Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bão Ragasa suy yếu nhưng chưa 'hiền': Chuyên gia khí tượng cảnh báo

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dù cơn bão số 9 (bão Ragasa) suy yếu, không còn là siêu bão nhưng vẫn là cơn bão có cường độ mạnh, nguy hiểm.

Dự báo ngày 25.9, bão đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc gây mưa lớn, gió mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố.

Mặc dù cường độ của bão đã giảm xuống, nhưng chuyên gia khí tượng cảnh báo không nên chủ quan trước những ảnh hưởng nghiêm trọng mà cơn bão này có thể gây ra.

Bão Ragasa suy yếu nhưng chưa 'hiền': Chuyên gia khí tượng cảnh báo nhiều nguy cơ

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, cơn bão số 9, mặc dù không mạnh như bão Yagi vào năm 2024 khi đổ bộ vào đất liền, nhưng vì nó đi qua hầu hết các tỉnh miền Bắc nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn.

Không chỉ trong lúc bão đang đổ bộ, mà hậu quả sau bão cũng là điều đáng lo ngại và người dân tuyệt đối không thể chủ quan.

Hàng loạt xe máy đi trên vỉa hè bị camera của CSGT 'bắt lỗi'

Xe máy từ dưới lòng đường, leo hẳn lên vỉa hè để chạy cho nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, đã có hàng chục trường hợp nối đuôi nhau leo lên vỉa hè để "né" kẹt xe. Hàng loạt xe máy đi trên vỉa hè ở khu Bình Thạnh, Gò Vấp bị CSGT TP.HCM ghi hình, gửi thông báo phạt nguội. Với lỗi này, người vi phạm sẽ bị phạt 5 triệu đồng.

Hàng loạt xe máy đi trên vỉa hè bị camera của CSGT 'bắt lỗi'

Qua nắm tình hình, tình trạng vi phạm đi trên vỉa hè thường xảy ra vào giờ cao điểm, trên các tuyến đường đông, vì vậy, việc dừng xe, kiểm soát và xử lý vi phạm cũng gặp khó khăn.

Do đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình phạt nguội hành vi vi phạm này, nhằm quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, vừa hạn chế việc ảnh hưởng đến hoạt động giao thông bình thường của người dân.

Xem nhanh 20h ngày 24.9: Chuyên gia: 'bão Ragasa suy yếu nhưng chưa hiền' | Camera CSGT 'tóm' xe máy chạy lên vỉa hè

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.