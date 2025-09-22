Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Haaland ghi bàn cực sớm, Man City vẫn ‘cay’ vì Arsenal gỡ hòa phút 90+3: HLV Pep không bực mới lạ!

Văn Trình
Văn Trình
22/09/2025 00:45 GMT+7

Đêm 21.9, dù bị dẫn bàn từ sớm nhưng những sức ép nghẹt thở ở hiệp 2 đã giúp Arsenal tìm được trận hòa 1-1 với Man City ở trận đấu thuộc vòng 5 Ngoại hạng Anh 2025 - 2026.

HLV Pep Guardiola dùng lại bài cũ, Haaland vẫn quá hay ở hiệp 1

Bước vào mùa giải 2025 - 2026, Man City của HLV Pep Guardiola có nhiều sự thay đổi trong lối chơi. Đặc biệt khi bước vào những trận cầu quan trọng, Man City không ồ ạt tấn công mà chơi chậm, chủ động nhường quyền kiểm soát cho đối thủ ở những phút đầu rồi bất ngờ tăng tốc, ghi bàn. Ở trận derby thành Manchester tại vòng 4, người hàng xóm M.U chính là “nạn nhân” khi thua trận đến 0-3.

Gặp Arsenal ở vòng 5, Man City tiếp tục dùng chiến thuật này. Trong hiệp 1, Man City nhường hoàn toàn thế trận cho đội chủ nhà, chỉ cầm bóng 20% và sút 3 lần. Tuy nhiên, Man City vẫn có lợi thế dẫn bàn 1-0 trước khi bước vào giờ nghỉ. Haaland là cầu thủ mang về niềm vui cho The Citizens với bàn thắng ở ngay phút thứ 9.

Haaland ghi bàn cực sớm, Man City vẫn ‘cay’ vì Arsenal gỡ hòa phút 90+3: HLV Pep không bực mới lạ!- Ảnh 1.

Man City (áo xanh) tiếp tục dùng lại bài cũ ở trận gặp Arsenal

ẢNH: REUTERS

Đáng nói hơn, pha làm bàn của cầu thủ người Na Uy giống hệt bàn thắng mà anh từng ghi bàn vào lưới M.U. Haaland cùng đồng đội pressing, cướp bóng của cầu thủ Arsenal ở giữa sân rồi thực hiện pha phản công nhanh để dứt điểm, không cho thủ thành David Raya bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Sau 5 trận, đây là bàn thắng thứ 6 của Haaland cho Man City. Xét rộng ra, Haaland đã góp dấu giày vào 152 bàn thắng sau 152 trận ra sân cho Man City. Phong độ cao này khiến truyền thông Anh phải dùng từ “con quái vật” khi nói về màn trình diễn của tiền đạo 25 tuổi. 

Haaland ghi bàn cực sớm, Man City vẫn ‘cay’ vì Arsenal gỡ hòa phút 90+3: HLV Pep không bực mới lạ!- Ảnh 2.
Haaland ghi bàn cực sớm, Man City vẫn ‘cay’ vì Arsenal gỡ hòa phút 90+3: HLV Pep không bực mới lạ!- Ảnh 3.
Haaland ghi bàn cực sớm, Man City vẫn ‘cay’ vì Arsenal gỡ hòa phút 90+3: HLV Pep không bực mới lạ!- Ảnh 4.

Haaland ghi bàn thắng giống hệt kịch bản trận gặp M.U, giúp Man City dẫn trước ngay trên sân Arsenal

ẢNH: REUTERS

Arsenal gia tăng sức ép, gỡ hòa phút 90+3 

Sau giờ nghỉ, Arsenal gia tăng sức ép về phía khung thành Man City. Đội chủ sân Emirates kiểm soát bóng gần 80% và áp đảo mọi thông số ở mặt trận tấn công. Ngoài những pha phối hợp nhóm nhỏ sở trường, “Pháo thủ” còn liên tục đưa bóng sang hai biên và thực hiện những quả tạt nhằm tiếp cận khung thành Man City. Theo thống kê của chuyên trang Sofascore, Arsenal có đến 15 lần dứt điểm ở hiệp đấu này, trong đó có 5 lần bóng đi trúng đích. Khi tất cả đang nghĩ về trận thắng cho Man City thì đến phút 90+3, Gabriel Martinelli thoát xuống thông minh, lốp bóng qua đầu Gianluigi Donnarumma giúp Arsenal gỡ hòa 1-1.

Chia điểm may mắn trên sân nhà, Arsenal có 10 điểm sau 5 trận, đứng thứ 2. Thầy trò HLV Mikel Arteta hiện đang kém đội đầu bảng Liverpool đến 5 điểm. Phía đối diện, Man City có 7 điểm, đứng thứ 9 tại Ngoại hạng Anh.

Kết quả các trận đấu còn lại diễn ra tối 22.9 của vòng 5 Ngoại hạng Anh: Bournemouth 0-0 Newcastle, Sunderland 1-1 Aston Villa, Fulham 3-1 Brentford. 

Tin liên quan

Real Madrid vẫn tẩy chay Quả bóng vàng 2025, Barcelona lại háo hức: Ai chiến thắng?

Real Madrid vẫn tẩy chay Quả bóng vàng 2025, Barcelona lại háo hức: Ai chiến thắng?

Quả bóng vàng 2025 được tạp chí France Football tổ chức và công bố tại buổi lễ diễn ra ở nhà hát Chatelet (Paris, Pháp) rạng sáng 23.9 (giờ Việt Nam). Danh tính người thắng giải vẫn bí mật, trong khi CLB Real Madrid tiếp tục tẩy chay.

Messi rực sáng giúp Inter Miami áp sát tốp đầu MLS, Ronaldo cũng bùng nổ dữ dội

M.U đánh bại Chelsea gây tranh cãi: ‘Trọng tài thiên vị thầy trò HLV Amorim?’

Khám phá thêm chủ đề

Man City HAALAND M.U Ngoại hạng Anh Derby Arsenal pep guardiola
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận