HLV Ả Rập Xê Út bị chỉ trích nặng nề, Indonesia thắp tia hy vọng dự World Cup 2026

Giang Lao
Giang Lao
22/09/2025 10:38 GMT+7

HLV Herve Renard của đội tuyển Ả Rập Xê Út đang phải hứng chịu chỉ trích nặng nề trước các trận đấu tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á đầu tháng 10. Còn Indonesia có hy vọng gây cú sốc lớn.

Ả Rập Xê Út bất ổn nội bộ, cơ hội cho đội Indonesia

Theo CNN Indonesia, trong các ngày gần đây trước khi bắt đầu quá trình chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, HLV Herve Renard của đội tuyển Ả Rập Xê Út đã nhận nhiều sự chỉ trích nặng nề từ các danh thủ bóng đá nước này. Họ cho rằng, vị chiến lược gia người Pháp trong nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt các "Green Falcons" (biệt danh đội tuyển Ả Rập Xê Út) có vẻ như đang lạc lối.

HLV Ả Rập Xê Út bị chỉ trích nặng nề, Indonesia thắp tia hy vọng dự World Cup 2026 - Ảnh 1.

HLV Herve Renard của Ả Rập Xê Út bị chỉ trích, đội tuyển Indonesia sẽ tận dụng cơ hội để lấy vé dự World Cup 2026?

Ảnh: Reuters

"Tôi hy vọng đội tuyển Ả Rập Xê Út giành được vé trực tiếp tham dự World Cup 2026 mà không cần phải chờ đến vòng play-off. Nhưng hiện tại tôi không lạc quan lắm, bởi vì Renard không có ý tưởng rõ ràng, sau khi đã triệu tập đến 56 cầu thủ trong các trận vòng loại World Cup gần đây", cựu cầu thủ nổi tiếng Ả Rập Xê Út, Fahad Al Harifi bày tỏ trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Al Araby mới đây.

"HLV Herve Renard hiểu rất rõ bóng đá Ả Rập Xê Út và biết tất cả các cầu thủ tại đây. Vậy tại sao ông ấy cứ thay đổi đội hình? Ông ấy hẳn phải tin tưởng một số cầu thủ nhất định, để tạo nền tảng ổn định cho lối chơi. Nhưng không, mọi thứ luôn thay đổi và rất bất ổn. Tôi thật sự bi quan cho cơ hội của các "Green Falcons" lấy vé trực tiếp dự World Cup 2026. Chúng ta có thể thua tiếp đội Indonesia (đã thua tỷ số 0-2 ở vòng loại thứ ba), nếu như vẫn không có một đội hình cụ thể nào", Fahad Al Harifi chia sẻ thêm.

HLV Herve Renard từng dẫn dắt đội tuyển Ả Rập Xê Út giai đoạn từ năm 2019 đến 2023, dự kỳ World Cup 2022. Sau giải đấu ở Qatar, nhà cầm quân này bị sa thải để HLV danh tiếng người Ý, Roberto Mancini đến thay thế. 

Mặc dù vậy, ông Mancini không thể đưa đội tuyển Ả Rập Xê Út vượt lên, mà còn xuống dốc thảm hại tại vòng loại World Cup 2026 và bị sa thải. Tháng 10.2024, Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) đã mời lại HLV Herve Renard dẫn dắt đội tuyển.

Mặc dù vậy, ở nhiệm kỳ hai này, HLV Herve Renard đến nay vẫn chưa giúp đội tuyển Ả Rập Xê Út tìm lại sức mạnh vốn có, với tổng cộng 17 trận đấu, các "Green Falcons" thắng 8, hòa 4 và thua 5, bao gồm các trận vòng loại World Cup 2026, giao hữu và dự giải Gold Cup ở khu vực CONCACAF hồi tháng 6 vừa qua.

HLV Ả Rập Xê Út bị chỉ trích nặng nề, Indonesia thắp tia hy vọng dự World Cup 2026 - Ảnh 2.

Đội tuyển Indonesia tái đấu Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở vòng loại trước, họ đã thắng đối thủ này tỷ số 2-0 và hòa 1-1

Ảnh: Reuters

HLV Herve Renard được cho là đến nay vẫn chưa tìm ra được đội hình ưng ý nhất của mình, dù đã triệu tập lần lượt đến 56 cầu thủ để thi đấu và lựa chọn. Chưa kể, gần đây nhà cầm quân này cũng bỏ rơi một số trụ cột quan trọng của đội Ả Rập Xê Út, như hậu vệ Saud Abdulhamid đang thi đấu cho CLB Lens ở Pháp.

"Việc Saud Abdulhamid vắng mặt trong trận đấu quốc tế gần đây thật kỳ lạ. Ai cũng biết cậu ấy đang thi đấu ở châu Âu để tích lũy kinh nghiệm chuyên môn và nâng cao trình độ, vậy mà vẫn bị loại khỏi đội tuyển Ả Rập Xê Út. 

Điều này là do Renard thiếu hẳn sự rõ ràng trong việc xây dựng đội hình lý tưởng. Đội hình của "Green Falcons" vẫn đang dựa vào sự may mắn và cơ hội trước các trận đấu tại vòng loại sắp tới. Thật vô lý khi một HLV lại không nắm rõ trình độ của các cầu thủ. Ả Rập Xê Út phải giành vé dự World Cup 2026, nếu không điều tệ hại nhất trong lịch sử sẽ xảy ra", Fahad Al Harifi nhấn mạnh.

Tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Ả Rập Xê Út có ưu thế là chủ nhà ở bảng B. Họ ra quân với trận gặp đội Indonesia lúc 0 giờ 15 ngày 9.10, sau đó là trận gặp đội Iraq lúc 2 giờ 30 ngày 15.10 (đều giờ Việt Nam). 

Chỉ có đội đầu bảng mới giành vé trực tiếp dự World Cup 2026, nên Ả Rập Xê Út cần đảm bảo phải thắng cả 2 trận. Nếu nhì bảng, họ phải đấu vòng play-off. Chót bảng sẽ bị loại.

