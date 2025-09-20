Lời hứa của David Beckham với Messi, không chỉ là gia hạn

Messi mang về cho lợi nhuận khổng lồ cho Inter Miami

"Messi tiến rất gần đến việc ký hợp đồng mới với Inter Miami, với thỏa thuận đang được tiến hành. Tính đến hôm nay (20.9), vẫn chưa có thỏa thuận nào được hoàn tất, với một vài điểm cần làm rõ và MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) đã phê duyệt tất cả các điều khoản tiếp theo.

Thỏa thuận có thể sớm được ký kết, với các cuộc đàm phán đang được đẩy nhanh trong những tuần gần đây", nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng, cho biết về thương vụ Messi gia hạn với Inter Miami.

Ông David Beckham quyết tâm biến Inter Miami thành ‘siêu CLB’ để thuyết phục Messi chính thức ký hợp đồng gia hạn Ảnh: Reuters

Trước đó, ESPN và báo Mỹ, USA Today đều xác nhận, Messi và Inter Miami đã đạt 85% thỏa thuận ký hợp đồng gia hạn "trong nhiều năm", ít nhất cũng phải là hai mùa giải nữa cho đến năm 2027. Hoặc cũng có thể đến hết năm 2028.

Trong khi đó, theo báo Tây Ban Nha, Marca: "Inter Miami đang xử lý một hợp đồng dài hạn cho Messi, nếu anh muốn tiếp tục thi đấu sau tuổi 40. Có rất nhiều suy đoán về thời hạn của hợp đồng, nhưng ít ai biết được thực tế.

Những thời hạn được đưa ra hiện nay chỉ là để đáp ứng các điều kiện của MLS và vấn đề tài chính. Còn lại, nói một cách khác, đó là Messi sẽ chơi bóng bao lâu tùy thích và sau đó chuyển sang các lĩnh vực khác của CLB, như là trở thành đối tác, đồng sở hữu vì đã có cổ phần trong điều khoản hợp đồng hiện nay…".

Một trong những yếu tố nữa để cho thấy Messi đã chuẩn bị cho sự gắn bó rất lâu dài với Inter Miami, đó là thương hiệu áo đấu của danh thủ này đã chính thức là nhà tài trợ chính cho các đội trẻ và học viện CLB, trong một thương vụ dài hạn. Qua đó, đang gia tăng đáng kể doanh thu về bán áo đấu, nay không chỉ ở đội 1 Inter Miami, mà đến cả các đội trẻ và học viện, theo Marca.

Messi và các con trai, đều là thành viên của đội trẻ và Học viện Inter Miami Ảnh: Reuters

Theo Miami Herald, Messi đã mang lợi nhuận khổng lồ về cho Inter Miami qua từng năm. Trước khi danh thủ này đến, đội bóng của ông David Beckham làm chủ tịch, chỉ có doanh thu từ 50 đến 60 triệu USD vào năm 2022. Nhưng con số này đã tăng vọt lên 120 đến 130 triệu USD vào năm 2023 khi Messi đến, và tiếp tục tăng lên khoảng 200 triệu USD trong năm 2024. Và năm nay (2025), CLB dự kiến sẽ đạt mức doanh thu gần 300 triệu USD (khoảng 7.914 tỉ đồng).

"David Beckham và anh em tỉ phú Jorge và Jose Mas rõ ràng là cực kỳ mong muốn giữ chặt "báu vật" của mình, danh thủ Messi, thêm không chỉ nhiều năm thi đấu nữa, mà còn muốn anh gắn bó thật lâu dài với đội bóng ở vai trò đồng sở hữu.

Messi vẫn còn nhiều tham vọng cạnh tranh để đem lại thành tích cho đội bóng. Đây là lý do anh mong muốn đội bóng phải xây dựng lực lượng đủ mạnh để cạnh tranh. Việc David Beckham hứa hẹn sẽ đáp ứng nguyện vọng đó và đã hành động (chiêu mộ Rodrigo De Paul là một ví dụ), đã hoàn toàn thuyết phục Messi", theo nữ nhà báo Michelle Kaufman của Miami Herald.

Messi một lần nữa chứng minh đẳng cấp của mình giúp Inter Miami hồi sinh và trở lại đường đua vô địch MLS Ảnh: Reuters

Dự kiến, trong khoảng 10 ngày tiếp theo, có thể vào đầu tháng 10, Inter Miami và Messi sẽ chính thức công bố hợp đồng gia hạn, theo Miami Herald.

Điều này sẽ tạo sự phấn khích rất lớn cho giới CĐV của đội bóng, những người đang chờ đợi một bước ngoặt phát triển của CLB được đánh dấu bằng sự ra mắt sân vận động chính và khu phức hợp Miami Freedom Park vào đầu năm 2026. Khi đó, Messi vẫn tiếp tục đồng hành với họ.

Các báo ở Mỹ cũng xác nhận, Messi sẽ cùng đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026 để bảo vệ ngôi vô địch. Đó cũng là giải đấu lớn cuối cùng của anh trong sự nghiệp, và cũng là lần cuối anh khoác áo Albiceleste (màu trắng và xanh da trời). Sự nghiệp sau đó, Messi sẽ chỉ gắn bó với Inter Miami cho đến khi anh quyết định giải nghệ.