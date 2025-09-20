Chuyên gia lo ngại Malaysia sẽ mất vé Asian Cup 2027 về tay đội tuyển Việt Nam

Không cải thiện, Malaysia dễ đánh mất vé dự Asian Cup 2027

Theo Jamal Nasir, 2 trận giao hữu của đội tuyển Malaysia trong lịch FIFA Days tháng 9 (thắng đội Singapore tỷ số 2-1 và Palestine tỷ số 1-0), dù mang lại sự thăng tiến 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (từ hạng 125 lên hạng 123 thế giới). Nhưng sự thăng hạng này là "vô nghĩa", vì điều cần nhất là sự khẳng định về phong độ và sức mạnh của Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia) lại không có, thậm chí có chiều hướng đi xuống thấy rõ kể từ trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6.

Trận gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam để thua đậm đối thủ Malaysia với tỷ số 0-4 ngày 10.6 Ảnh: Ngọc Linh

"Bảng xếp hạng FIFA ư? Quên chúng đi. Bạn có thể thắng vài trận rồi thăng hạng, thua trận tiếp theo rồi lại tụt hạng. Đó không phải là sự tiến bộ. Hãy cho tôi thấy màn trình diễn của họ. Hiện tại, tôi hoàn toàn không tin tưởng", Jamal Nasir nói trong cuộc phỏng vấn với New Straits Times mới đây.

Jamal Nasir đánh giá: "Những chiến thắng sít sao của đội tuyển Malaysia trước Singapore và Palestine - hồi đầu tháng 9, là bằng chứng cho thấy sự thăng tiến của đội bóng này hiện là rất mong manh. Trước Singapore, chúng ta đáng lẽ phải ghi đến 7-8 bàn thắng, chứ không phải chỉ thắng sít sao tỷ số 2-1. Ngay cả việc thử nghiệm một vài nhân tố mới, nhưng rõ ràng thành tích đó là không tương xứng với một đội tuyển mà người ta cho rằng, đang gầy dựng để cạnh tranh ở giải đấu hàng đầu châu Á".

Cũng theo Jamal Nasir, việc đội tuyển Malaysia bỏ qua cơ hội thi đấu giải vô địch Trung Á với các đối thủ mạnh như Tajikistan hay Iran là một sai lầm rất lớn. Đó là giải đấu có thể giúp Harimau Malaya tiếp tục cải thiện đẳng cấp của mình lên tầm châu Á. Tuy nhiên, họ e ngại việc thất bại sẽ dẫn đến rớt hạng FIFA, nên đã từ chối và chỉ chọn đấu giao hữu với các đối thủ an toàn hơn.

"Giao hữu không thể mang lại cho bạn sự khốc liệt của một cuộc thi đấu thực sự. Nếu bạn tránh một giải đấu đúng nghĩa vì sợ thua hoặc tụt hạng, thì đó là hành động hèn nhát. Chúng ta đã đánh mất cơ hội để nhìn nhận vị trí thực sự của mình", Jamal Nasir nhấn mạnh.

Bóng đá Malaysia liên tục biến động lớn và dồn dập kể từ sau trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6, trong đó có Chủ tịch FAM từ chức Ảnh: Ngọc Linh

Việc đội tuyển Malaysia rút lui vào giờ chót không tham dự giải Trung Á được viện dẫn lý do là vì lịch thi đấu gây trở ngại, và không triệu tập được toàn bộ số cầu thủ nhập tịch quan trọng. Nhưng theo ông Jamal Nasir, đây chỉ là cái cớ, vì Harimau Malaya vẫn có những cầu thủ ngoại nhập tịch như Dion Cools, Facundo Garces và Rodrigo Holgado...

Bên cạnh đó, ông Jamal Nasir cũng chỉ trích một yếu tố mà ông gọi là "văn hóa bí mật của đội tuyển Malaysia".

"Họ hoàn toàn im lặng và quá bí mật. Người hâm mộ và giới truyền thông không biết các kế hoạch, mục tiêu, hay thậm chí là những cập nhật chính xác về chấn thương. Bốn hoặc năm tháng mà không có lộ trình rõ ràng? Tại sao chúng ta lại không được cập nhật thông tin, bởi vì đội tuyển quốc gia cũng là của người dân? Họ đã che giấu sự trì trệ bằng số liệu thống kê mà không đưa ra định hướng rõ ràng", ông Jamal Nasir nhấn mạnh.

Đội tuyển Malaysia sẽ trở lại thi đấu trong lịch FIFA Days tháng 10, gồm 2 trận gặp đội Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, với trận sân khách ngày 9.10 và trận lượt về sân nhà ngày 14.10. Sau đó là trận gặp đội Nepal (18.11).

Ông Jamal Nasir cảnh báo, Harimau Malaya cần giành chiến thắng ở các trận này bằng một phong độ thuyết phục hơn, thì mới có thể lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Ngược lại, nếu vẫn thể hiện một phong độ trì trệ và đi xuống, dù họ có thể thắng các trận này vì đối thủ không thực sự mạnh. Nhưng ở cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam (vào cuối tháng 3.2026), điều tệ hại nhất hoàn toàn có thể xảy ra, đó là Harimau Malaya có thể đánh mất chiếc vé dự Asian Cup 2027 vào lại tay đối thủ của mình.

"Hãy đánh bại đội Lào một cách thuyết phục cả 2 lượt trận đi, rồi chúng ta mới có thể nói về sự tiến bộ. Hiện tại, đội tuyển này (Malaysia) còn lâu mới trở thành một thế lực châu Á, và những người điều hành đội bóng cần phải thức tỉnh", ông Jamal Nasir kết luận.