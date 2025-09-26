Messi lập tiếp kỷ lục không tưởng với bóng đá Mỹ, Busquets chính thức giải nghệ

Messi vẫn chưa dừng lại, Busquets chọn ngã rẽ

"Ở tuổi 38, Messi tiếp tục thi đấu bùng nổ và tận hưởng thứ bóng đá ma thuật mà anh vẫn luôn tạo ra mỗi ngày để cống hiến cho khán giả. Danh thủ này vừa lập tiếp cú đúp và 1 kiến tạo trong trận đấu thứ hai liên tiếp giúp Inter Miami thăng hoa, và cũng nhắc nhở cho tất cả mọi người rằng anh vẫn là ông vua bóng đá", báo Tây Ban Nha, Marca bày tỏ trong bài viết ngày 26.9.

Messi vẫn rực sáng ở tuổi 38 Ảnh: Reuters

Messi đã ghi được 24 bàn thắng trong cả mùa giải MLS 2025 (bóng đá nhà nghề Mỹ), củng cố vị trí vua phá lưới của giải đấu và khẳng định tầm ảnh hưởng của anh tại giải đấu ngày càng lớn mạnh.

Anh cũng giành được đến 18 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở mùa giải 2025 tính đến nay. Qua đó, gần như đã xác nhận danh thủ này sẽ có mùa giải thứ hai liên tiếp, đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải sau năm 2024, điều mà chưa có cầu thủ nào từng làm được trước đây, theo kênh Deporte Total USA.

Một thống kê nữa cũng cho thấy sự thuyết phục của Messi ở danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS 2025. Đó là số lần anh được chấm điểm cao nhất (10 điểm) trên trang Sofascore, nhiều nhất ở mùa giải năm nay. Đây là điểm số được đánh giá bởi màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ dựa trên các thông số được tổng hợp từ hãng dữ liệu Opta, và Sofascore đã sử dụng để đánh giá các cầu thủ trên khắp thế giới bóng đá.

"Việc đạt được một điểm 10 hoàn hảo là rất hiếm; nhưng Messi đã có đến 50 lần đạt điểm số này trong suốt sự nghiệp khiến anh trở nên khác biệt với phần còn lại. Những người xếp phía sau từng đạt 10 điểm do Sofascore chấm là Neymar (có 18 lần), trong khi Kylian Mbappe (có 17 lần), Cristiano Ronaldo và Harry Kane (đều có 13 lần) bám sát phía sau", báo Tây Ban Nha AS cho biết.

Tổng cộng ở mọi đấu trường, Messi hiện ghi cho Inter Miami ở mùa giải năm nay lên đến 32 bàn trong 35 trận, và có 13 pha kiến tạo. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS kết hợp giữa bàn thắng và kiến tạo, đã có con số tổng cộng ít nhất từ 35 bàn trở lên trong các mùa giải liên tiếp.

Giữa lúc Messi thăng hoa và chưa dừng lại, Busquets chọn ngã rẽ với quyết định chính thức giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay Ảnh: Reuters

Messi vẫn còn 5 trận đấu nữa cùng Inter Miami tại MLS để gia tăng các con số kỷ lục này. Ngoài việc hướng đến mục tiêu bảo vệ danh hiệu vô địch Supporters' Shield (cho vòng đấu tính điểm), với trận sắp tới gặp Toronto FC ở sân khách lúc 3 giờ 30 ngày 28.9.

Các trận còn lại gồm 3 trận sân nhà gặp Chicago Fire FC, New England Revolution, Atlanta United FC và trận cuối sân khách gặp Nashville SC. Nếu thắng toàn bộ các trận này, Inter Miami sẽ bảo vệ được ngôi vô địch.

"Bộ tứ" huyền ảo của Inter Miami chỉ còn 3 người, ai thế?

Inter Miami hiện cũng chính thức có suất vào vòng play-off MLS Cup thi đấu từ vòng 1, với 3 trận, trong đó có 2 trận sân nhà và 1 trận sân khách (đang chờ xác định đối thủ). Danh hiệu vô địch MLS Cup chính là mục tiêu Messi mong mỏi nhất, sau lần dự năm ngoái thất bại ngay vòng 1 trước đối thủ Atlanta United FC.

Đây cũng là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp mà danh thủ Busquets sẽ tham gia và hy vọng cùng Inter Miami đăng quang.

Busquets, 37 tuổi, vừa chính thức thông báo từ giã sự nghiệp thi đấu sau mùa giải 2025 khép lại. Đây là quyết định mà danh thủ người Tây Ban Nha đưa ra sau nhiều tháng cân nhắc, để chọn một ngã rẽ mới và tận hưởng cuộc sống.

Theo HLV Mascherano: "Busquets là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Anh vẫn đang thi đấu với một đẳng cấp hàng đầu. Những pha kiến tạo mà Busquets đã tạo ra cho Messi ghi bàn trong các trận gần đây, đủ thấy tầm vóc và đẳng cấp của anh. Việc Busquets giải nghệ, đó là quyết định của cậu ấy và chúng tôi rất tôn trọng. Chúng tôi mong đợi các trận đấu tại MLS Cup và phần còn lại mùa giải, sẽ là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất với chặng đường cuối trong sự nghiệp của Busquets".

Với Busquets giải nghệ, "bộ tứ" huyền ảo của Inter Miami từ thời Barcelona, chỉ còn lại Messi, Suarez và Jordi Alba. Messi dự kiến sẽ gia hạn thêm 2 năm và tùy chọn gia hạn năm kế tiếp (đến năm 2028). Jordi Alba cũng đã gia hạn đến năm 2027, hiện chỉ còn Suarez chưa quyết định tiếp tục hay giải nghệ.

Vị trí của Busquets kể từ năm 2026 sẽ được thay thế bằng Rodrigo De Paul, khi trở thành cầu thủ chính thức của Inter Miami và hợp đồng có hiệu lực đến năm 2029. De Paul hiện thi đấu dưới hình thức cho mượn đến hết năm.