Xem nhanh 20h ngày 27.9: Quan chức bóng đá Malaysia có đối diện án tù? | Nổ súng ở biên giới Campuchia - Thái Lan

Ban lãnh đạo FAM đối mặt án tù vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Theo New Straits Times, chuyên gia Zamri Ibrahim, là người có hơn ba thập kỷ kinh nghiệm pháp lý, bao gồm cả luật hình sự, chia sẻ với Timesport rằng, làm giả giấy tờ và gian lận không chỉ đơn thuần là vi phạm quy định mà còn là hành vi phạm tội theo bộ luật Hình sự của Malaysia.

Ngày 26.9, FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới) đã công bố án phạt cực nặng với FAM vì làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch với số tiền 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng). Các cầu thủ với mỗi người cũng bị phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng), và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng có hiệu lực kể từ ngày thông báo quyết định. FAM và các cầu thủ này hiện có 10 ngày kháng cáo để thay đổi án phạt.

Nổ súng trên biên giới Campuchia - Thái Lan

Theo Khmer Times dẫn tuyên bố từ Trung tướng Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòngCampuchia, quân đội Thái Lan đã nổ súng vào khoảng 11:52 sáng 27.9 bằng súng cối và súng trường nhằm vào lực lượng Campuchia đóng quân ở khu vực An Ses, tỉnh Preah Vihear (Campuchia), khu vực tiếp giáp tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan.

Tuyên bố có đoạn: "Quân đội Campuchia đã hết sức kiên nhẫn và không bắn trả". Theo Khmer Times, đến thời điểm giới chức Campuchia đưa ra tuyên bố, hành động tấn công vẫn chưa chấm dứt.

Bộ Ngoại giao Campuchia tái khẳng định cam kết của nước này trong việc tôn trọng và thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan, nhấn mạnh quyết tâm hợp tác chặt chẽ với Thái Lan ở mọi cấp độ để khôi phục hòa bình và ổn định.

