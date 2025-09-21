Real Madrid vẫn tẩy chay Quả bóng vàng 2025, Barcelona lại háo hức: Ai chiến thắng?

Quả bóng vàng quá khó đoán sau thời kỳ của Messi, Ronaldo

Giống như năm 2024 cho đến khi buổi lễ trao giải Quả bóng vàng diễn ra, người ta mới biết cầu thủ Rodri của Man City là người chiến thắng, thay vì là Vinicius của Real Madrid như các thông tin dự đoán rầm rộ trước đó.

Mbappe xác nhận không tham dự lễ trao Quả bóng vàng như các thành viên CLB Real Madrid Ảnh: Reuters

Vụ việc này từng gây nhiều tranh cãi cho đến phút chót trước khi lễ trao Quả bóng vàng năm ngoái diễn ra, kết quả là toàn bộ phái đoàn của CLB Real Madrid dù đã chuẩn bị sẵn chuyên cơ đến Paris, đã hủy bỏ và rút lui không tham dự.

Chủ tịch CLB Real Madrid, ông Florentino Perez đã tố cáo ban tổ chức Quả bóng vàng của France Football có sự hợp tác với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), thao túng cuộc bầu chọn giải thưởng danh giá này. Vì vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quyết định tẩy chay không tham dự lễ trao giải. Năm nay, theo các nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha cũng đã xác nhận, Real Madrid tiếp tục không tham dự.

Tiền đạo số 1 của Real Madrid hiện nay là Kylian Mbappe, người có tên trong danh sách đề cử 30 cầu thủ tranh Quả bóng vàng 2025, cũng xác nhận anh không tham dự lễ trao giải. "Tôi sẽ xem lễ trao giải ở nhà, và hy vọng người chiến thắng sẽ là Ousmane Dembele (cầu thủ của PSG và đội tuyển Pháp), vì cậu ấy rất xứng đáng", Mbappe cho biết.

Mbappe cùng với Jude Bellingham (đội tuyển Anh) và Vinicius (Brazil) là 3 cầu thủ của Real Madrid góp mặt trong danh sách đề cử tranh Quả bóng vàng 2025. Trong khi, kình địch Barcelona có đến 4 cầu thủ góp mặt, sáng giá nhất là sao trẻ Lamine Yamal, kế đến là Raphinha, Pedri và chân sút kỳ cựu Robert Lewandowski.

Ousmane Dembele rất sáng giá đoạt Quả bóng vàng 2025, nhưng hứa hẹn cũng sẽ có bất ngờ phút chót Ảnh: Reuters

CLB PSG với thành tích đoạt cú ăn ba mùa giải ở nước Pháp, vô địch Champions League và á quân giải FIFA Club World Cup, có đến 9 cầu thủ góp mặt trong danh sách, nhiều nhất so với mọi đội bóng khác.

Chính vì vậy, cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước của đội bóng thành Paris này là Ousmane Dembele (ghi 35 bàn và kiến tạo 16 bàn trong 53 trận), đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất đoạt Quả bóng vàng 2025. Nhiều nguồn tin uy tín cũng khẳng định, Ousmane Dembele sẽ thắng giải.

Các cầu thủ CLB PSG được đề cử đều tham dự lễ trao Quả bóng vàng. Các thành viên của Barcelona cũng sẽ tham dự, với sự xác nhận có mặt của ông chủ tịch Joan Laporta và các cầu thủ Yamal, Pau Cubarsi, Raphinha và HLV Hansi Flick. Nhưng Pedri và Lewandowski dự kiến sẽ không có mặt.

Real Madrid vừa có trận đấu sớm vòng 5 giải La Liga đánh bại Espanyol với tỷ số 2-0 do Militao và Mbappe ghi bàn ngày 20.9. Qua đó, dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng 5 trận. Trong khi Barcelona vào tối 21.9 (giờ Việt Nam) mới tiếp đối thủ Getafe trên sân nhà, sau đó họ sẽ sang nước Pháp để kịp dự lễ trao Quả bóng vàng. Phía Real Madrid dù có thời gian nghỉ ngơi sau trận đấu, vẫn tiếp tục tẩy chay và không tham dự.

Theo báo Tây Ban Nha, Marca, danh tính người đoạt Quả bóng vàng sau thời kỳ của Messi và Ronaldo ngày càng trở nên khó dự đoán, vì sự cạnh tranh của các cầu thủ trong danh sách đề cử quá sát sao.

Năm nay, nhiều dự đoán đang nghiêng về Ousmane Dembele sẽ là người chiến thắng, nhưng 2 cầu thủ của Barcelona là Yamal và Raphinha cũng có thể gây bất ngờ phút chót. Trong khi người thắng giải năm ngoái, tiền vệ Rodri vắng mặt, sau khi trải qua 1 mùa giải nghỉ thi đấu vì chấn thương nặng.