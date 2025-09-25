Indonesia bất ngờ loại người hùng thắng Ả Rập Xê Út tại vòng loại World Cup 2026

HLV Kluivert có đang mạo hiểm với cơ hội giành vé World Cup 2026 của Indonesia?

Trong danh sách 28 cầu thủ Indonesia được triệu tập chuẩn bị cho 2 trận đấu then chốt tranh vé dự World Cup 2026, giới CĐV xứ vạn đảo gần như bị sốc khi HLV Kluivert loại tiền đạo Marselino Ferdinan, cầu thủ con cưng của họ, người từng ghi cú đúp hạ đội Ả Rập Xê Út tỷ số 2-0 tại Jakarta ngày 19.11 năm ngoái ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á.

HLV Kluivert mạo hiểm khi loại cầu thủ bản địa xuất sắc nhất của bóng đá Indonesia Ảnh: Reuters

Marselino Ferdinan hiện chia tay CLB Oxford United (Anh) để chuyển sang đội AS Trencin tại giải VĐQG Slovakia. Nhưng đến nay anh vẫn chưa thi đấu trận nào. Gần đây, Marselino Ferdinan cũng được HLV Kluivert triệu tập vào danh sách đội tuyển Indonesia thi đấu 2 trận giao hữu trong tháng 9 gồm thắng đội Đài Loan tỷ số 6-0 và hòa đội Li Băng tỷ số 0-0.

Marselino Ferdinan (21 tuổi) cũng được xem là ngôi sao bản địa tiêu biểu nhất của bóng đá Indonesia hiện nay, đủ sức cạnh tranh vị trí chính thức trong đội hình thi đấu của HLV Kluivert trước hàng loạt các cầu thủ nhập tịch.

Mặc dù vậy, việc Marselino Ferdinan rất ít được thi đấu kể từ đầu mùa giải 2025 - 2026 đến nay ở CLB, chính là lý do khiến anh bị loại khỏi danh sách ở đội tuyển Indonesia trước các trận quan trọng sắp tới.

Cùng cảnh với Marselino Ferdinan là 2 cầu thủ nhập tịch chủ chốt khác gồm trung vệ Mees Hilgers và tiền vệ Ivar Jenner, những cầu thủ đang thi đấu ở giải VĐQG Hà Lan lần lượt cho các CLB FC Twente và FC Utrecht. Các tiền đạo Rafael Struick và Adrian Wibowo cũng bị loại. Tương tự là 2 cầu thủ bản địa Indonesia nổi tiếng khác đang thi đấu tại Thái Lan là Pratama Arhan và Asnawi Mangkualam.

Đội tuyển Indonesia vẫn gọi lại chân sút số 1 Ole Romeny (trái), dù anh đang bị chấn thương trong quá trình hồi phục Ảnh: Reuters

Trong khi đó, điều gây bất ngờ nhất vì HLV Kluivert vẫn gọi tiền đạo nhập tịch đang bị chấn thương nặng, nhưng trên đà hồi phục là Ole Romeny vào danh sách 28 cầu thủ của đội tuyển Indonesia.

Đây được xem là canh bạc của vị chiến lược gia người Hà Lan, vì Ole Romeny chỉ mới trở lại tập hồi phục gần đây. Anh vẫn chưa thi đấu trận nào cho CLB Oxford United kể từ đầu mùa giải. Khả năng chân sút này kịp đủ thể lực và phong độ thi đấu các trận cho đội tuyển Indonesia trong tháng 10 đến nay vẫn bỏ ngỏ.

Bên cạnh Ole Romeny, HLV Kluivert tiếp tục đặt niềm tin vào tiền đạo Egy Maulana Vikri và chân sút kỳ cựu 35 tuổi Stefano Lilipaly. Kế đến là Ramadhan Sananta, Ragnar Oratmangoen và 2 cầu thủ nhập tịch mới nhất Mauro Zijlstra và Miliano Jonathans. Ở hàng tiền vệ, cầu thủ Beckham Putra bất ngờ được triệu tập bên cạnh các gương mặt quen thuộc như Ricky Kambuaya, Marc Klok, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On hay Eliano Reijnders.

Hàng thủ và thủ môn của đội tuyển Indonesia không có nhiều biến động. Các thủ môn chủ chốt gồm Ernando Ari, Maarten Paes và Emil Audero đều có mặt, hàng thủ là Rizky Ridho, Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, thủ quân Jay Idzes và Kevin Diks, Dean James được triệu tập.

Tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á (thi đấu từ ngày 8 đến 14.10), đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B, họ sẽ thi đấu 2 trận gặp đội Ả Rập Xê Út (chủ nhà bảng đấu) lúc 0 giờ 15 ngày 9.10 và gặp đội Iraq lúc 2 giờ 30 ngày 12.10 (đều giờ Việt Nam). Chỉ có đội đầu bảng mới giành vé dự World Cup 2026, nếu nhì bảng phải trải qua vòng play-off. Đội chót bảng sẽ bị loại. Ở bảng A là đội Qatar (chủ nhà) cùng UAE và Oman.