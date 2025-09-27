Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

‘Một bên không xác định’ đã tố giác Malaysia nhập tịch lậu lên FIFA

Giang Lao
Giang Lao
27/09/2025 09:05 GMT+7

Theo CNN Indonesia, 'một bên không xác định' thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã báo cáo sự việc Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ lên FIFA. Từ đó, FIFA đã mở cuộc điều tra, nhưng không tiết lộ danh tính bên báo cáo.

Báo chí Malaysia nắm sự việc, nhưng không rõ ai báo cáo

Trước án phạt của FIFA chính thức công bố tối 26.9 (giờ Việt Nam), nhà báo Zulhelmi Zainal Azam của kênh Astro Arena (Malaysia) tiết lộ: "Có tin đồn lan truyền rằng, một số cơ quan bóng đá đang tìm cách tố cáo FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) vì sự trỗi dậy của Harimau Malaya (đội tuyển Malaysia) liên quan số cầu thủ nhập tịch. Những cơ quan này dường như có mối liên hệ chặt chẽ với ban lãnh đạo cấp cao của FIFA".

‘Một bên không xác định’ đã tố giác Malaysia nhập tịch lậu lên FIFA- Ảnh 1.

Cầu thủ nhập tịch Joao Figueiredo (gốc Brazil) của đội tuyển Malaysia, hiện thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim là 1 trong 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt

Ảnh: Ngọc Linh

Khi đó, giới CĐV ở Malaysia cho rằng, hoàn toàn có thể phía bóng đá Indonesia đã âm thầm báo cáo sự việc lên FIFA, vì sự tranh chấp giữa 2 đội tuyển lâu nay. 

Sự trỗi dậy của đội tuyển Malaysia, đặc biệt là sau trận thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số được xem là "hủy diệt" đến 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6, khiến bóng đá Indonesia không thể còn đánh giá thấp đối thủ duyên nợ cùng khu vực này nữa. Đó cũng là trận thắng đầu tiên của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam sau 11 năm.

Bóng đá Indonesia cũng áp dụng chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt với đa số có gốc gác từ Hà Lan. Cũng khi đó, đã có nhiều sự so sánh về chính sách nhập tịch cầu thủ (đa số từ Nam Mỹ và Tây Ban Nha) với phía Malaysia, bất chấp đã có không ít sự nghi ngờ về nguồn gốc các cầu thủ đã chọn khoác áo "Harimau Malaya" (biệt danh đội tuyển Malaysia). 

Phía Indonesia từng đề nghị tổ chức một trận đấu giao hữu quốc tế với Malaysia trong lịch FIFA Days tháng 9, để đội tuyển xứ vạn đảo chuẩn bị cho vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á trong tháng 10, nhưng đã bị từ chối mà không rõ lý do.

Bên cạnh đó, nguồn thông tin "những cơ quan này dường như có mối liên hệ chặt chẽ với ban lãnh đạo cấp cao của FIFA", cũng được giới CĐV Malaysia suy đoán chính là mối quan hệ giữa Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Mặc dù vậy, CNN Indonesia khẳng định đây là những suy đoán không có căn cứ. Cho đến nay, danh tính bên báo cáo sự việc Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ được FIFA giữ bí mật hoàn toàn và không tiết lộ.

"Vậy, ai đã báo cáo sự việc của bóng đá Malaysia lên FIFA? FIFA không tiết lộ danh tính bên báo cáo hành vi gian lận của Malaysia. Tuy nhiên, bên hợp lý để báo cáo Malaysia chính là bên bị thiệt hại. Cho đến nay, chưa có bất cứ tuyên bố chính thức nào về bên báo cáo sự việc. Vì vậy, mọi thứ vẫn sẽ chờ đến khi FIFA có công bố hay không để xác thực", CNN Indonesia bày tỏ.

CNN Indonesia cũng cho rằng, việc đội tuyển Malaysia bị FIFA trừng phạt vì hành vi giả mạo giấy tờ cầu thủ nhập tịch, thì đội tuyển Việt Nam có thể được hưởng lợi. Ít nhất, FIFA hoặc AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) sẽ hủy bỏ chiến thắng của đội Malaysia vào tháng 6 vừa qua (tỷ số 4-0) và xử thua tỷ số với 0-3, và trao cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng cùng 3 điểm tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tin liên quan

Đội nào từng bị AFC xử thua 0-3 vì dùng cầu thủ sai quy định, CLB Tây Ban Nha khiếu nại FIFA?

Đội nào từng bị AFC xử thua 0-3 vì dùng cầu thủ sai quy định, CLB Tây Ban Nha khiếu nại FIFA?

Tối 26.9, bóng đá châu Á chấn động khi FIFA bất ngờ công bố án treo giò dành cho 7 cầu thủ đã thi đấu trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6.2025.

Bóng đá Malaysia chấn động sau án phạt cực nặng của FIFA: Chủ tịch FAM nói điều bất ngờ

Cực sốc: FIFA phạt 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch lậu, AFC sẽ xử thua trận đội tuyển Việt Nam 0-3?

Khám phá thêm chủ đề

FIFA AFC FAM đội tuyển Việt Nam Cầu thủ nhập tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận