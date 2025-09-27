‘Một bên không xác định’ đã tố giác Malaysia nhập tịch lậu lên FIFA

Báo chí Malaysia nắm sự việc, nhưng không rõ ai báo cáo

Trước án phạt của FIFA chính thức công bố tối 26.9 (giờ Việt Nam), nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của kênh Astro Arena (Malaysia) tiết lộ: "Có tin đồn lan truyền rằng, một số cơ quan bóng đá đang tìm cách tố cáo FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) vì sự trỗi dậy của Harimau Malaya (đội tuyển Malaysia) liên quan số cầu thủ nhập tịch. Những cơ quan này dường như có mối liên hệ chặt chẽ với ban lãnh đạo cấp cao của FIFA".

Cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo (gốc Brazil) của đội tuyển Malaysia, hiện thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt Ảnh: Ngọc Linh

Khi đó, giới CĐV ở Malaysia cho rằng, hoàn toàn có thể phía bóng đá Indonesia đã âm thầm báo cáo sự việc lên FIFA, vì sự tranh chấp giữa 2 đội tuyển lâu nay.

Sự trỗi dậy của đội tuyển Malaysia, đặc biệt là sau trận thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số được xem là "hủy diệt" đến 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6, khiến bóng đá Indonesia không thể còn đánh giá thấp đối thủ duyên nợ cùng khu vực này nữa. Đó cũng là trận thắng đầu tiên của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam sau 11 năm.

Bóng đá Indonesia cũng áp dụng chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt với đa số có gốc gác từ Hà Lan. Cũng khi đó, đã có nhiều sự so sánh về chính sách nhập tịch cầu thủ (đa số từ Nam Mỹ và Tây Ban Nha) với phía Malaysia, bất chấp đã có không ít sự nghi ngờ về nguồn gốc các cầu thủ đã chọn khoác áo "Harimau Malaya" (biệt danh đội tuyển Malaysia).

Phía Indonesia từng đề nghị tổ chức một trận đấu giao hữu quốc tế với Malaysia trong lịch FIFA Days tháng 9, để đội tuyển xứ vạn đảo chuẩn bị cho vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á trong tháng 10, nhưng đã bị từ chối mà không rõ lý do.

Bên cạnh đó, nguồn thông tin "những cơ quan này dường như có mối liên hệ chặt chẽ với ban lãnh đạo cấp cao của FIFA", cũng được giới CĐV Malaysia suy đoán chính là mối quan hệ giữa Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Mặc dù vậy, CNN Indonesia khẳng định đây là những suy đoán không có căn cứ. Cho đến nay, danh tính bên báo cáo sự việc Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ được FIFA giữ bí mật hoàn toàn và không tiết lộ.

"Vậy, ai đã báo cáo sự việc của bóng đá Malaysia lên FIFA? FIFA không tiết lộ danh tính bên báo cáo hành vi gian lận của Malaysia. Tuy nhiên, bên hợp lý để báo cáo Malaysia chính là bên bị thiệt hại. Cho đến nay, chưa có bất cứ tuyên bố chính thức nào về bên báo cáo sự việc. Vì vậy, mọi thứ vẫn sẽ chờ đến khi FIFA có công bố hay không để xác thực", CNN Indonesia bày tỏ.

CNN Indonesia cũng cho rằng, việc đội tuyển Malaysia bị FIFA trừng phạt vì hành vi giả mạo giấy tờ cầu thủ nhập tịch, thì đội tuyển Việt Nam có thể được hưởng lợi. Ít nhất, FIFA hoặc AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) sẽ hủy bỏ chiến thắng của đội Malaysia vào tháng 6 vừa qua (tỷ số 4-0) và xử thua tỷ số với 0-3, và trao cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng cùng 3 điểm tại vòng loại Asian Cup 2027.