Cực sốc: FIFA phạt 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch lậu, AFC sẽ xử thua trận đội tuyển Việt Nam 0-3

AFC sẽ xử thua đội tuyển Malaysia trận gặp đội tuyển Việt Nam

Trong thông báo, FIFA cho biết: "Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch - Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano - vì vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến giả mạo và xuyên tạc".

Bóng đá Malaysia liên tục biến động lớn và dồn dập kể từ sau trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6, trong đó có Chủ tịch FAM từ chức Ảnh: Ngọc Linh

"FAM đã gửi các yêu cầu về tính đủ điều kiện tới FIFA và khi làm như vậy, họ đã sử dụng tài liệu đã được chỉnh sửa để có thể đưa các cầu thủ trên vào danh sách.

Cả 7 cầu thủ đều đã thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út vào ngày 10.6.2025 (trận này đội Malaysia thắng tỷ số 4-0).

Sau đó, FIFA đã nhận được khiếu nại về tư cách thi đấu của Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano", FIFA cho biết thêm.

Cũng theo FIFA: "Sau các thủ tục tố tụng thông thường, Ủy ban kỷ luật FIFA đã xem xét tất cả các bằng chứng có trong hồ sơ và áp dụng các biện pháp trừng phạt sau: Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã bị yêu cầu nộp phạt 350.000 Francs Thụy Sĩ cho FIFA (khoảng 11,5 tỉ đồng).

Các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người đã bị yêu cầu nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ cho FIFA (khoảng 66,1 triệu đồng).

Các cầu thủ nói trên cũng bị phạt thêm 12 tháng cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, có hiệu lực kể từ ngày thông báo quyết định".

Ngoài ra, vấn đề về tư cách thi đấu cho đội tuyển đại diện của Malaysia của các cầu thủ đã được Ủy ban kỷ luật FIFA chuyển lên Tòa án Bóng đá FIFA để xem xét.

FAM và các cầu thủ đã được thông báo về các điều khoản trong quyết định của Ủy ban kỷ luật FIFA hôm nay (26.9). Theo các điều khoản liên quan của FDC, họ có 10 ngày để yêu cầu một quyết định có lý do, nếu được yêu cầu, quyết định này sẽ được công bố trên legal.fifa.com. Quyết định này vẫn có thể được kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA.

AFC sẽ họp khẩn để sớm đưa ra quyết định xử lý vụ việc gian lận này. Theo các quy định của Ủy ban kỷ luật AFC, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3 (trên thực tế, chúng ta thua ở lượt đi với tỷ số 0-4).

