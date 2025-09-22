Haaland ghi bàn cực sớm, Man City vẫn ‘cay’ vì Arsenal gỡ hòa phút 90+3: HLV Pep không bực mới lạ!

HLV Pep Guardiola dùng lại bài cũ, Haaland vẫn quá hay ở hiệp 1

Bước vào mùa giải 2025 - 2026, Man City của HLV Pep Guardiola có nhiều sự thay đổi trong lối chơi. Đặc biệt khi bước vào những trận cầu quan trọng, Man City không ồ ạt tấn công mà chơi chậm, chủ động nhường quyền kiểm soát cho đối thủ ở những phút đầu rồi bất ngờ tăng tốc, ghi bàn. Ở trận derby thành Manchester tại vòng 4, người hàng xóm M.U chính là “nạn nhân” khi thua trận đến 0-3.

Gặp Arsenal ở vòng 5, Man City tiếp tục dùng chiến thuật này. Trong hiệp 1, Man City nhường hoàn toàn thế trận cho đội chủ nhà, chỉ cầm bóng 20% và sút 3 lần. Tuy nhiên, Man City vẫn có lợi thế dẫn bàn 1-0 trước khi bước vào giờ nghỉ. Haaland là cầu thủ mang về niềm vui cho The Citizens với bàn thắng ở ngay phút thứ 9.

Man City (áo xanh) tiếp tục dùng lại bài cũ ở trận gặp Arsenal ẢNH: REUTERS

Đáng nói hơn, pha làm bàn của cầu thủ người Na Uy giống hệt bàn thắng mà anh từng ghi bàn vào lưới M.U. Haaland cùng đồng đội pressing, cướp bóng của cầu thủ Arsenal ở giữa sân rồi thực hiện pha phản công nhanh để dứt điểm, không cho thủ thành David Raya bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Sau 5 trận, đây là bàn thắng thứ 6 của Haaland cho Man City. Xét rộng ra, Haaland đã góp dấu giày vào 152 bàn thắng sau 152 trận ra sân cho Man City. Phong độ cao này khiến truyền thông Anh phải dùng từ “con quái vật” khi nói về màn trình diễn của tiền đạo 25 tuổi.

Haaland ghi bàn thắng giống hệt kịch bản trận gặp M.U, giúp Man City dẫn trước ngay trên sân Arsenal ẢNH: REUTERS

Arsenal gia tăng sức ép, gỡ hòa phút 90+3

Sau giờ nghỉ, Arsenal gia tăng sức ép về phía khung thành Man City. Đội chủ sân Emirates kiểm soát bóng gần 80% và áp đảo mọi thông số ở mặt trận tấn công. Ngoài những pha phối hợp nhóm nhỏ sở trường, “Pháo thủ” còn liên tục đưa bóng sang hai biên và thực hiện những quả tạt nhằm tiếp cận khung thành Man City. Theo thống kê của chuyên trang Sofascore, Arsenal có đến 15 lần dứt điểm ở hiệp đấu này, trong đó có 5 lần bóng đi trúng đích. Khi tất cả đang nghĩ về trận thắng cho Man City thì đến phút 90+3, Gabriel Martinelli thoát xuống thông minh, lốp bóng qua đầu Gianluigi Donnarumma giúp Arsenal gỡ hòa 1-1.

Chia điểm may mắn trên sân nhà, Arsenal có 10 điểm sau 5 trận, đứng thứ 2. Thầy trò HLV Mikel Arteta hiện đang kém đội đầu bảng Liverpool đến 5 điểm. Phía đối diện, Man City có 7 điểm, đứng thứ 9 tại Ngoại hạng Anh.