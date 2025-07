Messi đã vượt kỷ lục của ‘Vua bóng đá’ Pele tại Mỹ

Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục

Cú đúp ghi trong trận Inter Miami thắng New England Revolution với tỷ số 2-1 ngày 10.7, giúp Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi cú đúp trong 4 trận liên tiếp tại giải MLS (Mỹ). Trận đấu này cũng giúp danh thủ người Argentina đạt cột mốc đáng nhớ khi có số trận là 65 kể từ khi đến Mỹ thi đấu, chính thức vượt qua kỷ lục 64 trận của Pele từng thi đấu cho đội New York Cosmos (giai đoạn năm 1975 đến 1977).

Messi vẫn tạo nên những kỷ lục lịch sử ở tuổi 38 Ảnh: Reuters

Thú vị, CLB New York Cosmos của Pele và huyền thoại Franz Beckenbauer từng thi đấu, nay cũng chuẩn bị xuất hiện trở lại bản đồ bóng đá nước Mỹ, với dự kiến sẽ thi đấu từ năm 2026 tại giải hạng 3 USL League One. Họ cũng chọn sân nhà tại New Jersey như trước đây.

Trong thời gian thi đấu ở Mỹ, Pele từng ghi 37 bàn thắng và có 18 pha kiến tạo. Kỷ lục này cũng đã chính thức bị Messi vượt qua. Danh thủ 38 tuổi người Argentina hiện đã ghi đến 54 bàn thắng và có 24 pha kiến tạo, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử CLB Inter Miami.

"Một Messi luôn tạo nên dấu ấn lịch sử... và một lần nữa anh lại phá vỡ các kỷ lục", Marca bày tỏ. Nhưng chưa hết, các thống kê khác cho thấy danh thủ này còn đang phá vỡ mọi rào cản về thành tích thi đấu của mình.

Trong đó, anh đã đạt kỷ lục ghi 870 bàn thắng trong sự nghiệp nhanh nhất, vượt qua kỷ lục của Ronaldo. Theo đó, Messi cần 1.111 trận đấu để đạt được cột mốc này, trong khi Ronaldo cần đến 1.202 trận. Messi đạt được kỷ lục này ở tuổi 38 và 15 ngày, trong khi Ronaldo đạt được ở tuổi 38 và 321 ngày.

Danh thủ người Argentina cũng ghi bàn thứ 100 từ ngoài vòng cấm và trong một pha bóng mở, nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới. Kỷ lục này không tính các quả sút phạt trực tiếp thành bàn, nơi Messi cũng đang sở hữu kỷ lục ghi 68 bàn, xếp thứ 3 trong danh sách các cầu thủ ghi bàn bằng sút phạt trực tiếp nhiều nhất mọi thời đại, sau Pele (ghi 70 bàn) và Juninho (Brazil) ghi 77 bàn.

Trong 5 trận gần đây tại MLS, Messi đã ghi được ít nhất một bàn trong mỗi trận đấu, nâng tổng số bàn thắng lên 14 bàn, chỉ kém 2 bàn so với người đang dẫn đầu danh thủ vua phá lưới là Sam Surridge (Nashville SC ghi 16 bàn). Anh cũng có 7 pha kiến tạo trong 15 trận đấu ở mùa giải MLS 2025 tính đến nay.

Messi có được cho nghỉ ngơi?

Messi đã thi đấu liên tục kể từ cuối tháng 4, khi Inter Miami đối đầu với Vancouver Whitecaps FC ở lượt về bán kết CONCACAF Champions Cup. Kể từ đó, danh thủ này đã thi đấu đến 16 trận liên tiếp cho CLB và đội tuyển, bao gồm tại MLS, vòng loại World Cup 2026 với đội tuyển Argentina và 4 trận tại FIFA Club World Cup 2025™.

Messi đang rất sung sức, nhưng anh vẫn cần được nghỉ ngơi do thi đấu với mật độ quá dày và liên tục Ảnh: Reuters

Sắp tới, Inter Miami còn thi đấu đến 4 trận trong phần còn lại của tháng 7 với mật độ rất dày trung bình 3 ngày/trận, bao gồm 2 trận gặp FC Cincinnati (ngày 17.7 và 27.7), Nashville SC (13.7) và New York Red Bulls (20.7). Ngay sau đó là giải Leagues Cup (thi đấu từ ngày 31.7).

Theo HLV Mascherano: "Messi đã có kế hoạch được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sẽ dựa vào tình hình thích hợp và chính Messi yêu cầu. Messi luôn muốn thi đấu một khi anh ấy khỏe mạnh. Anh ấy muốn giúp đội bóng vượt qua thời điểm khó khăn và đạt thành tích như đã đặt ra. Mặc dù vậy, chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng, đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ cần phải cho Messi nghỉ ngơi. Vấn đề chỉ là tìm đúng thời điểm để làm điều đó".