyên về khu vực này.

Đàm phán Mỹ - Trung không đột phá, Tổng thống Trump sẽ ra quyết định

Thỏa thuận 'đình chiến' thuế quan Mỹ - Trung có thể gia hạn thêm 90 ngày

Khám phá thêm chủ đề

Donald Trump Trung Quốc thuế đối ứng Mỹ thương mại Mỹ - Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận